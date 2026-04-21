【観光DX】「有人窓口」が消えた駅に、あえてAIを。 福島駅東口で「AIさくらさん」×「ももりん」が挑む、人手不足時代の新しい観光案内

株式会社ティファナ・ドットコム

「有人窓口がない場所でも、変わらぬ『おもてなしの心』で福島の魅力を届けたい――」

急増するインバウンド需要を背景に、福島市が抱えていたこの課題に対し、AIの力で新たな解決策が動き出しました。

株式会社ティファナ・ドットコム（東京都目黒区、代表取締役社長 森博也、以下「ティファナ」）が提供するAI案内システム「AIさくらさん」が、2026年1月15日、JR福島駅東口観光案内所に導入されました。

JR福島駅東口では、かつて有人の観光案内所が運営されていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により閉鎖。観光需要が回案内システム「AIさくらさん」が、2026年1月15日、JR福島駅東口観光案内所に導入されました。復する中で、案内機能の“空白”が大きな課題となっていました。

そこで今回、多言語対応が可能な「AIさくらさん」が観光客を迎え入れ、時間や言語の壁を超えた案内を実現。運営を福島市観光コンベンション協会が担い、市と協会が連携して観光客の満足度向上を図ります。

さらに、福島市のマスコットキャラクター「ももりん」とのコラボレーションや、「ミスピーチキャンペーンクルー」の衣装を取り入れることで、地域に根ざした新しい観光案内の形を創出します。

導入3ヶ月で6,000回以上の案内実績。年間20,000件規模の業務をAIが担う可能性

導入から約3ヶ月で、「AIさくらさん」は累計6,000回以上の接客を実施。

これまで有人窓口では対応できなかった早朝・深夜の“空白時間”を埋めるだけでなく、日中のピーク時にも案内を担うことで、観光客を待たせないスムーズな案内体制の実現を目指しています。

「AIさくらさん」採用の決め手とこだわり

今回の導入にあたり、担当者に背景と工夫について話を伺いました。

担当者さまコメント

【導入のきっかけ：コロナ禍で生じた「案内空白」を埋めるために】

以前は東口にも有人案内所がありましたが、コロナ禍の影響で閉鎖され、来訪者が困った際に気軽に相談できる場所が失われてしまいました。

インバウンド需要が回復する中、従来と同様の有人対応が難しい状況でも、安心して利用できる案内機能が必要でした。

その中で、他自治体での導入実績や補助金活用の事例が豊富な「AIさくらさん」による再始動を決定しました。

【こだわりポイント：AIにも「福島らしさ」を】

単なる機械的な案内ではなく、かつての有人窓口のように親しみを感じてもらえる存在を目指しました。

そのため、「さくらさん」と福島市のキャラクター「ももりん」が並ぶデザインを採用するなど、視覚的にも福島らしさを表現しています。

また機能面では、英語・中国語に加え、来訪傾向を踏まえた「タイ語」にも対応し、より多くの観光客に寄り添える体制を整えました。

JR福島駅東口導入におけるポイント

今回の取り組みでは、地域特有の課題解決とブランディングの両立を図っています。

1. 有人窓口の限界を突破する「早朝・深夜対応」

閉鎖されていた東口エリアにAIさくらさんを設置することで、観光客がその場で疑問を解決できる環境を再構築しました。駅周辺の案内や観光スポット情報を、早朝5:30～23:50まで対応可能とし、有人時代を上回る対応時間を実現しています。

2. AIを「観光名所化」する演出

画面内だけで完結する存在ではなく、「ももりん」との共演や福島独自の制服を取り入れることで、観光客が思わず写真を撮りたくなる“新たなフォトスポット”としても活用。旅の思い出づくりに貢献するとともに、地域住民からの親しみやすさも高めています。

今後の展望

福島市では、本取り組みを起点として、AIによる観光案内のさらなる高度化を目指します。

担当者は「利用者の反応やニーズを丁寧に捉え、福島駅を訪れるすべての方が言葉の壁を感じることなく観光を楽しめる環境を実現したい」とコメントしています。

また、蓄積される対話データを分析することで、観光客のニーズを可視化し、今後の観光戦略やマーケティング施策に活用。単なる案内を超えたDX推進への展開も期待されています。

ティファナは今後も福島市と連携し、“福島ならではのおもてなし”をAI技術で支えるとともに、地方自治体や観光協会におけるDX推進と地域課題の解決に貢献してまいります。

＜AIさくらさんとは＞

AIさくらさんは、登録・チューニング作業をお客様がすることなく利用できるAIエージェントです。

「あなたの隣にAIさくらさん。仕事も幸せも、一緒に。」をコンセプトに、AIさくらさんとの対話を通して企業や自治体のDX推進をサポートしています。

【AIさくらさんが選ばれる理由】

ChatGPTや画像生成AIなど最新のAI技術を搭載

AI関連特許や品質保証・クラウドセキュリティなど各種ISOを取得

クライアントの業務内容に合わせて短期間で独自カスタマイズして納品

運用やメンテナンスの作業は完全自動化

DX推進を目指す多くの企業がAIさくらさんを採用。

駅や商業施設、Webサイト、電話でのAI接客・アバター接客などをAIの力で実現しており、大手企業、自治体、公共交通機関など様々な業種・シーンで数多くご利用いただいています。

＜会社紹介＞

株式会社ティファナ・ドットコム（本社：東京都目黒区）

「AIの力で世の中を笑顔にする」を企業理念として掲げ事業展開中で、企業や自治体のDX推進をサポートしている。

2000年の設立以来、Web制作事業を中心に、あらゆる業種業態のWebサイトの制作を手掛ける。その経験を活かして人工知能（AI）の開発に取り組み、2016年10月に「AIさくらさん」をリリース。

現在「AIさくらさん」は全国各地の多くの企業・地方自治体に導入されており、DX推進を担っている。

2024年3月よりHEROZ株式会社（東証上場）のグループに参画する。

