「毎日をカラフルに」をテーマに、ロマンティックでラグジュアリーなジュエリーブランド「ポンテヴェキオ」を展開する株式会社 ポンテヴェキオ ホッタ(本社：東京都港区、取締役社長：堀田 幸夫)は、2026年4月29日(水・祝)にサマーコレクションを発売いたします。





サマー コレクション 2026





2026年のサマーコレクションのテーマは、“私のきらめき”という想いを込めた「Mia Scintillio(ミア・シンティリオ)」。

夏の光を受けてきらめき、身に纏う人の輝きを映し出します。

新たな一歩を照らす、洗練されたジュエリーコレクションをお届けいたします。





詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=summercollection&sort=99









■夏の光が織りなす、一瞬のきらめき

降り注ぐ陽光が交差する、夏ならではの情景からインスピレーションを得たシリーズ。

夏の力強い日差しをシャープなラインで表現し、角度やディテールにまでこだわり、洗練された佇まいに仕上げました。

透かしデザインに、柔らかな丸みを帯びたフォルムを掛け合わせることで、軽やかさと程よい存在感を両立。

見る角度によって表情を変える美しい造形が、身に着ける人の個性と魅力を引き立てます。





K18YG チャーム、ピアス、リング





写真右上より時計回りに：

K18YG チャーム 104,500円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=OB2602D001XXYG_P





K18YG ネックレス(50cm) 68,200円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=GL0010N11022YG_P





K18YG ピアス 178,200円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=OB2602P001XXYG_P





K18YG リング 192,500円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=OB2602R101XXYG_P





K18YG リング 242,000円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=OB2602R201XXYG_P









■涼やかに光を纏うプラチナジュエリー

軽やかに点在する光のきらめきを、ダイヤモンドのステーションで表現したプラチナのネックレスとピアス。

大きさの異なるダイヤモンドが美しくグラデーションに連なり、動きに合わせて繊細に揺れ、顔周りに上品な輝きを添えるデザインです。

繊細ながらも十分な強度と耐久性を実現した「TimeLessPlatinum(タイムレスプラチナ)」*のチェーンで、ダイヤモンドの輝きをより一層引き立てます。

永く使えるベーシックなデザインはデイリーにはもちろん、フォーマルな場面にも最適で、大切な方へのプレゼントにもぴったりです。





*「TimeLessPlatinum(タイムレスプラチナ)」とは、一般的なプラチナ950と比べて、約3～5倍の硬度を持ち、安心して毎日身に着けていただけるプラチナ素材です。





Pt950 ダイヤモンド ネックレス、ピアス





プラチナ・ウーマン コレクション

写真左より：

Pt950 ダイヤモンド ネックレス 159,500円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=KG2601N001WDM5_P





Pt950/Pt900 ダイヤモンド ピアス 143,000円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=KG2601P001WDM5_P









■夏の光に映える、ゴールドの輝き

太陽の光にきらめく2種類のチェーンを組み合わせた、イエローゴールドのネックレスとブレスレット。

ひとつはペタルモチーフが繊細に揺れるチェーン、もうひとつはスタイリッシュなクリップチェーンで、体の動きに合わせ印象的にきらめきます。

それぞれのチェーンが身に着けた時に美しく体に沿うように、長さやモチーフのバランスにこだわって仕上げました。

単体での使用はもちろん、お手持ちのジュエリーとのレイヤードスタイルもお楽しみいただけます。





K10YG ネックレス、ブレスレット





写真左より：

K10YG ネックレス 88,000円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=MR2601N001XXYG1_P





K10YG ブレスレット 59,400円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=MR2601B001XXYG1_P









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