株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：松本 千里）において、「大人がこどもになってみる」をコンセプトに、国内電通グループ横断でこどもの当事者視点で研究を行う専門組織「こどもの視点ラボ」 ※は、愛知県豊田市（市長：太田 稔彦）と、こどもにやさしいまちづくりの推進に向けたこどもの視点の体験機会の提供等に関する連携協定（以下、本協定）を本日締結しました。

＜背景と目的＞

近年、こどもの安全や育ちに関する社会的な関心が高まっており、行政だけでなく地域全体でこどもを支える取り組みが求められています。特に、こどもの行動や感覚を大人が正しく理解することは、こどもの生活環境をより良くするための重要な基盤となります。しかし、日常の中でこどもの視点を具体的に体験できる機会は限られており、理解の差が課題となるケースは少なくありません。

電通「こどもの視点ラボ」は、2021年の発足以来、「大人がこどもになってみる」ことでこどもへの理解を深め、親と子、社会とこどもの関係をより良くしていくことを目指して活動しています。また、豊田市は、2007年に「豊田市子ども条例」を制定し、こどもの権利を尊重したまちづくりを継続的に進めている自治体です。





本協定は、こどもの視点ラボと豊田市が相互に連携・協力し、こどもの視点の体験機会を広く市民等に提供するとともに、市民参加型のイベント等を通じて得られる意見を、こどもの視点に関わる取り組みや研究活動へつなげていくことで、こどもを取り巻く環境の質的向上を図り、こどもにやさしいまちづくりの推進を目的としています。両者は本協定に基づき、「こどもの視点教室」や「大人ランドセル」などの体験型施策、市民参加型イベントを通じた意見の収集、「こどもの視点ラボ」の研究活動で得られた知見の活用など、次の連携事項に取り組みます。

＜本協定に基づく取り組み＞



今後は、こどもの視点を踏まえた研究や体験事業を継続し、市民や行政、教育機関などとともに、地域全体でこどもにやさしい社会づくりを進めることを目指します。電通は、こどもの視点ラボを中心に、こどもの視点を起点にした取り組みを各地へ広げ、地域社会に役立つ活動を継続していきます。

※こどもの視点ラボ：「こどもの当事者視点とはどのようなものか」を真面目かつ楽しく研究している国内電通グループ横断ラボ。「大人がこどもになってみる」ことでこどもへの理解を深め、親と子、社会とこどもの関係をより良くしていくことを目指して活動しています。https://kodomonoshiten.com/

以上