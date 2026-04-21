TOKAI RADIOは、5月6日(水)17時56分より、特別番組「福澤侑のNEXT STAGE with YUU ～GW 3時間 生放送Special～」を放送する。俳優・クリエイターの福澤侑がDJを務める同番組が、初めて3時間越えの生放送に挑む。ゲストに、荒牧慶彦、高野洸、高瀬統也の3名を迎え、ゴールデンウィークの夜を彩る特別編成となる。

「福澤侑のNEXT STAGE with YUU」1周年を記念した一夜限りの特別企画

「福澤侑のNEXT STAGE with YUU」は、2025年4月にスタート。毎週月曜日26時00分から26時30分に放送され、俳優・クリエイターとして活動の幅を広げる福澤侑が、自身の挑戦や思いを率直に語る内容で支持を集めてきた。リスナーとともに“次なるステージ”へ進むことがテーマで、等身大のトークが特徴だ。 2026年4月に番組は1周年を迎えた。それを記念し企画された今回の生放送では、豪華ゲストを迎え、リアルタイムでリスナーとつながる特別な3時間を届ける。

ゲストに荒牧慶彦、高野洸、高瀬統也の3名が生出演

ゲストには、舞台・映像を中心に幅広く活躍する俳優の荒牧慶彦、ドラマ・映画・舞台で存在感を放つ高野洸、愛知県出身で香港のトップアルバムチャート3冠を達成したシンガーソングライター高瀬統也の3名が登場する。番組恒例の企画に加え、この番組でしか聴くことのできないトークを生放送で届ける。

http://www.tokairadio.co.jp/program/nextyuu/

【番組概要】 ■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko ) ■番組タイトル：福澤侑のNEXT STAGE with YUU ～GW 3時間 生放送Special～ ■放送日時：2026年5月6日（水）17:56～21:00 ※野球中継延長時は、放送開始時間が遅れる場合あり ■DJ：福澤侑 ■ゲスト：荒牧慶彦 / 高野洸 / 高瀬統也 ■メッセージボード：https://form.tokairadio.jp/yuu ■番組X：@next_yuu ■番組ハッシュタグ：#ネクユー＃ネクユーGWSP ■webサイト：福澤侑のNEXT STAGE with YUU ※この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる