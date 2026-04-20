中国ドラマ『二度の時をめぐる恋』CSチャンネル・日テレプラスにて5月8日（金）14時30分～ TV初放送決定！

株式会社ＣＳ日本

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で、中国ドラマ「二度の時をめぐる恋」を、5月8日 (金) 14:30からテレビ初放送いたします。ある日、不慮の事故にあった主人公・春嬌(チュンジャオ)は目を覚ますと過去の時代にタイムスリップしていた──。そこで春嬌は、現代で片思いする相手の段玉(ドワン・ユー)や知人たちと顔が瓜二つの仲間と出会い、彼らと共に現代に戻るための時空の門を開く鍵となる「四つの宝物（四霊）」を探す冒険へと旅立つ。家族の絆や恋の行方、そして冒険の末に待ち受ける結末とは。真実の愛と自分探しの旅に出るファンタジー・ロマンス時代劇をお楽しみに。

「雪花咲く、君を想う」「花青歌～悪役皇子の花嫁～」などで主演を務めた女優ソン・イーレンが、キュートな魅力でヒロインを好演。「荘主の花嫁はシンデレラ～江湖を守る二人の愛～」主演グオ・ジュンチェン、「運命１００％の恋」「マイ・ユニコーン・ガール」出演のリー・ジウリンとの共演もみどころ。

■あらすじ

斉春嬌(チー・チュンジャオ)は、段玉(ドワン・ユー)に恋をする円盤投げの選手。だが春嬌の金メダル獲得を願っていた父は亡くなり、母は父の悲願を押しつけ春嬌にプレッシャーを与え続けていた。そんなある日、腕の怪我が理由で母と口論になった春嬌は、落ちてきた看板で頭を強打してしまう…。そして目覚めた春嬌は、なんと過去の時代にタイムスリップし、顧清喬(グー・チンチャオ)という娘になっていた。清喬は、名門の若君である段玉、一匹狼として神出鬼没の陸子箏(ルー・ズージョン)、段玉の甥の段邵義(ドワン・シャオイー)、そして天下一の剣豪である阮似穹(ルワン・スーチョン)ら、現代の春嬌の知り合いたちと瓜二つの仲間を得て、現代に戻るため、時空の門を開く四つの宝物である四霊を探し求める冒険に出る。

◆放送情報

中国ドラマ「二度の時をめぐる恋」

5/8(金)スタート 毎週(月)～(金) 14:30～

https://www.nitteleplus.com/program/love_relived/(https://www.nitteleplus.com/program/love_relived/)

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com

スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV ※放送終了後から1週間見逃し視聴可

ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階