ディズニーキャラクターと楽しく学べる！「アナと雪の女王　あいうえお＆きせかえトランク」が付録の学習ムック『おけいこだいすき　ひらがなマスター号』が新発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月27日にGakken Disney Mook『ディズニー おけいこだいすき ひらがなマスター号』を発売いたしました。

(C) Disney (C) Disney/Pixar

「ひらがなに興味を持ってほしい！」「遊びながら学びにつながる挑戦をしてほしい」といった未就学児のお子さまをもつ保護者の方々の声にこたえ、（株）Gakkenはディズニーの人気キャラクターたちと文字・数・英語のおけいこができる『ディズニー おけいこだいすき ひらがなマスター号』を発売しました。

本書は、豪華な4つの付録とキャラクターいっぱいの誌面で、子どもたちの学ぶ意欲を引き出し、楽しみながら着実に学習を進められるよう構成されています。誌面に直接文字を「書く」だけでなく、付録の「アナと雪の女王 あいうえお＆きせかえトランク」でマグネットを「並べる」「貼る」ことでひらがなや言葉を覚えたり、「おけいこシール」を「貼る」ことで達成感を味わったり、ポスターから文字を「探す」遊びを取り入れたりするなど、さまざまな学習方法を取り入れ、楽しく飽きずに続けられるように工夫しています。

■付録１.「アナと雪の女王 あいうえお＆きせかえトランク」

(C) Disney(C) Disney(C) Disney(C) Disney

ひらがなのマグネットや、エルサとアナのきせかえマグネットで、遊びながらひらがなを学べます。雪の結晶柄のトランクケースを開けると小物を収納したり、マグネットをお城の背景に貼り付けたりして遊べます。

■付録２.「おけいこシール」

(C) Disney(C) Disney(C) Disney(C) Disney

誌面の学習を終えるごとに貼る「ごほうびシール」や、学びにつながる「おけいこシール」が、お子さまのやる気と達成感を引き出します。『ズートピア』やディズニープリンセスのかわいい「おてがみシール」も。

■付録３.「ひらがな・カタカナポスター」

(C) Disney (C) Disney /Pixar (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ディズニーキャラクターと一緒にかわいいイラストで文字を楽しく覚えられるポスターです。まだ文字が読めないお子さまでも、イラストをヒントに文字を探しやすいように工夫されています。ひらがなには書き順も掲載しているので、指でなぞって練習するのもおすすめ。

(C) Disney (C) Disney /Pixar (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

■付録４.「おてがみメモ」

『ズートピア』、『アナと雪の女王』、ディズニープリンセス、ミッキーと仲間たちの4種。折ると絵つながったり、封筒のような見た目になったりする、かわいいメモです。「手紙を書いてみたい！」という気持ちがひらがなを書くモチベーションにつながり、自発的に楽しく文字の読み書きに取り組めます。

(C) Disney

［商品概要］

Gakken Disney Mook

『学研ディズニームック ディズニー おけいこだいすき ひらがなマスター号』

価格：1,749円（税込）

発売日：2026年4月27日

判型：AB判

電子版：あり

ISBN：978-4-05-611844-5

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1861184400(https://hon.gakken.jp/book/1861184400)

【本書のご購入はコチラ】

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＜電子版＞

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開