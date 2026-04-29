『ほし×こえ 【茨城公演】』が2026年6月6日 (土) ～ 2026年6月7日 (日)に日立シビックセンター 天球劇場（茨城県 日立市 幸町 １丁目２１－１ シビックセンター）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年5月2日(土)12：00～発売予定です。

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声優 藤原啓治の企画・発案による「星」と「声」のコラボレーション朗読会「ほし×こえ」。 星や宇宙をコンセプトに有名声優による朗読会を開催し、特別なひとときをお届けします。

＜出演＞

代永翼（https://x.com/numanumakapa） 代表作：「アイドリッシュセブン」「おおきく振りかぶって」「Free!」「カードファイト！ヴァンガード」 永塚拓馬（https://x.com/takumanagatsuka） 代表作：「外れスキル《木の実マスター》 ～スキルの実（食べたら死ぬ）を無限に食べられるようになった件について～」「拷問バイトくんの日常」「ゴリラの神から加護された令嬢は王立騎士団で可愛がられる」「陛下わたしを忘れてください」

開催概要

『ほし×こえ 【茨城公演】』 開催期間：2026年6月6日 (土) ～ 2026年6月7日 (日) 会場：日立シビックセンター 天球劇場（茨城県 日立市 幸町 １丁目２１－１ シビックセンター） ■出演者 代永翼、永塚拓馬、(声の出演：藤原啓治) ■開催スケジュール 2026年06月06日(土) 17:10 2026年06月06日(土) 18:50 2026年06月07日(日) 16:30 2026年06月07日(日) 18:10 ※開場は、開演の20分前です。 ※上演時間：約60分 ■チケット料金 SS席：6,900円 S席：6,100円 A席：5,200円 見切れ席：4,200円 《主催》 株式会社AIR AGENCY (公財)日立市民科学文化財団

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