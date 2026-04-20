神戸・メリケンパークがイベントテーマパークに！「メリケンわんだーパーク2026春」を5月2日～5月6日に開催
2026年5月2日(土)～5月6日(水・祝)の5日間、神戸・メリケンパークにて人気イベントが集結する「メリケンわんだーパーク2026春」を開催いたします。
愛犬とお買い物を楽しめる「わんわんマルシェ」、お子様が遊んで学べる「わんだーキッズパーク」、神戸最大級のコスプレイベント「かみこす！」、世界のグルメが集まる「ワールドグルメサミット」や「ハンドメイドEXPO」「ストライダージャパン公認レース ストライダーエンジョイカップ(KOBEメリケンパーク五月祭2026)」など、多彩なイベントが日替わりで開催。
家族も友人もペットも一緒に、港町・神戸メリケンパークで特別な一日をお楽しみください。
メリケンわんだーパーク2026春
■開催概要
開催期間： 2026年5月2日(土)～5月6(水・祝) 各日10:00 -17:00
開催場所： 神戸メリケンパーク
入場料 ： 無料
主催 ： 神戸港"U"パークマネジメント共同事業体
協力 ： 一般社団法人日本催事販売協会・日本フリーマーケット協会・
関西アトリエステージ
制作 ： グルメサミット実行委員会・わんわんマルシェ実行委員会・
ハンドメイドEXPO実行委員会・かみこす！実行委員会
企画 ： 株式会社ゲイナーズ
HP ： https://saiji.org/news/wonderpark.html
SNS ： https://www.instagram.com/wonder_park_japan/
内容 ： 各日実施のコンテンツは下記イベント概要を参照ください
開催風景
■各イベント概要
【ワールドグルメサミット】
開催日：全日程
関西の国際的な賑わいを背景に、多彩なワールドグルメをお楽しみいただけるキッチンカーが各日30店舗出店いたします。
ワールドグルメサミット
【ハンドメイドEXPO】
開催日：全日程
全国のハンドメイド作家が日替わり出展。世界に一つだけの作品との出会いをお楽しみください。
ハンドメイドEXPO
【わんわんマルシェ】
開催日：5月2日～5月4日
各日150ブース以上が出店する関西最大級のドッグマルシェ。愛犬と一緒にお買い物や体験を満喫できます。
わんわんマルシェ
【20mドッグラン】
開催日：5月3日・4日
プロドッグトレーナーのサポート付きで安心して楽しめるドッグラン。ポートタワーを背景に記念撮影もおすすめです。
【ベテランドッグギャザリング】
開催日：5月2日～5月4日
引退犬たちとふれあえる譲渡会を開催。“譲渡会ゼロの社会”を目指し、新たな家族との出会いをつなぎます。
【KOBEメリケンパーク五月祭2026】
開催日：5月4日・5日
ストライダージャパン公認レース「ストライダーエンジョイカップ」が開催。
【かみこす！】
開催日：5月5日・6日
神戸最大級のコスプレイベントを開催。コスプレ・痛車展示・コスパフォに加え、今年はキッズディスコも初登場！
かみこす！
【わんだーキッズパーク】
お子様が夢中で楽しめるキッズパーク！様々なコンテンツがラインナップ！
(1)ふわふわキッズランド
開催日：全期間
大型エア遊具で飛んで跳ねて転がって！わくわく楽しい遊具です。
ふわふわキッズランド
(2)バブルボール
開催日：5月2日・6日
大きなボールの中に入って芝生を転がる不思議な体験。
(3)NOBY the toy store
開催日：全期間
廃材を活用した遊具やワークショップで、楽しく学べる体験を提供。
NOBY the toy store
(4)いきものふれあい展 - ぜんぶさわれるいきものヒーローズ -
開催日：全期間
小動物や昆虫とふれあい・観察・餌やり体験ができる人気コンテンツ。
いきものふれあい展
(5)町工場ワークショップ
開催日：全期間
東大阪の町工場「MACHICOCO」による本格ものづくり体験。
町工場ワークショップ
(6)ミニ四駆ワークショップ
開催日：5月5日・6日
オリジナルミニ四駆を作って超特大コースを疾走させよう！
ミニ四駆ワークショップ