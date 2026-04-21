オフィスカジュアルの「正解」はこれ。スーツ仕立ての品格と驚きのコスパを両立した「AIR SUITセットアップ」が４月２５日（土）より販売開始！

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）は、２０２６年４月２５日（土）より、「AIR SUIT（エアスーツ）」シリーズより、オフィスカジュアルへの移行に最適な一着として、スーツの型紙をベースにした本格仕様のセットアップを、全国のはるやま店舗にて発売いたします。

◇約１万円で手に入る、オフィスカジュアルの基準

働き方の多様化が進む中、オフィスカジュアルの「正解」を求めるビジネスパーソンへ贈るのが、この「AIR SUITセットアップ」です。スーツ専業店ならではの高度な仕立てによる「きちんと感」を保ちつつ、芯地を省くことで肩の凝らない「AIR（空気）」のような軽快な着心地と、アクティブな動きを支える高いストレッチ性を両立させました。最大の特徴は、一般的なカジュアルウェアとは一線を画す、スーツ専用の型紙（パターン）をベースにした端正なシルエットでありながら、セットアップ価格10,900円（税別）という驚愕のコストパフォーマンスを実現した点にあります。シワになりにくい素材特性とご家庭で洗えるイージーケア性を備えたこの品質が、約１万円で手に入るのはまさに破格。初めてのビジカジスタイルでも失敗したくない方へ、圧倒的な価値と安心を提供いたします。

商品概要

【商品名】 AIR SUIT（エアスーツ）セットアップ

【価格】 ジャケット：6,400円(税別) パンツ：4,500円(税別)

【サイズ】 S～LL、AB体S～LL

【カラー】 ブラック、ネイビー、ブルー

【素材】 ポリエステル９５％ ポリウレタン５％

【発売日】 ２０２６年４月２５日（土）

【販売場所】 全国のはるやま店舗

※一部店舗で取り扱いが無い場合がございますのでお近くの店舗へお問い合わせください。

【特長】

・価格の常識を覆す圧倒的バリュー

・「AIR」の名に恥じない軽快さと機能性

・スーツ専業店ならではの「映える」シルエット

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924

◆はるやま商事株式会社

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