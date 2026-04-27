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テンプル大学ジャパンキャンパス、2026年度卒業式を挙行
・600名を超える卒業生に学位を授与し、550名以上が出席した2026年度卒業式を東京で挙行
・卒業生は510以上の学士号、90以上の修士号および8名の博士号を取得し、就職率は約95％を維持
・TUJは京都拠点の開設や今秋開設予定の新拠点「ヒルサイドセンター」、AI分野の新プログラム開設などを通じて、日本での展開を拡大
テンプル大学ジャパンキャンパス（東京都世田谷区／学長：マシュー・ウィルソン、以下TUJ）は4月24日、東京で2026年度卒業式を挙行し、日本で学位課程を修了した600名超の卒業生に学位を授与しました。また、5月から始まる夏学期に学位を修了予定の学生を含め、550名以上が式典に出席し、卒業証書を受け取りました。
卒業生は、510以上の学士号、大学院教育研究科、マネジメント修士、ロースクールにおける合計90以上の修士号、そして8名が博士号を取得しました。米国テンプル大学本校の総長ジョン・フライをはじめとする本校関係者一行が来日し、式典に出席しました。フライ総長は、卒業生の功績を称えるスピーチを行いました。
卒業生は、さらなる学業や職業キャリアへと歩みを進めており、多くが日本での活躍を選択しています。TUJの就職率は近年、一貫して95%前後かそれ以上を維持しています。今年度の卒業生はアクセンチュア株式会社、アマゾンジャパン合同会社、株式会社朝日新聞社、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、株式会社日本カストディ銀行、ドイツ銀行、富士通株式会社、日本航空株式会社、防衛省、日本電気株式会社（NEC）、ユナイテッド航空、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ、合同会社ユー・エス・ジェイなどから内定を受けました。
来賓・祝辞
卒業生を代表して、学部課程を卒業した根本愛紗さんと、マネジメント修士号を修了したトーマス・アギリさんが、同級生や来賓、来場者に向けてスピーチを行いました。式典はインターネットでライブ配信されました。配信映像は卒業式2026特設ウェブサイトでご覧いただけます。
また、駐日米国大使首席補佐官のエリック・M・ジェイコブス氏も卒業生に向けて祝辞を述べました。TUJの理事会（Board of Overseers）メンバーや、ビジネス界をはじめとする多くのTUJ支援者も式典に出席しました。
受賞とTUJの成長
卒業式に先立ち、大学は学業優秀者を表彰する授賞式を開催しました。最優等（スンマ・クム・ラウデ、summa cum laude）、優等（マグナ・クム・ラウデ、magna cum laude）、準優等（クム・ラウデ、cum laude）の卒業生をはじめ、各専攻で優れた成果を収めた学生が表彰されました。また、ダイヤモンド奨学金および持田・ストロナク全額奨学金を含む奨学金受給者のうち、今年度卒業する学生を表彰しました。さらに、年間最優秀教員賞も授与されました。
TUJは、米国高等教育機関の研究成果を評価指標とする2025年カーネギー分類（Carnegie Classification of Institutions of Higher Education）において、「R1（最高度の研究活動）」と「Opportunity College and University（機会提供に優れた指定大学）」の両方に選ばれた、全米でわずか21大学の一つであるテンプル大学の日本校です。
3,500名を超える学生数が在籍するTUJは、日本での存在感を拡大し続けています。2025年1月のTUJ京都の開校に加え、今年3月には、東京首都圏における2つ目の主要拠点「ヒルサイドセンター」を今秋開設することを発表しました。学術面では、学部・大学院プログラムの拡充を続けており、直近では今年9月に始まる秋学期からのAI学科の新設も発表されました。さらにTUJは、2,000名以上の幅広い年齢層の学習者に対し、学位取得を目的としない プログラムも提供し、子供から大人までを対象とした英語教育の向上とコミュニティの発展に力を注いでいます。
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●テンプル大学ジャパンキャンパス サイト内記事：
・テンプル大学ジャパンキャンパス、2026年度卒業式を挙行
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/27/tuj-2026-commencement/
・Temple University Celebrates Class of 2026 at Tokyo Commencement
https://en-news.tuj.ac.jp/2026/04/27/tuj-2026-commencement/
●最近の出来事・ニュース：
・TUJ京都、開校1周年を経てさらなる飛躍へ--新プログラム、TEDx、施設拡張
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/23/tuj-kyoto-anniversary-tedx/
・テンプル大学ジャパンキャンパスとBooking.com 、共同イベントで未来の観光を考える
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/16/tuj-booking-com-future-of-tourism/
・駐日ヨルダン大使の講義を通じて中東情勢と日・ヨルダン関係への理解を深める
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/14/lecture-by-jordanian-ambassador/
