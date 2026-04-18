サステナビューティーフェス総合プロデューサーの柴咲コウが「河口湖ステラシアター」を視察＆山梨の自然を五感で体感！4月18日（土）18:00よりYouTubeにて公開

レトロワグラース株式会社

レトロワグラース株式会社（代表：柴咲コウ、本社：東京都渋谷区）は、2026年5月23日（土）・24日（日）に山梨県・河口湖ステラシアターにて開催する音楽フェスティバル「SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026（サステナビューティーフェス 2026）」に先立ち、総合プロデューサー・柴咲コウが現地を視察し、山梨の自然や食、風土を五感で体感する映像を、2026年4月18日（土）18:00よりYouTubeにて公開いたします。本映像では、フェス会場となる河口湖ステラシアターを訪れた柴咲コウが、富士山を望む雄大なロケーションや、鳥のさえずり、風の音に包まれる空間を実際に体感。さらに、西湖での水上体験や、フェス当日に提供予定のフードの試食を通して、サステナビューティーフェスが提案する“楽しいから、はじめよう”という価値観を立体的に伝える内容となっています。

柴咲コウが、フェスの舞台「河口湖ステラシアター」を視察

「サステナビューティーフェス」総合プロデューサー柴咲コウ

動画では、柴咲コウがフェス会場となる河口湖ステラシアターを訪れ、客席から望む富士山の景色や、可動式屋根を備えた開放感ある空間を見学。鳥のさえずりや風の音、自然光の移ろいとともに、この場所だからこそ実現できる音楽体験の魅力を確かめます。

河口湖ステラシアターは、山梨の豊かな自然と調和するロケーションを備えた会場であり、「SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026」の世界観を象徴する舞台です。音楽を楽しむだけでなく、その土地の空気や景色そのものも体験の一部となる、特別なフェス空間を創出します。

▼4月18日(土)18:00より公開

「総合プロデューサー柴咲コウがFES会場を事前視察！【サステナビューティープロジェクト】」

https://youtu.be/_32QRzucqbo

Restaurant SAI 燊による、フェス当日提供予定フードを試食

ジビエフォー

動画では、西湖にあるRestaurant SAI 燊を訪れサステナビューティーフェス当日に提供予定のフードを、柴咲コウがひと足早く試食する様子も紹介。「芽吹ッシュ（鹿と小豆のキッシュ）」は、春の息吹を感じさせる食材使いと、山梨の自然の恵みを生かした一皿。「ジビエフォー」は、ジビエの旨みを活かしながら、フェスの場でも心地よく味わえるメニューとして紹介。

動画内では、こうしたフードを通して、フェス当日に来場者の皆さまにお楽しみいただく“山梨の食の魅力”や、“この土地の命をいただくこと”へのまなざしも伝えています。音楽だけでなく、食の体験を通してもサステナビューティーフェスの世界観を感じていただける内容となっています。

Restaurant SAI 燊

料理コンセプトは「奥・山梨料理」「奥・山梨」とは、「Restaurant SAI 燊」が位置する西湖が、富士五湖のなかでも山深く奥まっていることに由来し、世界でも稀有なこの場所だからこそ手に入る食材の味わいを「奥・山梨料理」として昇華させ、常に食の新しい世界を追い求めるお客様へ提供したいと考えています。調理の基本は薪火・炭火。さまざまな火力を操りながら、富士北麓の食材がもつジビエ、キノコ、山菜、高原野菜、淡水魚などの深い味わいを引き出していきます。従来の概念にとらわれず「生きとし生けるものをすべていただく」という発想で挑む新たなガストロノミーとなります。ペアリングには、山梨ワインだけでなく、県産の日本酒、クラフトジン、クラフトビールなどの多彩なお酒との組み合わせをしております。県内のワイナリーや蒸留所の協力を得て、奥・山梨料理をさらにひきたてるマリアージュをご用意。

山梨の自然を五感で体感する西湖での水上体験

HOBIEを体験する柴咲コウ

西湖では、HOBIE JAPANによる水上体験にも挑戦。湖面を進みながら、風や水、景色の移ろいに触れ、自然を“見る”だけではなく、“感じる”時間が映し出されます。富士山麓の自然に囲まれた湖上で過ごすひとときは、フェスが大切にする“自然とつながる体験”を象徴するシーンのひとつ。

