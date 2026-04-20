近鉄は、２０２６年５月１９日（火）から南大阪線、吉野線、長野線、御所線で新型一般車両６A系車両の運行を開始します。６A系は、２００２年（平成１４年）に投入したシリーズ２１（６８２０系）以来、２４年ぶりの新型一般車両となります。

６A系は、奈良線などで運行している８A系と同様の「赤色」と「白色」のツートンカラーを採用し、ベビーカー・大型荷物対応スペース「やさしば」、ロングシートとクロスシートを切り換え可能な L/Cシート、お客さまが個別に扉を開閉できるスイッチを採用しています。さらに、長時間ご利用いただくお客さまの利便性向上のため、多目的トイレも設置しています。南大阪線などにL/Cシートを導入するのは初めてとなります。

これからも安全・安心・快適な鉄道輸送サービスを提供し、より身近に、親しみを持っていただける近鉄を目指します。

詳細は別紙のとおりです。

（別紙）

【新型一般車両６A系について】

１．車両形式 ６A系

２．運行開始日 ２０２６年５月１９日（火）

３．運行線区 南大阪線、吉野線、長野線、御所線

４．車両概要

（１）多目的トイレ（１A系と同様）

バリアフリー対応の多目的トイレを設置し、お客さまの利便性向上を図ります。

（２）その他主な特長（１A系・８A系と同様）

・ベビーカー・大型荷物対応スペース「やさしば」の設置

・ロングシートとクロスシートを切り換えることができるL/Cシートを設置

・車内防犯カメラを１両あたり４カ所、乗務員と通話ができる非常通話装置を１両あたり２カ所に設置

・車内の扉上に大型の液晶ディスプレイを設置

・夏期や冬期の車内保温のためお客さまが個別に扉を開閉できるスイッチを設置（6A系単独編成時のみ使用）

５．各線区への導入予定年度・導入予定両数





（以 上）