″塗る”タイル仕上げで『壊さない外構リフォーム』という新発想。新床材「モルタイル」を提供開始

Design Garden株式会社

「コンクリートの庭や駐車場をきれいにリフォームしたいが、解体は大がかりで費用もかかる」

そうした理由からリフォームを見送るケースは少なくありません。

デザインガーデン株式会社は2026年春、既存コンクリートを壊さず施工できる新しい床仕上げ

“塗るタイル仕上げ『モルタイル』”（商標出願中）の提供を開始しました。

厚み約2～3mmの薄塗り仕上げでありながら車両の乗り入れにも対応。

解体を伴わない施工により、コストとデザイン性の両立を実現した外構リフォームの新たな選択肢となります。

開発背景 “壊さない”という発想

beforeafter

外構の床仕上げとして、本物のタイルは高い完成度を持つ一方で、

- コスト面のハードル- 既製サイズによる設計制約- 既存土間との高さ調整- 解体や打ち直しの必要性

といった課題が存在していました。

こうした中で「貼る以外の方法で床の意匠を実現できないか」という発想から開発をスタート。

モルタルでタイルのような意匠を表現する新しい施工として『モルタイル』を考案しました。

モルタイルとは？

タイルや石の代替ではなく、用途や条件に応じて選べる「もう一つの選択肢」です。

現場ごとに最適な素材を選ぶための選択肢の一つとして提案していきます。

特徴

-壊さず施工できるリフォーム-

既存土間の上から施工できるため、解体費・処分費を抑えることが可能です。

自由なタイルデザイン

既製サイズに縛られず、空間に合わせたタイル割り設計が可能です。

・600×1200

・500×1000

・900角

・オリジナル割り など

空間に合わせてデザインすることが出来ます。

素材感のある仕上がり

コテ仕上げによる自然なムラとマットな質感により、

無骨で素材感のある表情を実現します。

メリット

・既存を活かすことで解体と処分を削減

・コストを抑えながら外構の質感を向上

・空間全体の印象を引き上げる

新築・リフォーム双方に対応

モルタイルは新築・リフォームどちらにも対応可能です。

特に既存土間の高さ制約などによりタイル施工が難しかったケースにおいて、有効な選択肢となります。

カラー展開

全7色のカラーバリエーションを展開しております。

住宅や外構デザインに合わせた色選定が可能です。

価格ポジション

タイル施工と比較して約30％程度の費用感

※条件により変動

仕様

厚み：約3mm

下地：既存コンクリート対応可

車両乗入れ：可

仕上げ：トップコート施工

代表コメント

床リフォームには“選択肢が少ない”という課題がありました。

特にタイルのような意匠性は“貼る”以外に方法がなく、コスト面で諦めるケースも多かったと感じています。

モルタイルは、そうした制約を超えて、デザイン・コスト・施工性のバランスを取りながら新しい選択肢を提供するものです。

今後も現場の声をもとに、価値ある外構提案を続けていきます。

モルタイルは、タイルや石の代わりではありません。

現場の状況や予算、そしてデザインの方向性に応じて選べる、

「もう一つの選択肢」です。

■今後の展開

モルタイルは施工ブランドとして、現場検証と改良を重ねながら品質向上を図っていきます。

カラーバリエーションの拡充や施工精度の向上を進め、より幅広い提案へと展開していく予定です。

会社概要

DesignGarden株式会社は、外構工事全般を手がける会社です。

弊社では、住まいと同様に「庭も暮らしの一部」と捉え、日常を豊かにする空間づくりを提案に尽力しております。お客様の声に耳を傾け、 課題や問題点を明確にしてニーズを汲み取り、ワクワクしてしまうような価値あるお庭を今後も開発し、ご提案して参ります。

また、「タイヤNo痕(R)」など顧客の声をもとにした商品開発も行っており、現場発想の提案を特徴としております。

社名：Design Garden株式会社

本社所在地：埼玉県北足立郡伊奈町栄3-16-1

代表取締役：南部 優平

事業内容：エクステリア（外構）のプランニング～施工

設立： 2006年

Instagram：https://www.instagram.com/design.garden.2006/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCRMlC9xlT5xdeED6veywMBQ

TikTok：https://www.tiktok.com/@gardendesign45?_r=1&_t=ZS-95UVFQjH6Vp(https://www.tiktok.com/@gardendesign45?_r=1&_t=ZS-95UVFQjH6Vp)

HP：https://design-garden2006.com/