HOBIE

自然と調和する美しさの原点へ：国立公園の魅力を再発見する、五感で潤う水上のひととき「サステナブルビューティーフェス」がお届けする体験のひとつ、西湖の静謐な湖面へと漕ぎ出すHOBIE JAPANによる水上セッション。国立公園オフィシャルパートナーとして、「多くの方に知られていない国立公園の清らかな美しさや、地域の素晴らしい資産を、水辺から見出してほしい」という想いがこのプログラムには込めています。HOBIEの根底にあるのは、自然を慈しみ、共にある人生を謳歌する哲学“A Way of Life”。湖上の特等席から溶岩に触れ、地球の温もりを感じ、水に触れて心身を整えるアーシング。自らペダルを漕ぎ、風の調べや水の揺らぎを肌で感じる能動的なスタイルは、単に景色を「見る」だけの観光を超え、五感を研ぎ澄まして自然と深く対話する「内なる美」を呼び覚まします。富士山麓の雄大な自然に抱かれ、刻一刻と移ろう光の中で過ごすひととき。それは、本フェスが大切にする“自然とつながる体験”の象徴であり、サステナブルな未来へと続く、新しい美学の始まりです。

特別宿泊プランSAIKO Nature ＆ Gastronomy Stay～神秘の湖から世界遺産富士山を五感で感じる宿泊体験～

今回、フェスの理念をより深く体感できる、1泊2日の特別宿泊パッケージ「SAIKO Nature ＆ Gastronomy Stay」もご用意しています。自然の循環の中に身を置き、五感をひらく体験を通して、山梨・西湖エリアの魅力をより深く味わっていただける宿泊プランです。

五感で感じる体験

聴覚：風、鳥、水の音 自然の調べに包まれる

視覚：富士と樹海を映す朝 光と影が揺れる森

触覚：水の冷たさ、苔の感触に大地の鼓動を感じる

嗅覚：清らかな空気と土の香 薪火・炭火の煙が夜を彩る

味覚：清流の恵み、山菜やジビエ この地の命を味わう

主な体験内容

・青木ヶ原樹海ウォーク（専門ガイド付き）

・HOBIEによる水上体験

・Restaurant SAI 燊 によるガストロノミーディナー

・A VILLAGEでの宿泊

宿泊者限定特典

本ツアーでは、宿泊者用アメニティとして参加者限定特典をご用意しております。

・「HOTEL THE KO」オリジナルアメニティ

※プレオーガニックコットン／今治生産タオル生地使用

【バスローブ／バスタオル／ハンドタオル／フェイスタオル】

詳細はこちら :https://saikonaturestay.com/

サステナブルコンテンツも充実！“我慢”ではなく、“楽しい”からつながる選択へ

「SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026」では、音楽ライブに加え、五感で楽しみながら自然とサステナブルな選択につながるサステナブルコンテンツを展開します。特別宿泊プランのほかにも、資源循環を意識した取り組み、サステナブルな基準を満たした飲食出店、カーボンオフセット、アップサイクルの発想を取り入れた企画など、多面的な体験を予定しています。来場者の皆さまが、難しさや義務感ではなく、心が動く体験の先に“新しい選択”と出会えるフェスを目指しています。

サステナブルアクション :https://sustainabeauty.jp/concept/?utm_source=pr&utm_medium=referral

チケット情報

【チケット種別】

特典付前方指定席：\28,000（税込）

※前方エリア確約・本フェス限定オリジナルグッズ付き

一般指定席：\12,000（税込）

詳細はこちら :https://sustainabeauty.jp/ticket/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026

「SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026」開催概要

イベント名：SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026 (サステナビューティーフェス2026)

開催日時：2026年5月23日（土）・24日（日）

会場：河口湖ステラシアター（野外音楽堂・可動式屋根付）山梨県南都留郡富士河口湖町船津5577

主催：Les Trois Graces

制作：ALIVE

Oficial Sponsors：アサヒ ゴールド、株式会社 明治

Co-create Partner：龍谷大学

Sponsors：SOYJOY、株式会社ジャスティス

Special Supports：河口湖ステラシアター、山梨日日新聞社、山梨放送

Supports：環境省、富士河口湖町、富士山麓電気鉄道、富士急トラベル

※最新情報は公式SNSにて随時発信予定です。

公式Instagram：@sb_fes(https://www.instagram.com/sb_fes/)

公式X：@sb_fes(https://x.com/sb_fes)

