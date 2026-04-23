Pelican Products株式会社（本社：神奈川県横浜市）は、トラベルシリーズ「PELICAN TRVL」を実際に見て、触れて、体感できるショールームを、衣川産業株式会社 東京オフィス（東京都台東区）内に開設いたしました。 本ショールームでは、PELICAN TRVLシリーズのスーツケース（PELICAN ATX）やバックパック（PELICAN AEGIS）等を展示し、サイズ感、素材の質感、収納性、操作性などを実際に確認いただけます。オンラインでは伝わりにくい細部や使用感を、リアルな体験を通じてご覧いただける場として展開します。

“Built to Protect”の思想を、トラベルギアへ

50年にわたり高い保護性能を追求してきたPELICANの思想を継承し、移動時の快適性と機能性を融合させた「PELICAN TRVL」。 堅牢性だけではなく、通勤・通学からアウトドアトラベルまでを見据えた機動性、収納設計、デザイン性を兼ね備えたプロダクトとして展開しています。 今回のショールーム開設により、製品を実際に手に取りながら、PELICAN TRVLならではのプロテクションとモビリティを体感いただけます。

展示予定製品（一例）

・22" Aegis Rolling Hybrid Duffel Carry-on-ローリングハイブリッドダッフル ・PX25 Travel Pack-トラベルパック ・22" ATX Hard-Sided Luggage Check-In (Travel Goods Awards 2025受賞）-ハードキャリー ・SX5 Aegis Padded Sling-スリングバッグ

ショールーム概要

【会場】 衣川産業株式会社 東京オフィス 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-23-4 須賀ビル5F TEL：03-3863-1931 【ご来場方法】 完全予約制（事前予約制） ご来場前に、衣川産業株式会社 東京オフィス（TEL：03-3863-1931）へご予約をお願いいたします。 また、事前にご覧になりたい製品をお知らせいただくと、よりスムーズにご案内可能です。 ※スタッフ不在時はオフィスが閉まっている場合がございますため、必ず事前予約の上、ご来場ください。

当日購入について

ショールームではその場で製品をご購入いただくことも可能です。 ※現在システム調整中のため、お支払いは「現金」または「PayPay」のみとなります。

今後の展開

Pelican Productsは今後、PELICAN TRVLを通じて、移動そのものをより自由で快適にするプロダクト提案と、ユーザーが製品を体感できる機会の拡充を進めてまいります。 ぜひこの機会に、PELICAN TRVLの世界観をご体感ください。

■ Pelican Productsについて

Pelican Products(ペリカンプロダクツ)社は、1976年にアメリカ・カリフォルニア州トーランスで誕生した耐久性・防水性・防塵性に優れたプレミアム保護ケース、クーラーボックスおよびライトのグローバルリーディング企業です。 “BUILT TO PROTECT”を理念に掲げ、軍・警察・レスキュー・医療・映像・アウトドアなど、世界中のプロフェッショナルから高い信頼を得ています。

■ 衣川産業株式会社について

衣川産業株式会社は、日本の鞄三大産地のひとつである兵庫県豊岡市で1767年前後に創業した老舗企業です。豊岡鞄の原点である柳行李(やなぎごうり)の製造・販売から始まり、時代とともにバスケット、トランク、近代的な鞄へと製品を進化させてきました。 1939年に法人化後は、海外輸出から大手ブランドのライセンス生産、自社ブランド展開へと事業を拡大。現在は国内外に生産拠点を持ちながらも、地元職人の手による豊岡鞄の伝統にこだわり、全国に幅広く鞄を販売しています。

本件に関するお問い合わせ

Pelican Products株式会社 E-mail：japan*pelican.com (*を@に変えて送信してください。） 公式サイト：https://www.pelicanproducts.co.jp/ PELICAN TRVL オフィシャルオンラインショップ：https://pelican-trvl.com/