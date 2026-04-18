ハワイ語で"天国の海"を意味する「ラニカイ」。 ヤシの木の下で和太鼓が響き、フラダンサーの指先が波を描く--淡路島に、春の小さなハワイが現れます。 兵庫県淡路市の「Awaji Lanikai Square」にて、入場無料の「アワジ ラニカイ フェスタ 2026」を4月25日（土）・26日（日）に開催。計9組の出演者・タイムテーブルが決定しました。 フェスの合間には、タクシーで淡路島を巡るミニツアー「お一人様2,800円」も同時に展開します。 フェスと合わせて淡路島をゆっくり楽しみたい方には、会場すぐ隣で「トレーラーハウスでのグランピング」、「1日4組限定ヴィラ」での宿泊もご用意しています。

アワジ ラニカイ フェスタ 2026のイベント詳細が決定！

和太鼓・フラ・ウクレレ・ブレイクダンス、両日9組のタイムテーブル決定。 【4月25日（土）】 ・16:00～16:30 和太鼓 ／ 和太鼓 美鼓音 ・16:40～17:10 ウクレレユニット ／ ukulele＊unit＊umi＊umi ・17:20～17:50 フラダンス ／ awaji アイラナ・フラスクール 【4月26日（日）】 ・13:30～14:00 フラダンス ／ ピリユリ ・14:15～14:45 フラダンス ／ Aloha Lei Pikake ・16:00～16:30 和太鼓 ／ 佐野和太鼓クラブ ・16:40～17:10 フラダンス ／ カパーフラオカイリマレイアーピキ ・17:20～17:50 フラダンス ／ ラ・マハロ フラサークル ・17:55～18:05 ブレイクダンス ／ AWAJI CYPHER 会 26日（日）はさらに、ちんどん屋さん（有限会社 東西屋）も会場を練り歩きます。ヤシの木の下にちんどん屋さん。少し不思議で、楽しい光景です。 会場にはキッチンカーも並び、缶バッジづくりのワークショップやスーパーボールすくいなどのこども縁日も展開。家族で1日遊べる賑わいです。

※ステージ出演者は予告なく変更になる場合がございます。 ※当日のお天気について：小雨決行。雨天中止の場合は、当日正午までに公式HPにてお知らせいたします。

淡路島を巡る「ラニカイフェスタミニツアー」2,800円

フェスタの合間に、淡路島のグルメと花畑を巡るミニツアーも両日実施します。タクシーで約2時間半、お一人様2,800円（税込）です。 出発してまず向かうのは、ハワイアンカフェレストラン「+Lei Kitchen」。海の景色を前に、名物 IWAYAバーガー を食べる昼下がり。 「グランピングリゾート Awaji」では、ソフトクリームを自分で巻き放題。展望台からは明石海峡大橋と大阪湾が広がります。 最後は「あわじ花さじき」。4月下旬に咲き始めるアイスランドポピーが彩る広大な花畑を散策して、会場へ戻るコースです。 ≪ラニカイフェスタミニツアーのお申し込みはこちらから≫ ※先着順につきお早めにお申し込みください（各回8名様限り） ・25日のミニツアーのお申込み https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2604100006?shop_code=000318&key=QQzcCtQHMq ・26日のミニツアーのお申込み https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2604100008?shop_code=000318&key=1syDAAK6ib ≪ツアーに関するお問い合わせ≫ ・電話：06-7526-3069（たびサポナ） ・電話受付時間：月～土 10:00～17:00 ※最少催行人員：1名様 ／ 添乗員が同行します

会場のすぐ側、淡路島のグランピングとヴィラで泊まる夜

18時頃、最後のステージが終わります。ガス灯に灯りが落ちて、ヤシの木の下の影が柔らかくなる時間。 フェスと合わせて淡路島を心ゆくまで楽しみたい方のために、宿泊施設が2つあります。

グランピングトレーラー Lanikai - 全6棟のプライベートハウス

フェスタ会場のすぐ側、歩いて数十秒に宿泊できるグランピング施設があります。関西でも珍しいトレーラーハウスとグランピングをかけ合わせた施設。 BBQテラスで焼ける夕食の香り、ゆらぐガス灯の灯り、ジェットバスで1日の疲れをほぐす夜。昼の賑やかさが、少しずつ静かな時間へとほどけていきます。 ※4月25日（土）・26日（日）は満室となりました。4月24日（金）の前泊、もしくはフェスタ以降の日程でご予約いただけます。

