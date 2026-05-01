″置くだけ″で、車内は変わる。エブリイバン専用、多機能LEDコンソールボックス入荷。車種専用設計で純正のようなフィット感、収納・充電・照明・アームレストを1台に集約。

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Fun Standard株式会社

エブリイバン専用 LEDコンソールボックス

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、2026年4月より予約販売していた「エブリイバン専用 LEDコンソールボックス」が入荷したことをお知らせいたします。


本製品は、エブリイバンの運転席と助手席の隙間にぴったり収まる、車内のあらゆるシーンで活躍する一台です。高反発クッションのアームレストで長時間運転の負担を軽減し、LEDライトで夜間の小物の出し入れもスムーズ。ドリンクホルダー・スマホホルダーを手の届きやすい位置に配置し、シガーソケットに差し込むだけで使えるシンプル設計で、運転中の操作にも支障をきたしません。



【製品情報】

参考販売価格：11,800円～


※ECモールや時期により変動することがあります。



販売場所：


楽天市場公式ショップ：


https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1601da17c/



Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/F1972349-AFD5-48E3-90A9-21A4A37C808F?channel=PRT-INSTOCK-A1601DA1



Yahoo!ショッピング公式ストア


ワイヤレス充電あり：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1601da17c-acw.html


ワイヤレス充電なし：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1601da17c-ac.html



楽天市場公式ショップ :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1601da17c/
Amazon公式ストア :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/F1972349-AFD5-48E3-90A9-21A4A37C808F?channel=PRT-INSTOCK-A1601DA1
Yahoo!ショッピング公式ストア :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1601da17c-acw.html

商品紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ddf2wqNFLwI ]



開発の背景

仕事や日常の足として大活躍するエブリイバン。一方で、「アームレストがなくて腕が疲れる」「スマホの充電場所が少ない」といった声が多く寄せられていました。


本製品は、そうしたユーザーの不満を一気に解決するために開発した専用コンソールです。アームレストと充電機能を一体化することで、長距離運転の快適性向上、スマホ充電の利便性、小物収納スペースの拡張などを同時に実現し、車内をより快適な空間に変えます。さらに、エブリイバンに採用されている2種類のサイドブレーキ（手引き式・足踏み式）のいずれにも対応できるよう、中敷き板を取り外して使える設計を採用。幅広いグレードでお使いいただけます。



一度使ったらもう戻れない。

置くだけで変わる。


車種専用。


ピッタリフィットのコンソールボックス。



一度使ったらもう戻れない。


選ばれる7つの理由

- ピッタリフィット
- 5秒で設置完了
- 大容量収納
- LEDライト搭載
- 快適アームレスト
- 1台3役の充電ポート
- ワイヤレス充電


選ばれる7つの理由


こんなお悩みありませんか？

- 車内がいつも散らかる
- フィットするのか心配
- 取り付けは簡単にしたい


こんなお悩みありませんか？


ピッタリフィット

ミリ単位でサイズ計測を行い、ズレやぐらつきを極限まで軽減。




ピッタリフィット


CRAFTWORKSのこだわり

シートベルトに干渉しません。


レバー式サイドブレーキ、足踏み式パーキングブレーキ、どちらでも使用可能です。


※足踏み式パーキングブレーキ車は床板をご使用ください。



CRAFTWORKSのこだわり


5秒で設置完了

シートの隙間に置くだけで誰でも簡単に設置ができます。



5秒で設置完了


Before/After

Before/After


取付手順

・STEP 1　


　座席の間を確認します。


・STEP 2


　商品を純正センタートレイに被せるように置きます。



取付手順


大容量収納で車内スッキリ

車内でいつも散らかる、あらゆる小物を収納。


ドリンク・スマホホルダー付き。



大容量収納で車内スッキリ


干渉0・運転にも支障なし。

- 簡単接続
- シガーソケットに差し込むだけ！


干渉0・運転にも支障なし。


LEDライト搭載

暗闇でも快適な車内を実現。



LEDライト搭載


スライド式アームレスト

高反発のクッションで運転をサポート。


6.5cmスライド調節可能



スライド式アームレスト


1台3役の充電ポート

USB-A、USB-C、シガーソケットの充電ポートを1台に集約。


本体の電源ONでUSB-A、USB-Cポートは優しく点灯します。



1台3役の充電ポート


ワイヤレス充電

ケーブルの散らかりから解放。


スマートにデバイスを充電できます。



ワイヤレス充電



適合車種/型式/グレード/年式


適合車種


[適合車種・適合型式・適合グレード]
SUZUKI/スズキ
エブリイバン
DA17V
・PA ・GA

NISSAN/日産
NV100クリッパーバン
DR17V
・GX ・DX

MITSUBISHI/三菱
ミニキャブバン
DS17V
・E ・M

MAZDA/マツダ
スクラムバン
DG17V
・PA ・PA-S

[適合年式]
2015年2月（平成27年2月）～

注意）ヘッドレスト一体型シートの車両のみ適合します。
注意）エブリイワゴン、クリッパーリオ、タウンボックス、スクラムワゴンは適合不可となります。



製品詳細


製品詳細


[製品詳細]
商品素材：ABS樹脂、合成皮革、MDF(中密度繊維板)
商品カラー：ブラック
USB電力　PD(5V 4A 20W) QC(5V 4.5A 22.5W)
タイプA×1・タイプC×1・シガーソケット×1

注意）サイズ・重量は、計測方法によって若干異なる場合がございます。






商品画像（ワイヤレス充電あり）

商品画像（ワイヤレス充電なし）


他商品の展開

クリップ式「車載ホルダー」


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000947.000079792.html



ノア・ヴォクシー80系専用「空調シートクーラー」


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000914.000079792.html



「プリウス30系専用 タッチ式 LEDルームランプ」


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000937.000079792.html


CRAFT WORKS（クラフトワークス）について


クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。



【CRAFTWORKS公式ショップ】


楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5


Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/



【CRAFTWORKS公式メディア】


Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official


tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works


YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722



【会社概要】


会社名：Fun Standard株式会社


代表者：


代表取締役　大屋 良介


代表取締役　笹森 広貴


本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/