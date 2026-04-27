全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、合同会社TOKYO MYSTERY CIRCUSが運営する、世界初・国内最大となる"謎"のテーマパーク「TOKYO MYSTERY CIRCUS（以下、東京ミステリーサーカス）」内の「謎専門書店 らんぷ堂」にて、2026年5月1日(金)より「シリアルキラーはすぐそこに!? 日常に潜む恐怖フェア」を開催することを発表いたします。 ★「謎専門書店 らんぷ堂」オフィシャルサイト：https://mysterycircus.jp/lampdou/

「らんぷ堂」は、リアル脱出ゲームなど数々の体験型イベントを手掛けてきたSCRAPがプロデュースする書店です。これまで数多のイベントを通じて“物語体験”を提供してきたSCRAPが、丁寧にセレクトした書籍や雑貨に思いを託し、お客さまが新たな“物語体験”と出会える場所として、21年8月に東京ミステリーサーカスに開店しました。 2026年5月にらんぷ堂では、日常に潜む恐怖をテーマにしたフェアを開催します。 シリアルキラーが登場するスリリングな小説から、プレイヤー自身が事件の渦中に放り込まれるアナログゲームまで、幅広くセレクトいたしました。見知らぬ誰か、隣人、友人、あるいは“あなた自身”が引き起こすかもしれない、スリルと狂気に満ちた世界を、らんぷ堂厳選のラインナップで展開します。五月晴れの下、ぞくっとするような狂気に触れてみませんか？ 特定の商品を求めて利用するネットショップでは、なかなか知らなかった作品たちに出会うことができません。ふらりと立ち寄ることで、そしてここで開催されるイベントに参加することで、みなさまが新たな“物語体験”と出会える場所にしたい。そんな思いを込め、SCRAPが自信をもってお届けする「謎専門書店 らんぷ堂」に、今後もどうぞご期待ください。

「謎専門書店 らんぷ堂」2026年5月開催フェア概要

「謎専門書店 らんぷ堂」では、2026年5月に以下のフェアを開催いたします。あなたに最適な“物語体験”との出会いがありますように。 ■シリアルキラーはすぐそこに!? 日常に潜む恐怖フェア 隣人が、友人が、あるいはあなたが……？ 日常をむしばむ狂気をテーマに、シリアルキラーが登場する本やアナログゲームを厳選。名作小説から、犯人をあぶり出す推理ゲームまで、スリルあふれるラインナップがそろいます。五月晴れの裏側に潜む恐怖をご堪能ください。 開催期間：2026年5月1日(金)～5月31日(日) 「謎専門書店 らんぷ堂」フェア詳細ページ：https://mysterycircus.jp/topics/9083

〈補足情報〉謎専門書店 らんぷ堂とは

リアル脱出ゲームのSCRAPが丁寧にセレクトした書籍や雑貨を扱う書店。物語体験が好きな方、謎解きが好きな方はもちろん、謎づくりに興味がある方、ちょっと変わったアイテムに興味がある方、そして何気なく立ち寄った方にも、新たな物語や作品との“出会い”を提供する。また、らんぷ堂でしか遊べないイベント「らんぷ堂謎解きシリーズ」も常時開催。 ■所在地：東京ミステリーサーカス1F ■営業時間：平日11:30～22:00／土日祝 9:20～22:00 ※東京ミステリーサーカス営業時間に準ずる ※ただし12月31日(水)9:20～20:00、1月1日(木)12:00～20:00 ☆「謎専門書店 らんぷ堂」オフィシャルサイト：https://mysterycircus.jp/lampdou/ ☆「謎専門書店 らんぷ堂」公式Xアカウント：http://x.com/Lampdou ☆「謎専門書店 らんぷ堂」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/lampdou/

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験… そんな「物語体験」をつくっています。 テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine