ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、飯田洋輔の初となるフルオーケストラコンサート【billboard classics YOSUKE IIDA Premium Symphonic Concert -MAESTOSO-】の東京公演ゲストとして、新妻聖子の出演を発表した。

本ツアーは、『レ・ミゼラブル』『キャッツ』『オペラ座の怪人』という世界三大ミュージカルで主要キャストを務めた飯田洋輔がアーティストとして音楽に向き合うプレミアムコンサート。

『レ・ミゼラブル』『ミス・サイゴン』をはじめ、華々しい出演歴を誇る新妻は、昨年11月にミュージカルコンサートで飯田と共演した。今回のコンサートでは、それぞれのソロの歌唱に加えて、デュエットも披露予定だ。2人の圧倒的な歌唱力に注目が集まる。

また、本日2026年4月20日から、飯田洋輔出演舞台『夢から醒めた夢』が上演されている自由劇場の最寄り駅・JR浜松町駅構内にて本公演のポスターが掲出されている。

京都公演のゲストは後日発表予定。チケットは東京、京都両公演一般発売中だ。





◎公演情報

billboard classics YOSUKE IIDA Premium Symphonic Concert -MAESTOSO-

［読み］MAESTOSO：マエストーゾ





＜開催日時・会場＞

【東京】2026年7月3日（金） 東京芸術劇場 コンサートホール 開場 17：30 開演 18：30

【京都】2026年8月8日（土） 京都コンサートホール 大ホール 開場 17：00 開演 18：00





＜出演＞

飯田洋輔

ゲスト：【東京】新妻聖子 【京都】後日発表

指揮：高井優希

管弦楽：【東京】東京フィルハーモニー交響楽団 【京都】大阪交響楽団





＜編曲監修＞

山下康介





＜チケット＞

S席15,000円（完売）、A席13,000円、B席11,000円（全席指定・税込）

チケット販売スケジュール：

一般発売2026年2月28日（土）10：00～





＜公演公式サイト＞

https://billboard-cc.com/yosukeiida2026





主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）

協賛：【京都】大和ハウス工業株式会社

後援：米国ビルボード、【東京】TOKYO FM、【京都】FM大阪





＜注意事項＞

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様はS席をご購入の上、下記お問合せ先までご連絡ください

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice/ ）





＜公演に関するお問合せ＞

サンライズプロモーション 0570-00-337（平日 12：00～15：00／土日祝休）





ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに500以上の公演を開催している。





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/591242/att_591242_1.pdf









ビルボードジャパン http://www.billboard-japan.com/





発行元：阪急阪神ホールディングス

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