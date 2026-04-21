CSIRT対応能力向上トレーニング「TRANSITS Workshop 2026 Summer」 7月開催決定
日本シーサート協議会（NCA）は、これからCSIRT（シーサート）を設立したい方やCSIRT活動を向上させたい方に向けたトレーニングプログラムである「TRANSITS Workshop 2026 Summer」を2026年7月13日（月）～7月15日（水）に開催いたします。
TRANSITS Workshopには、CSIRTの組織内での役割やサービス提供の決定などを扱う「組織」、インシデント処理プロセス全体をカバーする「オペレーション」、侵入者の攻撃方法やネットワークプロトコルの悪用に関する「技術」、そして、データ保護やネットワークモニタリングなどの法的側面を対象とする「法制度」の4つのモジュールが用意されています。それぞれのモジュールは経験豊富な専門家による講義と演習が行われ、参加者は現場で役立つスキルを磨くことができます。
参加者は、最新のセキュリティ対策やインシデント対応のノウハウなど、CSIRT運用に必要な知識やスキルを習得することを通じて、より効果的なサイバーセキュリティ対策を実現することができます。また他の組織の参加者との交流を深める場としても活用できます。
※「TRANSITS」はヨーロッパのコミュニティであるTF-CSIRTが提供する教育コンテンツです。NCAで日本語化して提供しています。
※CPEポイントの付与について
本トレーニングのご参加により、ISC2認定資格保持者様はCPEクレジットを申請いただけます。保有されている認定資格のドメインに関連するCPEをメンバーポータルより申請してください。
盛り上がるディスカッション
笑いあり、気づきありのグループワーク
【開催概要】
開催日時：2026 年 7 月 13 日（月）～15日（水）
開催形式：合宿研修型（現地参加）
定員：40名(最小開催人数 20名）
費用：NCA 加盟組織 : 154,000 円 (税込)
NCA 未加盟組織 : 187,000 円 (税込)
※参加費には開催期間の宿泊費と食事代（朝昼夜）を含みます。
開催場所：トーセイホテル＆セミナー幕張
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜2-3-2
https://tosei-hotelseminar.co.jp/makuhari/access/
[TRANSITSワークショップ開催案内]
https://www.nca.gr.jp/activity/event/2026/transits_workshop_2026_summer/index.html
以下のページより内容を確認しお申し込みください。
https://transits2026-summer.peatix.com/
皆様の参加を心よりお待ち申し上げます。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本シーサート協議会 チームトレーニング委員会活動 事務局
nca-training-sec@nca.jp