公式 LINE：@653culxr(https://line.me/R/ti/p/@653culxr?oat__id=6188351)

＜アクセス＞

富士急行線「河口湖駅」よりシャトルバスまたはタクシーで約10分。

特別列車「サステナビューティートレイン」

■運行日：5月23日（土）・24日（日）

＊各日片道1本

■運行時間大月 10:03発→河口湖 10:59着（予定）

※運行時刻は当日の状況により変更となる場合がございます。

コラボ車両（期間限定運行）

■運行期間：5月1日（金）～5月24日（日）

※運行時刻は当日の状況により変更となる場合がございます。

富士急行線「河口湖駅」下車。

駅より無料シャトルバス、またはタクシーで約10分。

詳しくはこちら :https://www.fujikyu-railway.jp/event/info.php?no=1125

アクセスバス

■運行日：5月23日（土）・24日（日）

■運行時間（予定）

新宿駅 09:30発→河口湖ステラシアター 12:00着

新横浜駅 09:30発→河口湖ステラシアター 12:00着

※運行時刻は当日の状況により変更となる場合がございます。

詳しくはこちら :https://www.fujikyu-travel.co.jp/free2/special/sustainabeauty.html

※環境負荷軽減のため、公共交通機関のご利用を推奨しております。公演当日は臨時便の運行を予定しております。

アクセス :https://sustainabeauty.jp/access/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026

開催背景・コンセプト

サステナビューティーフェス

「楽しいから、はじめよう」

レトロワグラースが提唱する「サステナビューティー」。 それは、“サステナブル＝難しい・我慢”という固定観念を超えた、新しい美しさの形。

音楽に心をゆらし、五感が満たされていく――。 みんなで思いっきり楽しむその時間が、気づけば「明日をみがく新しい選択」へと結びつく。 人が心から喜びを感じるエネルギーを、そのまま美しい地球の未来へとつなげていこう。

雄大な富士山の麓、河口湖ステラシアターという自然と調和した空間で、五感が満たされる特別な二日間をお届けします。

総合プロデューサー柴咲コウ

人生に潤いをもたらす非日常の"遊"を入り口に"衣食住"を体感する。ワクワクの赴くままに参加してもらえたら、それが【共創】の第一歩となります。

楽しい、だから始めてみる。

楽しい、というところから触れてみる。

河口湖の麓で、お待ちしています。

サステナビューティーフェス

総合プロデューサー

柴咲コウ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/88_1_cbe21181701f31f29017f957bc66ff16.jpg?v=202604180151 ]

レトロワグラース株式会社では、「持続可能な調和社会の実現」に向け、「サステナビューティープロジェクト」の一環としてファッション、ビューティー、食品など多様な企業とのタイアップを実現し、環境と人の両方にやさしいプロダクトや企画を発信してまいりました。今ツアーグッズにも、オーガニックコットンや再生アクリルなどの素材を採用し、環境にもやさしいものづくりに取り組んでいます。

今後もこの取り組みを広げていくため、コラボレーションをご検討の企業・自治体等の皆様からのお問い合わせを随時受け付けております。

┃サステナビューティーとは

レトロワグラースが大切にしているのは、“サステナブル＝難しい”という固定観念を超えた新しい美しさのかたち。心惹かれるのは、「素敵！」「試してみたい！」という純粋なときめき。サステナブルは義務ではなく、自然に続いていく美しさの選択。軽やかで洗練された体験を楽しみながら、気づけば未来へつながる一歩を踏み出している。それが、レトロワグラースの考えるサステナビューティー。「サステナブルだから選ぶ」のではなく、「選びたいと思ったものが、実はサステナブルだった」。その気づきが、日常に美しさと誇らしさを添えてくれることを願っています。

コラボレーション事業一覧はこちら :https://lestroisgraces.com/s-beauty/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026

【本件に関するお問い合わせ先】

レトロワグラース株式会社 サステナビューティープロジェクト担当

E-mail：sustainabeauty.ma@l3g.jp

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/88_2_5b0d57250db4c7fb0764b0412f18ea3c.jpg?v=202604180151 ]

【レトロワグラース株式会社】

会社名 ：レトロワグラース株式会社 https://lestroisgraces.jp/(https://lestroisgraces.jp/?utm_source=pr&utm_medium=referral)

代表者 ：代表取締役 柴咲コウ

所在地 ：東京都渋谷区

設立 ：2016年11月18日

事業内容 ：エンタメ、コマース事業