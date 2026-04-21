ボストンおよびロンドン - 2026年4月14日 - データ消去およびモバイルライフサイクルソリューションの業界標準であるBlancco Technology Groupは、英国に拠点を置く産業用USBハブの設計・製造事業者であるCambrionixと提携し、現在利用可能な中で最も効率的なApple Mac再利用ソリューションを提供します。





※業界初：当社調べ





BlanccoとCambrionix、業界初の統合ソリューションを提供





Blancco Eraser for Apple Devicesのデータ消去ソフトウェアとCambrionix ThunderSync5-C16ハブを組み合わせることで、省スペースなハードウェア構成を実現し、ルールベースのデータ消去、自動化されたDFU(Device Firmware Update)処理、そしてデバイス診断の自動化を、1台のワークステーションから20分で最大16台のMacに対して実行できます。これは新たな業界ベンチマークとなる性能です。





この処理速度は市場最速であり、オペレーターによる多くの手動操作を必要とする従来の業界の通常オペレーションを克服します。Apple Macの場合、一般的には1時間あたり3～4台、最大でも10台の処理にとどまりますが、本ソリューションにより、厳格に管理されたMac処理能力は最大で1時間あたり48台に向上し、複数のハブを接続することでさらに処理能力を拡張できます。カスタマイズ可能なワークフローにより、業界および法規制の各種要件への準拠を確実にするための自動化されたプロセスが可能です。また本ソリューションは、デバイスを再展開または中古市場で販売する際に必要となるOSの再インストールも、単一のワークフロー内で自動化します。





「Cambrionixとの協業により、Apple Mac処理における新たな業界基準を打ち立てます」とBlanccoのCTOであるRuss Ernstは述べています。「市場は引き続き処理能力の最適化を追求しています。当社は、コストとコンプライアンスリスクを低減しながら、より高度な管理性とスピードを提供します。同時処理能力の向上、インテリジェントな自動化、認証済みデータ消去が、一貫性を担保されたワークフロー内で連携することで、単なる処理速度の向上にとどまらず、大規模環境における予測性、管理性、そして信頼性を実現します。」





本共同ソリューションは、ITAD事業者やモバイル処理事業者、ならびにMacの廃棄・再利用ニーズを持つあらゆる組織において活用可能であり、拡張可能なハードウェアとルールベースのデータ消去、自動化されたデバイスファームウェアアップデート(DFU)処理、およびデバイス診断の自動化を組み合わせています。これにより、Appleシリコン搭載のノートPCおよびデスクトップの安全かつ法規制に準拠したリサイクルや再利用に必要な工程を拡張しつつ、単一の集中ダッシュボードとコンパクトな作業スペースで運用できます。





「Blanccoとの革新的な統合は、Apple Macの再利用の経済性を大きく変革します」とCambrionixのCEOであるAndy Jonesは述べています。「Apple Macの処理は通常、作業スペースや人員を増やしてデバイスの復元を行い、その後、手動でファームウェアを更新することで拡張されてきました。ITAD、リファービッシュ作業、エンタープライズのリフレッシュプログラムにおいて処理量が増加するにつれ、この従来の手動モデルはデバイスあたりの作業コストの増加、ワークフローの不整合、そしてコンプライアンスリスクを引き起こします。当社の新しいモデルは、前例のない拡張性を提供し、監査レベルの信頼性を維持しながら技術者の作業時間を大幅に削減します。」





両社の提携により最も効率的なApple Mac再利用ソリューションを提供





データ消去およびモバイルライフサイクルソリューションの業界標準であるBlancco Technology Groupは、英国に拠点を置く産業用USBハブの設計・製造事業者であるCambrionixと提携し、最も効率的なApple Mac再利用ソリューションを提供しています。





本ソリューションの主な特長：

・16台のMac(ノートPCおよび／またはデスクトップ)を20分未満で同時消去

・単一のワークステーションからの高密度かつ拡張可能な処理

・統合されたDFU管理により、技術者の作業時間の削減

・オペレーターごとの作業品質のばらつきを排除する標準化されたワークフロー

・迅速な再販または再展開を可能にするOSの自動再イメージング

・Blancco認証済みの監査対応データ消去レポートを自動作成





2026年3月、BlanccoとCambrionixは、Mobile World Congress Barcelona 2026にて、高容量のApple Mac処理と生産性向上に関する最新ベンチマークの一部を披露しました。両社が共同開発した本ソリューションは、すでにグローバル市場で商用提供を開始しています。

詳細については、Blanccoまでお問い合わせください。





【お問い合わせ先】

メール ： sales.japan@blancco.com

問い合わせフォーム： https://blancco.com/ja/contact-us/





限られた作業スペースでも高い効率性、スケーラビリティ、および運用の容易さを提供





Apple Macデバイスの消去は従来、手作業のプロセスと広い作業スペースに依存してきました。BlanccoとCambrionixの共同ソリューションは、ITAD事業者、モバイル機器リファービッシャー、組織のITチームに対し、限られた作業スペースでもより高い効率性、スケーラビリティ、および運用の容易さを提供します。









本資料で使用されている第三者の知的財産(商標を含む)は、それぞれの権利者に帰属します。これらの名称の使用は、商標権者との提携または承認を意味するものではありません。









＜Blancco Technology Groupについて＞

Reduce Risk. Increase Efficiency. Be Sustainable.

(リスクの低減、効率性の向上、持続可能性。)





Blancco Technology Groupは、安全でコンプライアンスに準拠し、自動化されたソリューションを提供することで、組織のサーキュラーエコノミーへの移行を加速します。毎年、数千万件に及ぶBlanccoのデータ消去により、トップクラスの企業はライフサイクル終了時のデータを不正アクセスから保護し、データストレージ資産を安全に再利用し、強化されるデータ保護およびプライバシー要件に確実に対応しています。当社の高精度なデバイス診断は、中古IT資産を安心してサーキュラーエコノミーへ移行させることを可能にし、企業、ITAD事業者、リサイクラー、そしてモバイル業界関係者がより持続可能に事業運営できるよう支援します。

世界中の規制機関および業界団体から承認・推奨・認証されているBlanccoは、データ消去およびモバイルライフサイクルソリューションの業界標準です。40件以上の特許取得済みまたは出願中の技術を有し、グローバル企業が業務の効率化、データ保護、ビジネス成長を実現するために信頼できる革新的ソリューションを継続的に提供しています。詳細は https://blancco.com/ja/ をご覧ください。









＜Cambrionixについて＞

Cambrionixは、モバイルデバイスの充電・接続・管理を行う産業用マネージドUSBハブおよび関連ソリューションを設計・製造しています。15年以上の実績を持ち、ソフトウェアテスト、デバイスリファービッシュ、大規模デバイス展開といった分野で、世界中のエンタープライズ顧客にサービスを提供しています。Cambrionixは英国ケンブリッジに本社を置き、グローバルなサポート体制を展開しています。ThunderSync5-C16 PDの詳細については、 https://www.cambrionix.com をご覧ください。