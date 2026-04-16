オンラインセミナー『為替・金利激変時代に会社を守るための知恵と工夫』2026年5月28日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『為替・金利激変時代に会社を守るための知恵と工夫』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
昨今、為替等の市場変動が激しくなっており、企業活動にも大きな影響を与えています。経済のグローバル化が進む中、輸出入業者は当然のことながら、それ以外の企業にも物価の変動等を通じて為替は大きな影響をもたらしています。
本セミナーでは、為替を中心とした「市場が動く要因」「企業としてどう備えるか」「やってはいけない対応方法」を知り、相場変動に対する俯瞰的な見方と基本的な対応策を解説します。経営者、財務担当者の皆様はぜひご受講ください。
※注意：将来的な為替・金利について断定的な予測を提供する内容ではありません。
【開催日】
2026/05/28（木） 13：00～14：30
【講 師】
株式会社アタックス 執行役員 金融ソリューション室 室長
松野 賢一
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・財務責任者・財務担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2225
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
昨今、為替等の市場変動が激しくなっており、企業活動にも大きな影響を与えています。経済のグローバル化が進む中、輸出入業者は当然のことながら、それ以外の企業にも物価の変動等を通じて為替は大きな影響をもたらしています。
本セミナーでは、為替を中心とした「市場が動く要因」「企業としてどう備えるか」「やってはいけない対応方法」を知り、相場変動に対する俯瞰的な見方と基本的な対応策を解説します。経営者、財務担当者の皆様はぜひご受講ください。
※注意：将来的な為替・金利について断定的な予測を提供する内容ではありません。
【開催日】
2026/05/28（木） 13：00～14：30
【講 師】
株式会社アタックス 執行役員 金融ソリューション室 室長
松野 賢一
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・財務責任者・財務担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2225
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
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