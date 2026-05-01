あの一牌が運命を変えたーー16通りの覚悟と奇跡『人生を変えた一局』5月1日発売!!

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、木村由佳著『人生を変えた一局』を2026年5月1日（金）に発売いたしました。

『人生を変えた一局』カバー❑あらすじ

死ぬ前に思い出すのはどの一局ですか。

人生を変えた一局がある。牌がどこにあるかで人生を変えられた人がいる。



近藤誠一は伝説の倍満をアガったことで公園を人であふれさせた。

黒沢咲はそこに西があったことで今も強く生きられる。

滝沢和典は打ち上げの席で笑われて初めて視聴者の事を考えた。

石橋伸洋はドラを打ったことでMリーグの契約を終了した。

必死に考え選択する。

この一打を打つために何年も練習してきた。



家で待つ家族、ファンの顔が浮かぶ。

だが、最後は運。

牌の後先で人生を変えられた人間たちの実話ドキュメント。



小林剛、二階堂亜樹、瀬戸熊直樹、滝沢和典、土田浩翔、石井一馬、魚谷侑未、竹内元太、

園田賢、日吉辰哉、黒沢咲、佐々木寿人、近藤誠一、石橋伸洋、桑田憲汰、高宮まり



16名の雀士のインタビュー取材で構成するドキュメント。

❑書誌情報『人生を変えた一局』書影

人生を変えた一局

◆著者：木村由佳

◆発売日：2026年5月1日（金）

◆定価：1,980円（税込）

◆判型：四六判

◆ページ：224ページ

【竹書房 詳細ページ】

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158603.html

❑著者PROFILE

木村由佳（きむら ゆか）

1965年兵庫県生まれ。神戸大学文学部卒業。

新聞記者を経てフリーライター。

これまで構成を手掛けた麻雀関係の書籍は以下。

「スーパーデジタル麻雀」（小林剛）「最強位・天鳳位・雀ゴロ 天才雀士3人に麻雀のことを聞いたらバカ勝ちできた。」（ASAPIN）「1秒で見抜く麻雀心理術」（鈴木優）「麻雀勝ち組の鳴きテクニック」（川村晃裕）「麻雀 だから君は負けるんです」（堀慎吾）「ネット麻雀天鳳で覚える麻雀入門」「麻雀 理論と直感力の使い方」（近藤誠一）「麻雀で生きていく」（堀内正人）「最強戦の魔物」（瀬戸熊直樹）「僕の嫌いな麻雀常識」（松本吉弘）「渋川難波のチンイツトレーニング」（渋川難波）以上竹書房。「トッププロが教える最強の麻雀押し引き理論」（白鳥翔）彩図社。

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