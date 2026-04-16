ゾーホージャパン、特権ID管理ツール「Password Manager Pro」が3年連続で出荷本数No.1を獲得

ゾーホージャパン株式会社

ゾーホージャパン株式会社（代表取締役：マニカンダン・タンガラジ、本社：横浜市、以下、ゾーホージャパン）は、ManageEngineの特権ID管理ツール「Password Manager Pro（パスワードマネージャープロ）」が、デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社の最新調査*により、2025年度における国内市場の特権ID管理パッケージの出荷本数において、首位を獲得したことをお知らせします。なお、2023年度より3年連続の首位獲得となります。

*デロイト トーマツ ミック経済研究所「個人認証・アクセス管理型セキュリティソリューション市場の現状と将来展望 2026年版」（2026年3月刊）https://mic-r.co.jp/mr/03730/

2025年度の出荷本数シェアで、44％を占める

製品概要資料はこちら :https://www.manageengine.jp/form/enter_data.php?nick_name=Password%20Manager%20Pro&form_type=DOC1&no=804&utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=pmp_dtm20252025年度 国内市場 特権ID管理パッケージ出荷本数No.1「ManageEngine Password Manager Pro」

「Password Manager Pro」は2013年の発売以来、充実した機能を低価格で提供するコストパフォーマンスの高さを評価され、上場企業から中小企業まで幅広い層で堅調に売り上げを伸ばして来ました。本調査*においては、国内市場の特権ID管理パッケージ出荷本数で44.5％を占めています。今回の調査結果を受け、特権ID管理パッケージの出荷本数で3年連続の首位獲得となったことは、当社ソリューションに対する国内市場からの評価と信頼の表れであると受け止めております。

特権ID管理パッケージ出荷本数シェア（2025年度）

昨今のサイバー攻撃被害の増加により、特権アクセス管理の重要性が急速に高まると同時に、求められるニーズも一層多様化しています。こうした背景から、「Password Manager Pro」だけでなく上位製品「PAM360（パムサンロクマル）」の需要も例年以上に伸長しています。PAM360は、Password Manager Proの全機能に加えて、クラウドの権限管理（CIEM）やPAM360を経由しない特権操作の証跡管理にも対応するなど、機能拡張をしながら市場のニーズに応えてきました。今後もゾーホージャパンは、お客様のニーズに的確に応えるべく、製品・サービスのさらなる品質向上に努め、持続的な価値提供に取り組んでまいります。

特権ID管理ツール「Password Manager Pro」

Password Manager Proは、「申請／承認ワークフロー」「操作画面の録画」「パスワードの自動変更」といった、特権IDを管理する上で必須となる機能を標準搭載したソフトウェアです。基本機能が充実していることに加え、「低コスト」「導入に要する期間が短い」「操作が簡単でメンテナンスが容易」などが決め手となり、国内でも多くのお客様に導入されています。

Password Manager Pro

「Password Manager Pro」 Webサイト(https://www.manageengine.jp/products/Password_Manager_Pro/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=pmp_dtm2025)

統合特権アクセス管理ソリューション「PAM360」

PAM360は、ユーザー、マシン、クラウド、ハイブリッドなど、あらゆるIDに包括的なセキュリティを提供します。安全で効率的なPAM（特権アクセス管理）のため、申請／承認ワークフロー、JIT特権昇格、セッション管理、アプリケーションやコマンドの制限、クラウドの権限管理（CIEM）などの機能を提供するほか、AIと機械学習を活用した機能を搭載し、特権アクセスパターンを継続的に監視しリスクをプロアクティブに軽減、セキュリティ体制全体を強化する実用的なインサイトを提供します。

PAM360

「PAM360」 Webサイト(https://www.manageengine.jp/products/PAM360/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=pmp_dtm2025)

ManageEngineについて

ManageEngineは、ゾーホージャパン株式会社が提供するネットワークやITサービス、セキュリティ、デスクトップ・ノートPC、ビジネスアプリケーションなどを管理する製品・サービス群です。必要十分な機能に限定、かつ、直感的な操作が可能な画面設計により、短期間での導入が可能であり、その後の運用フェーズにおいても手間がかからず、よりシンプルなIT運用管理を実現します。また、中堅・中小企業でも導入しやすいリーズナブルな価格で、これまで大手ITベンダーが提供する複雑で高額なツールを利用していた企業や、ツールを自社開発していた組織にも採用されてきました。現在では、日本国内の一般企業、官公庁や自治体などへ、9,000ライセンスを超える販売実績があり、安心して使える製品・サービスです。最大で37言語に対応する製品・サービスは、北米、欧州をはじめ、南米、中東、アジアなど世界で28万社以上の企業や組織が導入し、企業・組織のIT運用管理のシンプル化、グローバル化に貢献しています。

ManageEngine



https://www.manageengine.jp/

ゾーホージャパン株式会社について

ゾーホージャパン株式会社は、ワールドワイドで事業を展開するZoho Corporation Pvt. Ltd.（本社：インド タミル・ナドゥ州チェンナイ CEO：Shailesh Kumar Davey）が開発/製造したネットワーク管理開発ツールや企業向けIT運用管理ソフトウェア、企業向けクラウドサービスを日本市場に提供すると同時に関連するサポート、コンサルティングなども提供しています。企業向けIT運用管理ツール群「ManageEngine」は、世界28万社を超える顧客実績を誇り、国内でも販売本数を伸ばしています。「ManageEngine」は、ネットワーク管理のOEM市場でスタンダードとして認知されてきたネットワーク管理開発ツール「WebNMS」のノウハウや経験を生かして開発されたものです。また、業務改善/生産性向上を支援する企業向けクラウドサービス群「Zoho」は、世界で1億5000万人を超えるユーザーに利用されています。国内では「Zoho CRM」や、50種類以上の業務アプリケーションを利用できる「Zoho One」を中心にユーザー数を増やしています。

ZOHO



https://www.zoho.co.jp/

お問い合わせ先

本プレスリリースに関するお問い合わせ：

ゾーホージャパン株式会社 ManageEngine マーケティング部

TEL：045-319-4613 E-mail：jp-memarketing@zohocorp.com

※本資料に掲載されている製品、会社などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。(R)マーク、TMマークは省略しています。