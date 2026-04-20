2026年5月2日(土)～5月6日(水・祝)の5日間、神戸・メリケンパークにて人気イベントが集結する「メリケンわんだーパーク2026春」を開催いたします。

愛犬とお買い物を楽しめる「わんわんマルシェ」、お子様が遊んで学べる「わんだーキッズパーク」、神戸最大級のコスプレイベント「かみこす！」、世界のグルメが集まる「ワールドグルメサミット」や「ハンドメイドEXPO」「ストライダージャパン公認レース ストライダーエンジョイカップ(KOBEメリケンパーク五月祭2026)」など、多彩なイベントが日替わりで開催。

家族も友人もペットも一緒に、港町・神戸メリケンパークで特別な一日をお楽しみください。





メリケンわんだーパーク2026春





■開催概要

開催期間： 2026年5月2日(土)～5月6(水・祝) 各日10:00 -17:00

開催場所： 神戸メリケンパーク

入場料 ： 無料

主催 ： 神戸港"U"パークマネジメント共同事業体

協力 ： 一般社団法人日本催事販売協会・日本フリーマーケット協会・

関西アトリエステージ

制作 ： グルメサミット実行委員会・わんわんマルシェ実行委員会・

ハンドメイドEXPO実行委員会・かみこす！実行委員会

企画 ： 株式会社ゲイナーズ

HP ： https://saiji.org/news/wonderpark.html

SNS ： https://www.instagram.com/wonder_park_japan/

内容 ： 各日実施のコンテンツは下記イベント概要を参照ください





開催風景





■各イベント概要

【ワールドグルメサミット】

開催日：全日程

関西の国際的な賑わいを背景に、多彩なワールドグルメをお楽しみいただけるキッチンカーが各日30店舗出店いたします。





ワールドグルメサミット





【ハンドメイドEXPO】

開催日：全日程

全国のハンドメイド作家が日替わり出展。世界に一つだけの作品との出会いをお楽しみください。





ハンドメイドEXPO





【わんわんマルシェ】

開催日：5月2日～5月4日

各日150ブース以上が出店する関西最大級のドッグマルシェ。愛犬と一緒にお買い物や体験を満喫できます。





わんわんマルシェ





【20mドッグラン】

開催日：5月3日・4日

プロドッグトレーナーのサポート付きで安心して楽しめるドッグラン。ポートタワーを背景に記念撮影もおすすめです。





【ベテランドッグギャザリング】

開催日：5月2日～5月4日

引退犬たちとふれあえる譲渡会を開催。“譲渡会ゼロの社会”を目指し、新たな家族との出会いをつなぎます。





【KOBEメリケンパーク五月祭2026】

開催日：5月4日・5日

ストライダージャパン公認レース「ストライダーエンジョイカップ」が開催。





【かみこす！】

開催日：5月5日・6日

神戸最大級のコスプレイベントを開催。コスプレ・痛車展示・コスパフォに加え、今年はキッズディスコも初登場！





かみこす！





【わんだーキッズパーク】

お子様が夢中で楽しめるキッズパーク！様々なコンテンツがラインナップ！

(1)ふわふわキッズランド

開催日：全期間

大型エア遊具で飛んで跳ねて転がって！わくわく楽しい遊具です。





ふわふわキッズランド





(2)バブルボール

開催日：5月2日・6日

大きなボールの中に入って芝生を転がる不思議な体験。





(3)NOBY the toy store

開催日：全期間

廃材を活用した遊具やワークショップで、楽しく学べる体験を提供。





NOBY the toy store





(4)いきものふれあい展 - ぜんぶさわれるいきものヒーローズ -

開催日：全期間

小動物や昆虫とふれあい・観察・餌やり体験ができる人気コンテンツ。





いきものふれあい展





(5)町工場ワークショップ

開催日：全期間

東大阪の町工場「MACHICOCO」による本格ものづくり体験。





町工場ワークショップ





(6)ミニ四駆ワークショップ

開催日：5月5日・6日

オリジナルミニ四駆を作って超特大コースを疾走させよう！





ミニ四駆ワークショップ