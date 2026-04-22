NTTインテグレーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：桜井 伝治、以下 NTTインテグレーション）は、Google Cloudが選出する「2026 Google Cloud パートナー・オブ・ザ・イヤー」において、「Public Sector: Japan（公共部門：日本）」カテゴリーのアワードを受賞しました。

「Google Cloud パートナー・オブ・ザ・イヤー」は、Google Cloud エコシステムにおいて、革新的な思考、優れた顧客サービス、および最高水準の技術導入を通じて、顧客のビジネス変革を支援したパートナー企業に贈られる賞です。





2026 Google Cloud パートナー・オブ・ザ・イヤー





■ 受賞の背景と評価ポイント

NTTインテグレーションは、日本の公共部門（政府機関、自治体、教育機関など）に対し、Google Cloudを活用した高度なソリューションを提供してまいりました。今回の受賞は、特に以下の点が評価されたものです。

● 革新的なソリューションの提供： 公共インフラにおけるクラウドネイティブな技術の導入支援

● 顧客の成功へのコミットメント： 複雑な規制要件を遵守しつつ、行政サービスの効率化と利便性向上を実現

● エコシステムへのインパクト ： 日本国内におけるGoogle Cloudの普及と、公共分野のDX加速への寄与









■ NTTインテグレーション データ＆アナリティクス事業本部 副本部長 内田 達宏 のコメント

この度、Google Cloudより日本国内の公共部門における最優秀パートナーとして選出されたことを大変光栄に思います。私たちはこれまで、日本の公共機関が抱える課題に向き合い、クラウド技術により変革をもたらすための最適な解を提供することに注力してきました。Google Cloud、Google Workspace、Chrome Enterprise、Chromebookといった幅広いラインナップ、さらにはNTTインテグレーションのソリューションを組み合わせることで公共部門におけるDXの加速、ひいてはGoogle Cloud利用による課題解決が進められていることを実感しております。今回の受賞を糧に、今後も Google Cloud との強固なパートナーシップを通じて、より豊かな社会の実現とデジタル社会の発展に貢献してまいります。









■ Google Cloudへの取組みについて ＜ https://ximix.niandc.co.jp/ ＞

NTTインテグレーションが提供する「XIMIX（サイミクス）」は、Google Cloudのプレミアパートナーとして、戦略立案から設計・開発・運用・内製化までをワンストップで支援するサービスブランドです。

「アプリケーション開発」「インフラストラクチャ」の専門認定を保有し、データ分析（BigQuery）やAI活用（Gemini / Vertex AI）、クラウド移行、Google Workspaceの導入定着まで幅広く対応。長年のエンタープライズSIの知見と最新技術を掛け合わせ、お客様のビジネス成長に伴走します。詳細はXIMIXサイトをご確認ください。





XIMIXロゴ





XIMIX（サイミクス）について： https://ximix.niandc.co.jp/





◆ 公共部門向け 導入・活用支援

提供ソリューションやよくあるご質問等についてご紹介いたします。

https://ximix.niandc.co.jp/ximix-public-sector-digital-transformation-and-cloud-support









■ NTTインテグレーション株式会社(旧社名：日本情報通信株式会社) ＜ https://www.niandc.co.jp/ ＞

NTTインテグレーション（NI+C）は、1985年にNTTと日本IBMの合弁会社として設立され、2025年に創立40周年を迎えました。システム開発から基盤構築、クラウド化への対応、社内外データ統合とAIによる分析、EDIサービスやセキュリティ、ネットワークサービス、運用保守までをトータルに提供しています。

「おもひをITでカタチに」をスローガンに、お客様の経営課題解決に貢献できる真のベストパートナーを目指してまいります。





記載の製品／サービス名称、社名及びロゴマークは、該当する各社・団体の商標または登録商標です。









＜Google Cloud および XIMIX に関するお問い合わせ先＞

NTTインテグレーション株式会社 データ＆アナリティクス事業本部

クラウドインテグレーション部 XIMIX担当

https://ximix.niandc.co.jp/contact