「STOREPAD（ストアパッド）」が「ITreview Grid Award 2026 Spring | MEOツール部門」にて7期連続となる″High Performer″を受賞

イクシアス株式会社

イクシアス株式会社（東京都中央区銀座、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）が開発・提供する、店舗集客媒体対応効率化AI SaaS 「STOREPAD（ストアパッド）(https://storepad.jp/)」は、アイティクラウド株式会社が運営する IT 製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」において、MEOツール部門の「High Performer」総合部門を 7期連続で受賞したことをお知らせします。

▼詳細は以下をご参照ください

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html



▼STOREPADの受賞カテゴリ-

MEOツール

https://www.itreview.jp/award/2026_spring/meo.html

ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である High Performer とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

今回『STOREPAD』が受賞した「High Performer」は、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品である称号です。

STOREPADに対するユーザーの評価

この度、ITレビュープラットフォーム「ITreview」において、STOREPADをご利用中の飲食店およびマーケティング事業者様より多くの高評価をいただきました。 貴重なご意見をお寄せいただいた皆様に、厚く御礼申し上げます。 平素よりのご愛顧に感謝するとともに、今後もより良いサービスの提供に尽力してまいります。

■STOREPAD（ストアパッド）について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

▶サービスサイト https://storepad.jp/

▶資料請求 https://storepad.jp/report/service

■会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/