近鉄初 一般車両での有料座席指定サービス「すわれ～る」開始
近鉄は、２０２６年６月１日（月）から近鉄初の一般車両での有料座席指定サービス「すわれ～る」を開始します。
有料座席指定サービス「すわれ～る」は、２０２６年５月１９日（火）から南大阪線、吉野線、長野線、御所線で運行を開始する新型一般車両6Ａ系を活用します。平日夕方ラッシュの１８時５０分に大阪阿部野橋駅を発車する吉野行き急行の先頭車１両をサービス提供車両とし、座席はクロスシートにて運行します。
通勤・通学やおでかけのお帰りが、必ずすわれるサービスとして、ぜひご利用いただければと考えています。
詳細は別紙のとおりです。
（別紙）
【有料座席指定サービスの概要】
１．サービス名称 有料座席指定サービス「すわれ～る」
２．サービス開始日 ２０２６年6月1日（月）
３．サービス提供列車 平日ダイヤ 大阪阿部野橋駅１８時５０分発・吉野行き急行
※土休日ダイヤでのサービス提供はございません。
４．サービス提供車両 ６A系車両の先頭車1両（吉野方先頭車）
５．座席レイアウト 下図のとおり
◆サービス提供車両のL/Cシートはクロスシートで運行します。
（車端部にロングシート部あり）
６．サービス提供区間 大阪阿部野橋駅～古市駅間
（古市駅到着後もそのままお座りいただけますが、座席確保はできません。）
７．料金 300円
オープニングキャンペーンとして、６月３０日（火）までは200円です。
８．購入方法
お手持ちのスマートフォンから、「すわれ～る」予約サイトのみでの販売となり、あらかじめ「すわれ～る券」をお買い求めのうえご乗車いただきます。
（お支払いはクレジットカードまたはPayPay）
※PayPay は、PayPay 株式会社の登録商標です。
※すわれ～る予約サイトは5月下旬に公開予定です。下記すわれ～る案内ページからアクセス可能となります。
URL：https://www.kintetsu.co.jp/gyoumu/suwarail/
９．発売開始日 ご乗車当日の午前５時３０分から発売
（６月１日（月）は午前１０時００分から発売）
10．定員 3６名
11．ご利用の方法
大阪阿部野橋駅から「すわれ～る」をご利用時、ホーム足元の「すわれ～る」表示にお並びいただき、スマートフォンで座席指定券画面を列車乗車時に係員へご提示ください。
12．その他
・サービス提供区間は大阪阿部野橋駅から古市駅までです。「すわれ～る券」をお持ちでない方は、サービス提供車両への立ち入りはできません。（車内で「すわれ～る券」の販売は行いません。）
・古市駅到着後は、通常の車両として運用します。「すわれ～る」ご利用のお客さまもそのまま降車駅までお座りいただけますが、座席確保はできません。
・「すわれ～る券」購入後の変更はできません。
・特急列車との乗り継ぎや特急列車への変更はできません。
・払い戻しには手数料100円が必要です。
・詳しくは、すわれ～る案内ページをご覧ください。
URL：https://www.kintetsu.co.jp/gyoumu/suwarail/
（以 上）