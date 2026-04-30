WEB小説プラットフォーム「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区）は、2026年4月29日（水・祝）より、GW期間中に一気読みしたい「恋愛おすすめ作品特集」を公開いたしました。 特設ページ：https://www.neopage.com/announcements/1048686711668101120 本特集では、単なる恋愛物語に留まらず、SNSやWEB小説市場で大きな反響を呼んでいる「ざまぁ（逆転劇）」「後悔」「救済」をテーマにした10作品をセレクト。 特に、理不尽な状況を実力や知略で覆すヒロインたちの姿は、変化の激しい現代を生きる多くの読者から「自己肯定感が高まる」「爽快感がたまらない」と圧倒的な支持を得ています。

■ 注目作品の傾向：なぜ今「逆転劇」なのか

今回のラインナップには、以下の特徴を持つ作品が揃っています。

１．プロフェッショナルな再起：

天才研究者や営業トップの女性が、裏切りをバネにキャリアと尊厳を取り戻す物語。

２．特殊能力による運命打破：

動物の言葉を聞き分ける、未来の「弾幕」が見えるなど、ユニークな設定を用いた逆転劇。

３．死後の真実解明：

遺品や日記を通じて隠された真実を暴き、周囲の価値観を根底から覆すミステリー要素の強い恋愛譚。

■ 特集の狙い

ネオページは、多様化する読者ニーズに応えるべく、既存の出版枠組みにとらわれない尖った作品の育成に注力しています。今回の特集を通じて、読者には「新しい読書体験」を、作家志望の方々には「挑戦的な設定が評価される場」としてのネオページを広く認知いただくことを目的としています。

■ 特設ページ詳細

公開日：2026年4月29日（水・祝） URL：https://www.neopage.com/announcements/1048686711668101120

■ ネオページについて

https://www.neopage.com/announcements/1048686711668101120

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