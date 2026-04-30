ファインジュエリーブランド「ポンテヴェキオ」がサマーコレクションを2026年4月29日に発売
「毎日をカラフルに」をテーマに、ロマンティックでラグジュアリーなジュエリーブランド「ポンテヴェキオ」を展開する株式会社 ポンテヴェキオ ホッタ(本社：東京都港区、取締役社長：堀田 幸夫)は、2026年4月29日(水・祝)にサマーコレクションを発売いたします。
サマー コレクション 2026
2026年のサマーコレクションのテーマは、“私のきらめき”という想いを込めた「Mia Scintillio(ミア・シンティリオ)」。
夏の光を受けてきらめき、身に纏う人の輝きを映し出します。
新たな一歩を照らす、洗練されたジュエリーコレクションをお届けいたします。
詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=summercollection&sort=99
■夏の光が織りなす、一瞬のきらめき
降り注ぐ陽光が交差する、夏ならではの情景からインスピレーションを得たシリーズ。
夏の力強い日差しをシャープなラインで表現し、角度やディテールにまでこだわり、洗練された佇まいに仕上げました。
透かしデザインに、柔らかな丸みを帯びたフォルムを掛け合わせることで、軽やかさと程よい存在感を両立。
見る角度によって表情を変える美しい造形が、身に着ける人の個性と魅力を引き立てます。
K18YG チャーム、ピアス、リング
写真右上より時計回りに：
K18YG チャーム 104,500円(税込)
詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=OB2602D001XXYG_P
K18YG ネックレス(50cm) 68,200円(税込)
詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=GL0010N11022YG_P
K18YG ピアス 178,200円(税込)
詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=OB2602P001XXYG_P
K18YG リング 192,500円(税込)
詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=OB2602R101XXYG_P
K18YG リング 242,000円(税込)
詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=OB2602R201XXYG_P
■涼やかに光を纏うプラチナジュエリー
軽やかに点在する光のきらめきを、ダイヤモンドのステーションで表現したプラチナのネックレスとピアス。
大きさの異なるダイヤモンドが美しくグラデーションに連なり、動きに合わせて繊細に揺れ、顔周りに上品な輝きを添えるデザインです。
繊細ながらも十分な強度と耐久性を実現した「TimeLessPlatinum(タイムレスプラチナ)」*のチェーンで、ダイヤモンドの輝きをより一層引き立てます。
永く使えるベーシックなデザインはデイリーにはもちろん、フォーマルな場面にも最適で、大切な方へのプレゼントにもぴったりです。
*「TimeLessPlatinum(タイムレスプラチナ)」とは、一般的なプラチナ950と比べて、約3～5倍の硬度を持ち、安心して毎日身に着けていただけるプラチナ素材です。
Pt950 ダイヤモンド ネックレス、ピアス
プラチナ・ウーマン コレクション
写真左より：
Pt950 ダイヤモンド ネックレス 159,500円(税込)
詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=KG2601N001WDM5_P
Pt950/Pt900 ダイヤモンド ピアス 143,000円(税込)
詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=KG2601P001WDM5_P
■夏の光に映える、ゴールドの輝き
太陽の光にきらめく2種類のチェーンを組み合わせた、イエローゴールドのネックレスとブレスレット。
ひとつはペタルモチーフが繊細に揺れるチェーン、もうひとつはスタイリッシュなクリップチェーンで、体の動きに合わせ印象的にきらめきます。
それぞれのチェーンが身に着けた時に美しく体に沿うように、長さやモチーフのバランスにこだわって仕上げました。
単体での使用はもちろん、お手持ちのジュエリーとのレイヤードスタイルもお楽しみいただけます。
K10YG ネックレス、ブレスレット
写真左より：
K10YG ネックレス 88,000円(税込)
詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=MR2601N001XXYG1_P
K10YG ブレスレット 59,400円(税込)
詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=MR2601B001XXYG1_P
【公式WEB/SNS】
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