歩いて寄付【チャリティウォークイベント FUSO Walk】5月11日（月）より開始～あなたの一歩が笑顔につながる～

扶桑薬品工業株式会社

扶桑薬品工業株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：戸田幹雄）は、社会貢献活動の一環として、参加者の歩数に応じて支援先団体へ寄付を行うチャリティウォークイベント「FUSO Walk 2026」を、2026年5月11日（月）～5月31日（日）の期間で実施いたします。

当社では、2023年より本チャリティウォークイベントを定期的に実施しており、社内外の多くの皆様にご参加いただいております。この取り組みを通じて、支援を必要としている団体への支援はもとより、従業員のサステナビリティ意識の醸成、エンゲージメントの向上、そして健康増進にも貢献できると考えております。

FUSO Walkとは

期間中に参加者が歩いた歩数に応じて、当社から支援先団体へ寄付を行うチャリティウォークイベントです。

ウォーキングアプリ「minpo」をダウンロードし、エントリーするだけで、全国場所を選ばず、どなたでも参加いただけます。

イベント概要

●実施期間

2026年5月11日（月）～5月31日（日）

●開催場所

オンライン（全国どこからでもご参加いただけます）

●参加費

無料

●FUSO Walk専用Webサイト

https://congrant.com/jp/corp/fuso.html

●支援先（五十音順）

１.NPO法人 クラヴィスアルクス

２.NPO法人 子宮頸がんを考える市民の会

３.一般社団法人 日本がん・生殖医療学会

●問い合わせ先

扶桑薬品工業株式会社 経営企画部広報室

TEL：06-6969-1131 e-mail：kouhou@fuso-pharm.co.jp

参加方法

- ウォーキングアプリ「minpo」をダウンロードしてください。iPhoneをご使用の方１.「minpo(https://apps.apple.com/jp/app/minpo-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1569178883)」をダウンロードAndroidをご使用の方１.「Google fit(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.fitness&hl=ja&gl=US)」をインストール（既にインストールされている方は２.へ）２.「minpo(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.congrant.minpo.app&hl=ja&gl=US)」をダウンロード- アプリ内で「FUSO チャリティウォーク」と検索してください。希望の支援先を選択してエントリーしてください。※Android 13以前のバージョンをご利用の方へGoogle Fitとminpoに加えて、「ヘルスコネクト」のインストールが必要です。こちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.healthdata&hl=ja)よりダウンロードをお願いします。詳細はこちら(https://docs.google.com/presentation/d/12VPdjM-JAkL1WVGwVqJfRPEkJ1D7zWBxBhzsdj6Y5Kk/edit?usp=sharing%3Cspan%20id=)をご確認ください。Android 14以降のバージョンの方は、「ヘルスコネクト」のインストールは不要です。

支援先のご紹介

NPO法人 クラヴィスアルクス

https://www.clavisarcus.com/

2014年より遺伝性乳がん卵巣がん（HBOC）当事者相互支援や、遺伝教育正しい理解の普及に努め、研究事業も積極的に実施。2018年からは当事者の思いを伝える「遺伝性がん当事者からの手紙」写真パネル展を実施しています。

NPO法人 子宮頸がんを考える市民の会

https://love49.org/

弊会は、子宮頸がんは予防できるがんであることを、より多くの方に知って頂くよう4月9日の「子宮頸がんを予防する日（子宮の日）」を中心に、活動を続けている「子宮頸がん」の予防・啓発団体です。

一般社団法人 日本がん・生殖医療学会

https://www.j-sfp.org/

「がん患者さんが希望をもってがん治療に取り組む」を理念に、小児・AYA世代を含むがん患者の妊孕性温存を含むがん・生殖医療全般とサバイバーシップ支援に関する調査・研究、医療情報の普及・啓発を行っています。

運営パートナー

コングラント株式会社は、ソーシャルセクターと企業向けに寄付決済を中心とする「寄付DXシステム」を提供しています。寄付募集・決済・CRMなどNPO経営に必要なすべてをワンストップで提供し、導入団体は3,800団体以上、寄付流通総額は140億円を突破しました。企業・従業員の寄付DXを推進する事業も展開し、大企業の人的資本に関連する開示項目の改善・発展に貢献しています。

【会社名】コングラント株式会社

【代表】代表取締役CEO 佐藤 正隆

【設立】2020年5月11日

【所在地】〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-17 江戸堀イーストビル6F

【問い合わせ先】https://congrant.com/jp/contact.html biz-team@congrant.com

扶桑薬品工業について

扶桑薬品工業株式会社は1937年に設立しました。「生命（いのち）支えて、生命（いのち）育む」をパーパスとし、「いのちを支える」透析剤、輸液・注射剤などの医薬品や、「いのちを育む」不妊治療関連製品を開発・製造してまいりました。当社は社是の一つに「社会寄与につながる経営方針」を掲げ、社会貢献活動に取り組んでおります。

【会社名】扶桑薬品工業株式会社

【代表】戸田 幹雄

【設立】1937年3月25日

【所在地】〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目7番10号

【問い合わせ先】TEL：06-6969-1131 e-mail：kouhou@fuso-pharm.co.jp

【コーポレートサイトURL】https://www.fuso-pharm.co.jp/