近鉄は、２０２６年６月１日（月）から近鉄初の一般車両での有料座席指定サービス「すわれ～る」を開始します。

有料座席指定サービス「すわれ～る」は、２０２６年５月１９日（火）から南大阪線、吉野線、長野線、御所線で運行を開始する新型一般車両6Ａ系を活用します。平日夕方ラッシュの１８時５０分に大阪阿部野橋駅を発車する吉野行き急行の先頭車１両をサービス提供車両とし、座席はクロスシートにて運行します。

通勤・通学やおでかけのお帰りが、必ずすわれるサービスとして、ぜひご利用いただければと考えています。

詳細は別紙のとおりです。





（別紙）

【有料座席指定サービスの概要】

１．サービス名称 有料座席指定サービス「すわれ～る」

２．サービス開始日 ２０２６年6月1日（月）

３．サービス提供列車 平日ダイヤ 大阪阿部野橋駅１８時５０分発・吉野行き急行

※土休日ダイヤでのサービス提供はございません。

４．サービス提供車両 ６A系車両の先頭車1両（吉野方先頭車）

５．座席レイアウト 下図のとおり

◆サービス提供車両のL/Cシートはクロスシートで運行します。

（車端部にロングシート部あり）

６．サービス提供区間 大阪阿部野橋駅～古市駅間

（古市駅到着後もそのままお座りいただけますが、座席確保はできません。）

７．料金 300円

オープニングキャンペーンとして、６月３０日（火）までは200円です。

８．購入方法

お手持ちのスマートフォンから、「すわれ～る」予約サイトのみでの販売となり、あらかじめ「すわれ～る券」をお買い求めのうえご乗車いただきます。

（お支払いはクレジットカードまたはPayPay）

※PayPay は、PayPay 株式会社の登録商標です。

※すわれ～る予約サイトは5月下旬に公開予定です。下記すわれ～る案内ページからアクセス可能となります。

URL：https://www.kintetsu.co.jp/gyoumu/suwarail/

９．発売開始日 ご乗車当日の午前５時３０分から発売

（６月１日（月）は午前１０時００分から発売）

10．定員 3６名

11．ご利用の方法

大阪阿部野橋駅から「すわれ～る」をご利用時、ホーム足元の「すわれ～る」表示にお並びいただき、スマートフォンで座席指定券画面を列車乗車時に係員へご提示ください。

12．その他

・サービス提供区間は大阪阿部野橋駅から古市駅までです。「すわれ～る券」をお持ちでない方は、サービス提供車両への立ち入りはできません。（車内で「すわれ～る券」の販売は行いません。）

・古市駅到着後は、通常の車両として運用します。「すわれ～る」ご利用のお客さまもそのまま降車駅までお座りいただけますが、座席確保はできません。

・「すわれ～る券」購入後の変更はできません。

・特急列車との乗り継ぎや特急列車への変更はできません。

・払い戻しには手数料100円が必要です。

・詳しくは、すわれ～る案内ページをご覧ください。

URL：https://www.kintetsu.co.jp/gyoumu/suwarail/

（以 上）