ウェブセミナー『EC売上“再起動”セミナー! 伸び悩むECがまず見直すべき売上構造と改善の基本』を2026年5月13日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2026年5月13日（水）に、ウェブセミナー「EC売上“再起動”セミナー! 伸び悩むECがまず見直すべき売上構造と改善の基本」を、開催いたします。

お申し込みはこちら :https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0060/?utm_source=260501hatme_prtimes_jisha&utm_medium=press■このようなお悩みはございませんか？

・ECの売上が頭打ちで、次の一手が見えない

・新規獲得はできているが、リピートにつながらない

・問い合わせ対応に追われ、改善まで手が回らない

・広告・サイト・顧客対応がバラバラに動いている

・何を優先して改善すべきか判断できない

■ こんな方におすすめ

・EC運用中で“どこから改善すべきか分からない”事業者・担当の方

・顧客対応とサイト運営を一体で見直したい方

・売上拡大に必要な施策が知りたい方

・顧客対応でお悩みがある方

・EC改善の優先順位を知りたい方

■ セミナースケジュール及び内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/380_1_85a511c9e09ab56571c3233ef7af4acb.jpg?v=202605010251 ]お申し込みはこちら :https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0060/?utm_source=260501hatme_prtimes_jisha&utm_medium=press■ 開催概要

名称：EC売上“再起動”セミナー! 伸び悩むECがまず見直すべき売上構造と改善の基本

日時：2026年5月13日（水）14:00～15:00（13:55～入場開始）

会場：オンライン※zoomを使用

料金：無料

会社概要

HATME株式会社

設立：2022年7月1日

代表取締役 ：中園 広和

事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業

■コーポレートサイト：https://hatme.jp/

■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/