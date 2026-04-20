関東最大級のワイン試飲商談会「WINE TOKYO 2026」開催決定！　来場者事前登録受付開始

株式会社グローバルワイン試飲商談会「WINE TOKYO 2026」イベントロゴ

株式会社グローバル(本社:大阪市)は、2026年6月10日（水）に東京・八芳園にて料飲店・酒類関係者向けのワイン試飲商談会「WINE TOKYO 2026」を開催します。

ワイン関連機器の専門商社であるグローバルは、日本国内でのワイン文化のさらなる普及と業界の活性化を目的に、大規模ワイン試飲商談会「WINE KANSAI」「WINE TOKYO」を大阪・東京で毎年開催しています。

ホテル・料飲関係者を中心に毎年約1,200名が来場する「WINE TOKYO」。今年で24回目の開催を迎えます。ワインメーカー・インポーター企業と料飲店・ホテル宿泊施設関係者・酒販業従事者の方たちをつなぎ、最新情報の収集や、直接商談の機会を提供する場として、出展社・来場者双方に毎回高い評価をいただいています。

■ WINE TOKYO 2026 開催テーマ ■

各ワインメーカー・インポーターのお勧めワインが揃うブースで、質問や話をしながら、試飲商談ができる新しいワインとの出会いがある「新たな価値を共創する、ワインから始まる新しい出会い」

ワインを取り巻く昨今の環境は、為替相場やコスト増等の影響により、依然として厳しい状況が続いています。

このような中、飲食・酒販業界関係者の皆様には、新たな価値をお客様に提供し、選ばれる理由をつくることが、これまで以上に求められています。

本展示会は、そうした課題に応える場として、「新たな出会いと発見」を起点に、新たな価値をともに生み出していくことを目指しています。

飲食・酒販業界関係者の皆様と、出展するワインメーカー・インポーター企業、そして本商談会を企画した当社がともに新たな価値を生み出し、商談を通じてビジネスチャンスへとつなげていく場です。

本年も、皆さまにとって業界の最新トレンドを発信する有意義な場となるよう、準備を進めております。

■「WINE TOKYO 2026」注目のSPECIAL CONTENTS ■

WINE TOKYO 2026 ロゴ

本展示会では、ワインメーカーやインポーター企業による展示に加え、多彩な特別企画をご用意しています。

1．サクラアワード受賞ワイン展示ブース

サクラアワード受賞ワインとは、業界で活躍する女性のワインプロフェッショナルが選んだワインです。本展示会の出展企業が取り扱っているワインから、受賞したことのある商品を展示します。

「WINE＆SAKE KANSAI 2025」サクラアワードブース2．HBA（一般社団法人日本ホテルバーメンズ協会）によるカクテルデモンストレーション

HBA所属のバーテンダーによるカクテルのデモンストレーションを実施いたします。その技術や表現を間近でご体感いただけます。

「WINE TOKYO 2024」 カクテルデモンストレーション3．ワイングラス総選挙 ― あなたの“推しグラス”が見つかる

さまざまなワイングラスの見た目や機能性、コストなどの違いを可視化して展示し、それぞれの特徴を比較しながら、お気に入りのグラスシリーズに投票していただける参加型企画です。

投票していただいた方の中から抽選で、ショートステムグラス「UTO」をプレゼント。

多彩なワイングラスを、それぞれの特徴とともにご紹介いたします。4．ワイングラス×”ノンアルドリンク”体験 ― 新たな提供アイデアに

香りや味わいを引き立てることに優れたワイングラス。

若年層を中心とした飲酒スタイルの変化により、ノンアルコールドリンクの需要が高まる中、ワイングラスを活用することで、ノンアルコールドリンクの味わいや香りも楽しめる、新たな提供スタイルを提案します。

ショートステムグラスUTOでノンアルコールドリンク体験5．ハンドメイドグラスブランド「PHOENIX」メーカーズセミナー開催

「PHOENIX（フェニックス）」のメーカーであるゾフィー・エンヴァルト社のオーナーの1人、Manfred Schwarz（マンフレッド・シュワルツ）氏がオーストリアより来日し、フェニックスでの試飲を交えながら、その魅力について語ります。

■ 事前来場者 登録開始（料飲店・酒類業界関係者 限定）

Manfred Schwarz（マンフレッド・シュワルツ）氏PHOENIXイメージ

料飲店・酒類業界関係者の方向けに、事前来場者登録を2026年4月20日（月）から開始いたします。

入場料：500円（テイスティンググラス１脚の代金を含む）

事前来場者登録のお申し込み詳細につきましては、下記リンクまたはQRコードよりご確認ください。

事前来場者登録はこちら :https://global.crumi.jp/events/wt2026/applyWINE TOKYO 2026 事前来場者登録 QRコード

皆さまがお互いに新しい価値を共創できる出会いの場になればとの思いを込めて、準備中です。

料飲店・酒類業界関係者のみなさま、「WINE TOKYO 2026」へ、ぜひご来場をお待ちしています。

報道・メディア関係の皆様のご来場・取材も受付いたします。ぜひご来場ください。

■「WINE TOKYO 2026」概要

名 称 『WINE TOKYO 2026』

日 時 2026年6月10日（水） 11:00～16:30

会 場 八芳園 宴会場 「満月」、「波光」

〒108-8631 東京都港区白金台1-1-1

来 場 対 象 酒販業従事者、料飲店経営者・従事者、ホテル関係者

出 店 社 数 約70社

主催：株式会社グローバル

協力：ワインアンドワインカルチャー株式会社

■出展社等詳細情報はこちら

https://news.globalwine.co.jp/information/3532/

■事前来場者登録はこちら

https://global.crumi.jp/events/wt2026/apply

■WINE KANSAI/WINE TOKYO 公式ページ

https://www.winekansai-winetokyo.com/

■WINE KANSAI/WINE TOKYO 公式Facebook

https://www.facebook.com/winekansaiwinetokyo/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社グローバル 企画部 広報担当 森本宛

大阪市西区西本町1丁目5番3号 扶桑ビル2F

ナビダイヤル 0570-00-9686

E-mail: pr@globalwine.co.jp

【会社概要】

社 名：株式会社グローバル

所在地：

大阪本社：〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目5番3号 扶桑ビル2F

東京支店：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番21号 新虎ノ門実業会館6F

札幌支店：〒060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目5番地 大手町ビル9F

名古屋支店：〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目17番13号 名興ビル8F

福岡支店：〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目4番30号 西鉄赤坂ビル4F

事業内容：ワイン・酒関連機器（ワインセラー・サーバー・グラス・グッズ等）の販売、レンタル等



企業ホームページ：http://www.globalwine.co.jp/

オンラインショップ：https://www.globalwine.co.jp/shop/

Facebook：https://www.facebook.com/wineglobal/

Instagram：https://www.instagram.com/globalwine9686/

X：https://X.com/wine_global

YouTube：https://www.youtube.com/user/GLOBALWINE

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