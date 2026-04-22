いちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」(運営：株式会社村の駅)は、毎年人気のいちごのかき氷「けずりいちごおり」をはじめとしたかき氷メニュー2種を、4月24日(金)より販売スタートいたします。

静岡県産いちごをまるごと削ったいちごミルク氷にいちごのジュレやコンフィを組み合わせた、甘酸っぱいいちごの果実感あふれるかき氷「けずりいちごおり」シリーズ。今年は、まるごとショートケーキを乗せたBIGサイズの新作、「ショートケーキいちごおりBIG」も登場！いちご専門店がつくる、この時期ならではのいちごスイーツを提供いたします。

また、同時開催中の「静岡県産いちごと静岡抹茶フェア」では、甘酸っぱい静岡県産いちごと静岡抹茶のふくよかな香りが生み出す、静岡らしさが詰まったメニューも好評販売中！

今年のゴールデンウィークは、ぜひ当店で静岡県産素材が生み出す魅力をお楽しみください。





今年もこの季節がやってきた！いちごのかき氷2026 ※写真は全てイメージです





[公式サイト] http://izu-ichigo.com/









■インパクトたっぷりな新作登場！いちご専門店がつくる、いちごを味わうかき氷

毎年恒例の、静岡県産いちごをまるごと削ったいちごミルク氷を味わう「けずりいちごおり」2種を4月24日(金)より販売いたします。今年はより手軽にお楽しみいただけるよう、スリムなカップになりました。また、新作の「ショートケーキいちごおりBIG」は、なんと！いちごのショートケーキがまるごとのった、全長約17cm超えのインパクトたっぷりなかき氷です。いちごミルク氷にいちごのジュレやコンフィ、クリームを重ね、いちご好きも大満足のサイズ感に仕上げました。シェアして楽しむのもおすすめです。

いちごの甘酸っぱさがギュッと詰まった果実感あふれるかき氷で、今年の夏も涼やかにいちごをお楽しみください。





けずりいちごおり

ショートケーキいちごおりBIG





□各メニュー詳細

・けずりいちごおり 850円(税込)

アレルギー：乳成分・ゼラチン

・ショートケーキいちごおりBIG 1,800円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・卵・ゼラチン・大豆

※2026年4月24日(金)～5月10日(日)の期間中はテイクアウトのみの提供となります。5月11日(月)以降はカフェでもお召し上がりいただけます。









■ゴールデンウィークは当店で静岡の魅力を味わって

また、静岡県産いちごと静岡抹茶をテーマにした期間限定フェアを5月31日(日)まで開催中です。「静岡抹茶といちごのスイーツプレート」や「ファクトリーショートケーキ静岡抹茶」をはじめとした人気メニューが、いちご×抹茶の味わいに。日本三大銘茶と称される「静岡抹茶」を使った色鮮やかなスイーツで、いちごの名産地である静岡・伊豆の国市から、季節を彩るいちごの魅力を発信してまいります。

また、お出かけが楽しくなる季節に合わせ、静岡県を代表する「富士山」をテーマにした店内装飾や限定デザインの掛け紙も4月24日(金)から登場いたします！今年のゴールデンウィークは、ぜひ当店で静岡の魅力をお楽しみくださいませ。





静岡県産いちごと静岡抹茶フェア

期間限定 富士山がテーマの掛け紙





※「いちごのバウムクーヘン」ホールサイズ、「あかいろいちごのラングドシャ」16枚入限定









□各メニュー詳細

・静岡抹茶といちごのスイーツプレート 1,800円(税込)※BonBonBERRY cafe限定

アレルギー：乳成分・卵・小麦・アーモンド・大豆・ゼラチン

・静岡抹茶のバウムソフト 750円(税込)※BonBonBERRY STAND限定

アレルギー：乳成分・卵・小麦・アーモンド・大豆

・ファクトリーショートケーキ静岡抹茶 1,400円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆

・静岡抹茶のクリーム大福 700円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆

※すべて数量限定









■母の日にありがとうを伝える。とっておきのいちごスイーツもご予約受付中！

中までたっぷりの静岡県産いちごを詰め込んだ、ホールサイズのファクトリーショートケーキに、鮮やかな花びらをそっと添えて。感謝の気持ちを届ける華やかないちごのギフトスイーツを、2026年5月9日(土)・10(日)の2日間限定で販売いたします。大切なお母さんへの感謝の気持ちを、とっておきのいちごスイーツに乗せて届けてみませんか？





いちごBonBonBERRYの母の日2026 母の日いちごのファクトリードーム





□母の日いちごのファクトリードーム (3号：約12cm)

販売価格 ： 3,400円(税込)

アレルギー ： 乳成分・卵・小麦・大豆

※販売期間 ： 5月9日(土)・10(日)の2日間 店頭販売のみ

※予約受付期間： 5月6日(水)まで 店頭にてお渡し

店頭またはお電話にてご予約を受け付けております。

ご予約受付TEL ： 0558-99-9300 9：00～17：00









■「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」について

“もっと「いちご」が好きになる。”をコンセプトにした、一年を通して美味しいいちごが食べられるいちご専門店です。いちごの販売はもちろん、いちごスイーツやいちごジャム、いちごを使ったパンなど、いちごを素材にした幅広いラインナップを揃えています。





「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」について





■店舗概要

所在地 ： 静岡県伊豆の国市田京195-2

TEL ： 0558-99-9300

定休日 ： なし

営業時間： お土産コーナー9：00～17：00

ボンボンベリーカフェ10：00～17：00(イートイン16：00 L.O.)





公式HP(いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory)： http://www.izu-ichigo.com

公式HP(道の駅 伊豆のへそ) ： http://www.izunoheso.com

公式Instagram ： https://www.instagram.com/ichigofactory/









■会社概要

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容 ： 農産物直売所運営・販売

公式サイト： http://www.muranoeki.com/