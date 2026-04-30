独立行政法人国立文化財機構(本部：東京都台東区)文化財活用センター〈ぶんかつ〉と大塚オーミ陶業株式会社(本社：大阪府大阪市、以下「大塚オーミ陶業」)は「複製を用いた文化財の理解促進プロジェクト」を開始します。本プロジェクトでは、独立行政法人国立文化財機構の収蔵品について、大塚オーミ陶業のセラミックアーカイブの技術を用いて複製品の製作を行うとともに、新しい活用方法の開発やモデル事業の開発について、共同研究と実証実験を行うことになりました。

日本の文化財は脆弱なものが多く、美術館や博物館の展示においてもさまざまな制限があります。そこで、文化財活用センターと大塚オーミ陶業は、本物とほぼ変わりない鑑賞体験が得られるよう、触ることができる複製品を製作し、ハンズオンを主眼に置いた新しい活用方法の開発を行うことによって、より多くの人に文化財に親しむ機会と深い文化体験を提供してまいります。

大塚オーミ陶業は、セラミックアーカイブの活動を通して、「国会議事堂 テラコッタ改修」、「キトラ古墳壁画の複製」、「法隆寺金堂壁画の複製」、「火焔型土器(指定番号1)の複製」など、文化資産の保存と公開に貢献する取り組みを行っています。また、複製品を用いた出張授業やワークショップを行い、実際に触れて体感してもらうことで、やきものの複製による活用の場を追求してまいりました。今回のプロジェクトによって、やきものによる複製品への理解が進み、活用の幅が広がるものと考えています。





法隆寺金堂壁画複製品検品の様子





【本プロジェクトの目的】

・複製品の活用による、文化財に親しむ機会の拡大と文化財についての理解促進

・文化財を未来に継承するための人材の育成

・複製品の再現性、耐久性、活用に際しての利便性の向上

・視覚障害者の学習・鑑賞支援を目的とした文化財の複製製作および教育プログラム開発









【活動内容】

■複製品の製作

2026年度製作予定





・遮光器土偶

原品

[重要文化財]

縄文時代(晩期)・前1000～前400年

青森県つがる市木造亀ヶ岡出土





[重要文化財] 遮光器土偶 青森県つがる市木造亀ヶ岡出土





■複製品の活用

・ぶんかつアウトリーチプログラムのキャリア教育プログラム開発

・視覚特別支援学校等で展開できる教育プログラムの開発

・複製品のお貸出し





大塚オーミ陶業による小学校・出張授業での活用の様子





【大塚オーミ陶業とセラミックアーカイブについて】

大塚オーミ陶業( https://www.ohmi.co.jp/ )は、これまで培ってきた独自技術に3D計測などの新しい技術や研究成果を融合、文化資産を「やきもの」で記録・保存・活用する取り組みで、今を未来へ伝えることを使命のひとつとしています。

元来、やきものは耐候性・耐久性に優れており、これまで困難であった公開・展示などの活用を広げる素材として、大塚国際美術館(徳島県鳴門市)で1000点を超える西洋名画の陶板作品の製作を実現し、「やきもの」に新たな可能性を与えました。

世界各地では災害や紛争などにより文化資産を取り巻く環境が厳しさを増す中、消失や劣化のリスクが高まる現代において、貴重な文化資産の保存と公開という永遠の課題について、私たちが取り組む「セラミックアーカイブ」が貢献できるものと考えています。









【文化財活用センター】

2018年に国立文化財機構に設置された、文化財活用のためのナショナルセンターです。「文化財を1000年先、2000年先の未来に伝えるために、すべての人びとが、考え、参加する社会をつくる」というビジョンを掲げ、「ひとりでも多くの人が文化財に親しむ機会をつくる」ことをミッションとして、さまざまな活動をしています。

https://cpcp.nich.go.jp/





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