日本の製造業、成長の鍵は「アフターマーケット」へ

マッキンゼー・アンド・カンパニージャパン

【プレスリリース】

報道関係各位

2026年4月20日

マッキンゼー・アンド・カンパニー

マッキンゼー・アンド・カンパニー（日本代表：岩谷直幸）はこのほど、日本の製造業におけるアフターマーケット戦略の重要性と今後の方向性についてまとめたホワイトペーパー「日本の製造業が アフターマーケットで 勝利するために（How Japanese manufacturers can master the aftermarket）」を発表しました。

本ホワイトペーパーは日本における商品販売後に発生する様々なサービス市場領域のエキスパートであるシニアパートナー小田原浩(https://www.mckinsey.com/our-people/hiroshi-odawara/ja-JP)、パートナーイリアン・ウルフ(https://www.mckinsey.com/jp/our-people/eliane-wolf)、エリック・スパーレ(https://www.mckinsey.com/jp/our-people/erik-sparre)、アソシエイトパートナー上田奈織美により作成されました。

▼ホワイトペーパー

https://www.mckinsey.com/jp/~/media/mckinsey/locations/asia/japan/our%20insights/jn_how-japanese-manufacturers-can-master-the-aftermarket.pdf (https://www.mckinsey.com/jp/~/media/mckinsey/locations/asia/japan/our%20insights/jn_how-japanese-manufacturers-can-master-the-aftermarket.pdf)

日本の製造業はこれまで、品質・信頼性の高い製品ときめ細やかなサービスを強みに、グローバル市場において競争優位を確立してきました。一方で近年、収益の安定化と企業価値向上の観点から、「アフターマーケット（製品販売後の保守・サービス・部品供給など）」の重要性が一層高まっています。

本ホワイトペーパーでは、日本企業がアフターマーケット領域において価値を最大化し、持続的成長を実現するための課題と打ち手を分析しています。

アフターマーケットは「安定かつ高収益」の中核領域

分析の結果、アフターマーケットは以下の特徴を持つ、極めて重要な事業領域であることが明らかになりました。

- 安定的かつ高収益なビジネスであり、企業価値向上の中核を担う- 製品販売中心の従来モデルと比較して、景気変動の影響を受けにくい収益構造を有する- 国内では高いサービス品質を実現している一方、グローバルでの展開力や収益化には改善余地がある- デジタルおよびAIの活用により、サービスの高度化と新たな価値創出が可能

グローバル競争に向けた変革が急務

特に、日本企業は国内市場では高品質なサービスを提供しているものの、海外においてはサービスの標準化や収益モデルの構築が十分でないケースが多く見られます。今後は、グローバル規模でのサービス展開力強化が競争力の鍵となります。

また、IoTやAIなどの技術進展により、予知保全やリモートサービスなど新たなビジネスモデルが可能となっており、これらをいかに迅速に取り込むかが重要です。

求められる3つの変革アクション

本稿では、アフターマーケット強化に向けて、特に以下の取り組みの重要性を指摘しています。

- 営業・価格戦略の高度化（価値に基づく価格設定やアップセル強化）- オペレーションの効率化（サプライチェーン・サービス体制の最適化）- 顧客起点でのサービス設計（顧客ニーズに基づく提供価値の再定義）

持続的成長に向けた戦略転換を

アフターマーケットを戦略的に強化することは、単なる収益源の拡大にとどまらず、企業の収益基盤の安定化と競争優位の再構築につながります。製品販売中心のビジネスモデルから、サービスを軸としたビジネスへの転換が、日本の製造業にとって重要な成長ドライバーとなることが期待されます。