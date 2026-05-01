″置くだけ″で、車内は変わる。エブリイバン専用、多機能LEDコンソールボックス入荷。車種専用設計で純正のようなフィット感、収納・充電・照明・アームレストを1台に集約。

Fun Standard株式会社エブリイバン専用 LEDコンソールボックス

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、2026年4月より予約販売していた「エブリイバン専用 LEDコンソールボックス」が入荷したことをお知らせいたします。

本製品は、エブリイバンの運転席と助手席の隙間にぴったり収まる、車内のあらゆるシーンで活躍する一台です。高反発クッションのアームレストで長時間運転の負担を軽減し、LEDライトで夜間の小物の出し入れもスムーズ。ドリンクホルダー・スマホホルダーを手の届きやすい位置に配置し、シガーソケットに差し込むだけで使えるシンプル設計で、運転中の操作にも支障をきたしません。

【製品情報】

参考販売価格：11,800円～

※ECモールや時期により変動することがあります。

販売場所：

楽天市場公式ショップ：

https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1601da17c/

Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/F1972349-AFD5-48E3-90A9-21A4A37C808F?channel=PRT-INSTOCK-A1601DA1

Yahoo!ショッピング公式ストア

ワイヤレス充電あり：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1601da17c-acw.html

ワイヤレス充電なし：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1601da17c-ac.html

商品紹介動画

楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1601da17c/Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/F1972349-AFD5-48E3-90A9-21A4A37C808F?channel=PRT-INSTOCK-A1601DA1Yahoo!ショッピング公式ストア :https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1601da17c-acw.html[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ddf2wqNFLwI ]

開発の背景

仕事や日常の足として大活躍するエブリイバン。一方で、「アームレストがなくて腕が疲れる」「スマホの充電場所が少ない」といった声が多く寄せられていました。

本製品は、そうしたユーザーの不満を一気に解決するために開発した専用コンソールです。アームレストと充電機能を一体化することで、長距離運転の快適性向上、スマホ充電の利便性、小物収納スペースの拡張などを同時に実現し、車内をより快適な空間に変えます。さらに、エブリイバンに採用されている2種類のサイドブレーキ（手引き式・足踏み式）のいずれにも対応できるよう、中敷き板を取り外して使える設計を採用。幅広いグレードでお使いいただけます。

一度使ったらもう戻れない。

置くだけで変わる。

車種専用。

ピッタリフィットのコンソールボックス。

一度使ったらもう戻れない。

選ばれる7つの理由

- ピッタリフィット- 5秒で設置完了- 大容量収納- LEDライト搭載- 快適アームレスト- 1台3役の充電ポート- ワイヤレス充電選ばれる7つの理由

こんなお悩みありませんか？

- 車内がいつも散らかる- フィットするのか心配- 取り付けは簡単にしたいこんなお悩みありませんか？

ピッタリフィット

ミリ単位でサイズ計測を行い、ズレやぐらつきを極限まで軽減。

ピッタリフィット

CRAFTWORKSのこだわり

シートベルトに干渉しません。

レバー式サイドブレーキ、足踏み式パーキングブレーキ、どちらでも使用可能です。

※足踏み式パーキングブレーキ車は床板をご使用ください。

CRAFTWORKSのこだわり

5秒で設置完了

シートの隙間に置くだけで誰でも簡単に設置ができます。

5秒で設置完了

Before/AfterBefore/After

取付手順

・STEP 1

座席の間を確認します。

・STEP 2

商品を純正センタートレイに被せるように置きます。

取付手順

大容量収納で車内スッキリ

車内でいつも散らかる、あらゆる小物を収納。

ドリンク・スマホホルダー付き。

大容量収納で車内スッキリ

干渉0・運転にも支障なし。

- 簡単接続- シガーソケットに差し込むだけ！干渉0・運転にも支障なし。

LEDライト搭載

暗闇でも快適な車内を実現。

LEDライト搭載

スライド式アームレスト

高反発のクッションで運転をサポート。

6.5cmスライド調節可能

スライド式アームレスト

1台3役の充電ポート

USB-A、USB-C、シガーソケットの充電ポートを1台に集約。

本体の電源ONでUSB-A、USB-Cポートは優しく点灯します。

1台3役の充電ポート

ワイヤレス充電

ケーブルの散らかりから解放。

スマートにデバイスを充電できます。

ワイヤレス充電

適合車種/型式/グレード/年式

適合車種



[適合車種・適合型式・適合グレード]

SUZUKI/スズキ

エブリイバン

DA17V

・PA ・GA



NISSAN/日産

NV100クリッパーバン

DR17V

・GX ・DX



MITSUBISHI/三菱

ミニキャブバン

DS17V

・E ・M



MAZDA/マツダ

スクラムバン

DG17V

・PA ・PA-S



[適合年式]

2015年2月（平成27年2月）～



注意）ヘッドレスト一体型シートの車両のみ適合します。

注意）エブリイワゴン、クリッパーリオ、タウンボックス、スクラムワゴンは適合不可となります。

製品詳細

製品詳細



[製品詳細]

商品素材：ABS樹脂、合成皮革、MDF(中密度繊維板)

商品カラー：ブラック

USB電力 PD(5V 4A 20W) QC(5V 4.5A 22.5W)

タイプA×1・タイプC×1・シガーソケット×1



注意）サイズ・重量は、計測方法によって若干異なる場合がございます。

商品画像（ワイヤレス充電あり）商品画像（ワイヤレス充電なし）

他商品の展開

クリップ式「車載ホルダー」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000947.000079792.html

ノア・ヴォクシー80系専用「空調シートクーラー」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000914.000079792.html

「プリウス30系専用 タッチ式 LEDルームランプ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000937.000079792.html

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/