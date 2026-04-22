世界的音楽アワード受賞のヒップホップアーティストKnxwledgeの音楽制作の裏側と日本滞在の様子に迫るドキュメンタリーフィルムを公開

世界的音楽アワード受賞のヒップホップアーティストKnxwledgeの音楽制作の裏側と日本滞在の様子に迫るドキュメンタリーフィルムを公開