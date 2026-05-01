″置くだけ″で、車内は変わる。エブリイバン専用、多機能LEDコンソールボックス入荷。車種専用設計で純正のようなフィット感、収納・充電・照明・アームレストを1台に集約。
エブリイバン専用 LEDコンソールボックス
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、2026年4月より予約販売していた「エブリイバン専用 LEDコンソールボックス」が入荷したことをお知らせいたします。
本製品は、エブリイバンの運転席と助手席の隙間にぴったり収まる、車内のあらゆるシーンで活躍する一台です。高反発クッションのアームレストで長時間運転の負担を軽減し、LEDライトで夜間の小物の出し入れもスムーズ。ドリンクホルダー・スマホホルダーを手の届きやすい位置に配置し、シガーソケットに差し込むだけで使えるシンプル設計で、運転中の操作にも支障をきたしません。
【製品情報】
参考販売価格：11,800円～
※ECモールや時期により変動することがあります。
販売場所：
楽天市場公式ショップ：
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1601da17c/
Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/F1972349-AFD5-48E3-90A9-21A4A37C808F?channel=PRT-INSTOCK-A1601DA1
Yahoo!ショッピング公式ストア
ワイヤレス充電あり：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1601da17c-acw.html
ワイヤレス充電なし：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1601da17c-ac.html
楽天市場公式ショップ :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1601da17c/
Amazon公式ストア :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/F1972349-AFD5-48E3-90A9-21A4A37C808F?channel=PRT-INSTOCK-A1601DA1
Yahoo!ショッピング公式ストア :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1601da17c-acw.html
商品紹介動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ddf2wqNFLwI ]
開発の背景
仕事や日常の足として大活躍するエブリイバン。一方で、「アームレストがなくて腕が疲れる」「スマホの充電場所が少ない」といった声が多く寄せられていました。
本製品は、そうしたユーザーの不満を一気に解決するために開発した専用コンソールです。アームレストと充電機能を一体化することで、長距離運転の快適性向上、スマホ充電の利便性、小物収納スペースの拡張などを同時に実現し、車内をより快適な空間に変えます。さらに、エブリイバンに採用されている2種類のサイドブレーキ（手引き式・足踏み式）のいずれにも対応できるよう、中敷き板を取り外して使える設計を採用。幅広いグレードでお使いいただけます。
一度使ったらもう戻れない。
置くだけで変わる。
車種専用。
ピッタリフィットのコンソールボックス。
一度使ったらもう戻れない。
選ばれる7つの理由- ピッタリフィット
- 5秒で設置完了
- 大容量収納
- LEDライト搭載
- 快適アームレスト
- 1台3役の充電ポート
- ワイヤレス充電
選ばれる7つの理由
こんなお悩みありませんか？- 車内がいつも散らかる
- フィットするのか心配
- 取り付けは簡単にしたい
こんなお悩みありませんか？
ピッタリフィット
ミリ単位でサイズ計測を行い、ズレやぐらつきを極限まで軽減。
ピッタリフィット
CRAFTWORKSのこだわり
シートベルトに干渉しません。
レバー式サイドブレーキ、足踏み式パーキングブレーキ、どちらでも使用可能です。
※足踏み式パーキングブレーキ車は床板をご使用ください。
CRAFTWORKSのこだわり
5秒で設置完了
シートの隙間に置くだけで誰でも簡単に設置ができます。
5秒で設置完了
Before/After
Before/After
取付手順
・STEP 1
座席の間を確認します。
・STEP 2
商品を純正センタートレイに被せるように置きます。
取付手順
大容量収納で車内スッキリ
車内でいつも散らかる、あらゆる小物を収納。
ドリンク・スマホホルダー付き。
大容量収納で車内スッキリ
干渉0・運転にも支障なし。- 簡単接続
- シガーソケットに差し込むだけ！
干渉0・運転にも支障なし。
LEDライト搭載
暗闇でも快適な車内を実現。
LEDライト搭載
スライド式アームレスト
高反発のクッションで運転をサポート。
6.5cmスライド調節可能
スライド式アームレスト
1台3役の充電ポート
USB-A、USB-C、シガーソケットの充電ポートを1台に集約。
本体の電源ONでUSB-A、USB-Cポートは優しく点灯します。
1台3役の充電ポート
ワイヤレス充電
ケーブルの散らかりから解放。
スマートにデバイスを充電できます。
ワイヤレス充電
適合車種/型式/グレード/年式
適合車種
[適合車種・適合型式・適合グレード]
SUZUKI/スズキ
エブリイバン
DA17V
・PA ・GA
NISSAN/日産
NV100クリッパーバン
DR17V
・GX ・DX
MITSUBISHI/三菱
ミニキャブバン
DS17V
・E ・M
MAZDA/マツダ
スクラムバン
DG17V
・PA ・PA-S
[適合年式]
2015年2月（平成27年2月）～
注意）ヘッドレスト一体型シートの車両のみ適合します。
注意）エブリイワゴン、クリッパーリオ、タウンボックス、スクラムワゴンは適合不可となります。
製品詳細
製品詳細
[製品詳細]
商品素材：ABS樹脂、合成皮革、MDF(中密度繊維板)
商品カラー：ブラック
USB電力 PD(5V 4A 20W) QC(5V 4.5A 22.5W)
タイプA×1・タイプC×1・シガーソケット×1
注意）サイズ・重量は、計測方法によって若干異なる場合がございます。
商品画像（ワイヤレス充電あり）
商品画像（ワイヤレス充電なし）
他商品の展開
クリップ式「車載ホルダー」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000947.000079792.html
ノア・ヴォクシー80系専用「空調シートクーラー」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000914.000079792.html
「プリウス30系専用 タッチ式 LEDルームランプ」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000937.000079792.html
CRAFT WORKS（クラフトワークス）について
クラフトワークスロゴ
CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。
【CRAFTWORKS公式ショップ】
楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5
Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/
【CRAFTWORKS公式メディア】
Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official
tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works
YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/