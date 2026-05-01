1933年初期型「WEISU」を現代に。LIGHT LENS LAB 光学ビューファインダー「L-VF35WU / WEISU 復刻 ブラック」発売

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LABの光学ビューファインダー「L-VF35WU / WEISU 復刻 ブラック」を、2026年5月1日(金)より販売開始いたします。

LIGHT LENS LAB 35mm 光学ビューファインダー「L-VF35WU / WEISU 復刻」は、ライカ製ビューファインダーの1933年初期型「WEISU」を復刻した、35mm用の外付け光学ビューファインダーです。LIGHT LENS LAB LTM 35mm f/2 に適したモデルで、カメラ上面のアクセサリーシューに装着して使用します。往年の名品を思わせる意匠を受け継ぎながら、いまの撮影でも心地よく使えるよう仕上げられています。

外付け光学ビューファインダーは、35mmの画角をシンプルに楽しみたい方にとって、撮影時間をより豊かにしてくれる存在です。復刻モデルならではの魅力と、道具としての実用性をあわせ持つ「L-VF35WU / WEISU 復刻 ブラック」は、機材そのものを味わいながら撮影を楽しみたい方にふさわしい製品です。

1933年初期型「WEISU」の意匠を受け継いだ復刻モデル

カメラやレンズに惹かれる理由は、性能だけではありません。手にしたときの雰囲気や、道具としての存在感、そしてそこに宿る時代の空気もまた、大きな魅力です。

「L-VF35WU / WEISU 復刻 ブラック」は、1933年初期型「WEISU」の意匠を受け継ぎながら、現代の撮影スタイルの中でも取り入れやすいかたちで仕上げられています。クラシカルな機材に合わせたときの一体感はもちろん、撮る前から気分を高めてくれるような佇まいも、この製品ならではの魅力です。

真鍮削り出しによる上質な外装

外装には真鍮削り出しを採用。手にした瞬間に感じる密度感と、使い込むほどに愛着が深まっていくような質感が特長です。約W13×D16×H35mmのコンパクトなサイズ感でありながら、しっかりとした素材感があり、カメラに装着した際にも自然な存在感を放ちます。

バルナックライカにもよく馴染むクラシカルなデザインは、カメラ全体の雰囲気を大切にしたい方にもぴったりです。撮影機材としての機能だけでなく、持ち歩く楽しさや眺める満足感まで含めて味わえるアクセサリーに仕上がっています。

実用性を高める光学設計

本製品の魅力は、復刻デザインだけではありません。光学系には、フレアを抑えるシングルコーティングを採用。クラシックな趣を大切にしながら、実際の撮影で使いやすいよう実用性を高めています。

見た目の美しさと、撮影時の使い心地。そのどちらかだけではなく、両方をきちんと楽しめることは、現代のユーザーにとって大きな価値です。昔の名品に惹かれながらも、いまの撮影道具としてしっかり使いたい。そんな思いに応えてくれる仕上がりです。

熟練職人による丁寧な組み立て

「L-VF35WU / WEISU 復刻 ブラック」は、熟練職人の手によって丁寧に組み立てられ、厳格な品質管理と高い製造精度のもとで生産されています。小さなアクセサリーだからこそ、ごまかしのきかない精度や仕上げの美しさが際立ちます。そうした細部へのこだわりが、所有する喜びにもつながります。

主な仕様- 対応レンズ：LIGHT LENS LAB LTM 35mm f/2 などの35mm画角のレンズ- サイズ：約 W13 × D16 × H35mm- 素材：真鍮- 質量：約17g

発売情報

発売日：2026年5月1日（金）

※メーカー希望価格：オープンプライス

※最新情報は下記リンク先、焦点工房オンラインストアの商品ページをご確認ください。

ご購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001993

▼ その他商品ページ

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About LIGHT LENS LAB

LIGHT LENS LAB（ライトレンズラボ）は、中国の投資家が発起人となり設立されたメーカー。趣味から始まった初代ズミクロン35mmF2復刻プロジェクトでは、レンズ構成や使用する素材だけではなく描写性能までオリジナルに限りなく近い製品（周八枚）を生み出し話題になりました。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

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