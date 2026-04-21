ブラックマスリサイクル市場は2030年までに320億ドルを超える見込み、バッテリー回収の重要性が戦略的に高まる中で拡大

ブラックマスリサイクル市場は2030年までに320億ドルを超える見込み、バッテリー回収の重要性が戦略的に高まる中で拡大