本件に関するお問い合わせ先
▼本件に関する問い合わせ先
広報・マーケティングサポート部
住所：東京都世田谷区太子堂1-14-29
TEL：03-5441-9801
メール：tujpr@tuj.temple.edu
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
・卒業生は510以上の学士号、90以上の修士号および8名の博士号を取得し、就職率は約95％を維持
・TUJは京都拠点の開設や今秋開設予定の新拠点「ヒルサイドセンター」、AI分野の新プログラム開設などを通じて、日本での展開を拡大
テンプル大学ジャパンキャンパス（東京都世田谷区／学長：マシュー・ウィルソン、以下TUJ）は4月24日、東京で2026年度卒業式を挙行し、日本で学位課程を修了した600名超の卒業生に学位を授与しました。また、5月から始まる夏学期に学位を修了予定の学生を含め、550名以上が式典に出席し、卒業証書を受け取りました。
卒業生は、さらなる学業や職業キャリアへと歩みを進めており、多くが日本での活躍を選択しています。TUJの就職率は近年、一貫して95%前後かそれ以上を維持しています。今年度の卒業生はアクセンチュア株式会社、アマゾンジャパン合同会社、株式会社朝日新聞社、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、株式会社日本カストディ銀行、ドイツ銀行、富士通株式会社、日本航空株式会社、防衛省、日本電気株式会社（NEC）、ユナイテッド航空、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ、合同会社ユー・エス・ジェイなどから内定を受けました。
来賓・祝辞
卒業生を代表して、学部課程を卒業した根本愛紗さんと、マネジメント修士号を修了したトーマス・アギリさんが、同級生や来賓、来場者に向けてスピーチを行いました。式典はインターネットでライブ配信されました。配信映像は卒業式2026特設ウェブサイトでご覧いただけます。
また、駐日米国大使首席補佐官のエリック・M・ジェイコブス氏も卒業生に向けて祝辞を述べました。TUJの理事会（Board of Overseers）メンバーや、ビジネス界をはじめとする多くのTUJ支援者も式典に出席しました。
受賞とTUJの成長
卒業式に先立ち、大学は学業優秀者を表彰する授賞式を開催しました。最優等（スンマ・クム・ラウデ、summa cum laude）、優等（マグナ・クム・ラウデ、magna cum laude）、準優等（クム・ラウデ、cum laude）の卒業生をはじめ、各専攻で優れた成果を収めた学生が表彰されました。また、ダイヤモンド奨学金および持田・ストロナク全額奨学金を含む奨学金受給者のうち、今年度卒業する学生を表彰しました。さらに、年間最優秀教員賞も授与されました。
TUJは、米国高等教育機関の研究成果を評価指標とする2025年カーネギー分類（Carnegie Classification of Institutions of Higher Education）において、「R1（最高度の研究活動）」と「Opportunity College and University（機会提供に優れた指定大学）」の両方に選ばれた、全米でわずか21大学の一つであるテンプル大学の日本校です。
3,500名を超える学生数が在籍するTUJは、日本での存在感を拡大し続けています。2025年1月のTUJ京都の開校に加え、今年3月には、東京首都圏における2つ目の主要拠点「ヒルサイドセンター」を今秋開設することを発表しました。学術面では、学部・大学院プログラムの拡充を続けており、直近では今年9月に始まる秋学期からのAI学科の新設も発表されました。さらにTUJは、2,000名以上の幅広い年齢層の学習者に対し、学位取得を目的としない プログラムも提供し、子供から大人までを対象とした英語教育の向上とコミュニティの発展に力を注いでいます。
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●テンプル大学ジャパンキャンパス サイト内記事：
・テンプル大学ジャパンキャンパス、2026年度卒業式を挙行
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/27/tuj-2026-commencement/
・Temple University Celebrates Class of 2026 at Tokyo Commencement
https://en-news.tuj.ac.jp/2026/04/27/tuj-2026-commencement/
●最近の出来事・ニュース：
・TUJ京都、開校1周年を経てさらなる飛躍へ--新プログラム、TEDx、施設拡張
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/23/tuj-kyoto-anniversary-tedx/
・テンプル大学ジャパンキャンパスとBooking.com 、共同イベントで未来の観光を考える
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/16/tuj-booking-com-future-of-tourism/
・駐日ヨルダン大使の講義を通じて中東情勢と日・ヨルダン関係への理解を深める
https://jp-news.tuj.ac.jp/2026/04/14/lecture-by-jordanian-ambassador/
本件に関するお問い合わせ先
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住所：東京都世田谷区太子堂1-14-29
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メール：tujpr@tuj.temple.edu
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/