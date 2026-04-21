CSIRT対応能力向上トレーニング「TRANSITS Workshop 2026 Summer」 7月開催決定

一般社団法人日本シーサート協議会

日本シーサート協議会（NCA）は、これからCSIRT（シーサート）を設立したい方やCSIRT活動を向上させたい方に向けたトレーニングプログラムである「TRANSITS Workshop 2026 Summer」を2026年7月13日（月）～7月15日（水）に開催いたします。

TRANSITS Workshopには、CSIRTの組織内での役割やサービス提供の決定などを扱う「組織」、インシデント処理プロセス全体をカバーする「オペレーション」、侵入者の攻撃方法やネットワークプロトコルの悪用に関する「技術」、そして、データ保護やネットワークモニタリングなどの法的側面を対象とする「法制度」の4つのモジュールが用意されています。それぞれのモジュールは経験豊富な専門家による講義と演習が行われ、参加者は現場で役立つスキルを磨くことができます。

参加者は、最新のセキュリティ対策やインシデント対応のノウハウなど、CSIRT運用に必要な知識やスキルを習得することを通じて、より効果的なサイバーセキュリティ対策を実現することができます。また他の組織の参加者との交流を深める場としても活用できます。

※「TRANSITS」はヨーロッパのコミュニティであるTF-CSIRTが提供する教育コンテンツです。NCAで日本語化して提供しています。

※CPEポイントの付与について

本トレーニングのご参加により、ISC2認定資格保持者様はCPEクレジットを申請いただけます。保有されている認定資格のドメインに関連するCPEをメンバーポータルより申請してください。

盛り上がるディスカッション笑いあり、気づきありのグループワーク

【開催概要】

開催日時：2026 年 7 月 13 日（月）～15日（水）

開催形式：合宿研修型（現地参加）

定員：40名(最小開催人数 20名）

費用：NCA 加盟組織 : 154,000 円 (税込)

NCA 未加盟組織 : 187,000 円 (税込)

※参加費には開催期間の宿泊費と食事代（朝昼夜）を含みます。

開催場所：トーセイホテル＆セミナー幕張

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜2-3-2

https://tosei-hotelseminar.co.jp/makuhari/access/

[TRANSITSワークショップ開催案内]

https://www.nca.gr.jp/activity/event/2026/transits_workshop_2026_summer/index.html

以下のページより内容を確認しお申し込みください。

https://transits2026-summer.peatix.com/

皆様の参加を心よりお待ち申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人日本シーサート協議会 チームトレーニング委員会活動 事務局

nca-training-sec@nca.jp