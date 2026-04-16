TOKIUMが推進する経理AXプロジェクト、「Move AX」に名称を決定

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2026年3月26日に始動した経理AXプロジェクトの名称を「Move AX（ムーブ エーエックス）」に決定しました。また、本プロジェクトのロゴも公開します。

■プロジェクト名に込めた想い

「Move」は「動かす、推進する」という意味を持つ言葉です。TOKIUMはこの言葉に「AIで経理の未来を動かす」という想いを込め、プロジェクト名を「Move AX」としました。経理AXは構想するだけでは実現しません。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、人々を経理"作業"から解放することで、経理という領域のあり方そのものを変える。これこそが、TOKIUMが志として掲げる「未来へつながる時を生む」の実現につながると考えています。

■経理AXプロジェクト「Move AX」について

本プロジェクトは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に始動しました。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指しています。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAX（AIトランスフォーメーション）を推進してまいります。

現在、プロジェクト第一弾として、納品書のデータ化から仕訳入力、請求書との照合まで、一連の業務プロセスの自動化に取り組んでいます。

経理AXプロジェクトの詳細はこちら

note：https://note.tokium.jp/m/me60bac09c3d4(https://note.tokium.jp/m/me60bac09c3d4?utm_campaign=42512771-moveai_pj_260416&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=note_0416)

明細・仕訳入力のAI導入チェックリスト：https://contact.keihi.com/wp_detail-entry_checklist_1 (https://contact.keihi.com/wp_detail-entry_checklist_1?utm_campaign=42512771-moveai_pj_260416&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=checklist_0416)

■契約初年度無料キャンペーン実施中

経理AX（AIトランスフォーメーション）プロジェクトの開始を記念して、契約初年度に限りTOKIUM AI明細入力を無料で提供するキャンペーンを行っております。

*2026年5月31日までにTOKIUMインボイスとセットでTOKIUM AI明細入力をお申し込みいただいた新規のお客様

詳細はこちら：https://contact.keihi.com/tokium_keiri-ai-agent_ax_1/(https://contact.keihi.com/tokium_keiri-ai-agent_ax_1/?utm_campaign=42512771-moveai_pj_260416&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=meisaisite_0416)

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=42512771-moveai_pj_260416&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0416)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=42512771-moveai_pj_260416&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0416)