THE GOAT AWAJI - 淡路島の1日4組限定ヴィラ

会場から徒歩約2分の距離にある、1日4組限定のスイートヴィラ。 フェスタの賑わいから歩いて数分で、貸し切り空間の静けさへ。全室にプライベートサウナと専用ジェットバスを備えています。 夕食は、素泊まりで食材を持ち込んでも、淡路島の食材を使ったBBQでも、敷地内の淡路・鉄板焼「輝光」での食事でも。

※掲載の写真はイメージを含みます。 ≪宿泊のご予約はこちらから≫ ※お得なプランや期間限定キャンペーン、空室情報や料金の詳細などは、以下の予約サイトから確認をお願いします。 〈グランピングトレーラーLanikai 〉 ※4月25日・26日は満室。4月24日または他日程でのご予約はこちらから ・公式サイト https://www4.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=28000049&lan=JPN ・リゾートグランピング https://reserve.489ban.net/client/lanikai-s/0/detail/977877 ・じゃらん https://www.jalan.net/yad387476/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=387476&smlCd=281702&distCd=01&ccnt=yads2 ・楽天トラベル https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/196362?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_flg=PLAN&f_static=1 〈 THE GOAT AWAJI 公式予約サイト 〉 ・公式サイト https://www7.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=28000046&ty=ser&list=YES&gp=YES&lan=JPN&liop=1 ・一休 https://www.ikyu.com/00003266/?adc=1&discsort=1&lc=1&ppc=2&rc=1&si=1&st=1&top=plans ・Yahooトラベル https://travel.yahoo.co.jp/00003266/?adc=1&discsort=1&lc=1&ppc=2&rc=1&si=1&st=1&top=plans ・楽天トラベル https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/192638?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_flg=PLAN&f_static=1 ・じゃらん https://www.jalan.net/yad385758/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=385758&smlCd=281702&distCd=01&ccnt=yads2 ・リゾートグランピング https://reserve.489ban.net/client/thegoat-awaji/0/plan

イベント、ツアー、施設概要

【アワジ ラニカイ フェスタ 2026 概要】 ・開催日程：4月25日（土）、26日（日） ・会場：Awaji Lanikai Square ・住所：兵庫県淡路市浦55 ・入場料：無料 ・雨天対応：雨天中止（雨天の場合は、当日正午までに、以下の公式HPで告知） ・公式サイト：https://awaji-lanikai.jp（グランピングトレーラーLanikaiのHP） 【ミニツアー概要】 ・ツアー名：ラニカイフェスタミニツアー ・実施日：2026年4月25日（土）・26日（日） ・集合場所：Awaji Lanikai Square 内フードコート前 ・出発時間：第1回 11:30発 ／ 第2回 14:30発 ・所要時間：約2時間30分 ・移動手段：タクシー ・ツアー料金：お一人様 2,800円（税込・大人・小人同額・当日入金） ・定員：各班先着8名様限り ・最少催行人員：1名様 ／ 添乗員が同行します ・旅行企画 ・実施：よみうりサポナ（たびサポナ）／大阪府知事登録旅行業第2-3205号／ANTA正規会員 ・お問い合わせ：06-7526-3069（受付時間 10:00～17:00／日・祝休み） ・雨天対応：アワジ ラニカイ フェスタ 2026 が雨天中止の場合、ミニツアーも催行中止 【グランピングトレーラー Lanikai（宿泊施設）】 ・住所：〒656-2305 兵庫県淡路市浦50 ・チェックイン：15:00～ ・チェックアウト：11:00 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/glampingtrailer_lanikai/ 【THE GOAT AWAJI（宿泊施設）】 ・住所：兵庫県淡路市浦145 ・チェックイン：15:00～ ・チェックアウト：11:00 ・公式サイト：https://thegoat-awaji.jp/ ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goat_awaji 【主催・掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・主催者：株式会社ぷらど ・本社所在地：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル 5F ・代表取締役社長：笹倉 光 ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp