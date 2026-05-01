【株式会社スムージースタジオ】NHK総合「ニュースなるほどゼミ」に取材協力および映像提供いたしました

株式会社スムージースタジオ

株式会社スムージースタジオは、2026年5月5日（火）23時00分よりNHK総合にて放送予定の「ニュースなるほどゼミ『新社会人のためのAI乗りこなし術』」に、取材協力および映像提供を行いました。

番組では、新社会人に向けて、仕事で役立つ生成AIの使いどころや注意点、プロンプト活用、著作権のポイントなどが紹介されます。

弊社は、生成AI映像制作に先駆的に取り組む制作会社として、AIを活用したクリエイティブ制作の現在地や、映像制作の現場でどのように生成AIが活用されているのかについて、実務者の立場から取材に協力しました。

また、番組内では、生成AIの活用事例として、弊社が制作に関わった映像素材の一部も使用される予定です。

生成AIは、企画、ビジュアル制作、映像表現、編集工程など、クリエイティブ制作のさまざまな場面に広がり始めています。

スムージースタジオでは、AIを使うこと自体を目的にするのではなく、企業や作品の目的に合わせて、映像として成立する表現へ落とし込むことを重視しています。

本番組を通じて、生成AIを仕事で活用するためのヒントや、AI時代のクリエイティブ制作の一端を知っていただけますと幸いです。

放送概要

実際の取材の様子引用：ニュースなるほどゼミ https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P2W6ZPG2RV

番組名：

ニュースなるほどゼミ「新社会人のためのAI乗りこなし術」

放送局：NHK総合

放送日時：2026年5月5日（火）23時00分～23時29分 予定

見逃し配信：NHK ONEにて放送後1週間配信予定

配信：NHKオンデマンドにて放送の1週間後から2週間配信予定

番組ページ：

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P2W6ZPG2RV

株式会社スムージースタジオ

住所：東京都品川区上大崎2-13-35 ニューフジビル803

代表者：高橋 大河

設立：2023年7月26日

事業内容：生成AI専門映像制作、『AIビジュアル部署』サービス、生成AIプラットフォーム「Universal AI」、生成AIコンサルティング

公式サイト：https://smoothiestudio.co.jp

生成AI専門映像制作：https://smoothiestudio.co.jp/ai-video

問い合わせ先：support@smoothiestudio.co.jp