Dahua Technology、WizColor 2.0を発表、低照度環境でのフルカラーモニタリング強化へ





中国・杭州、2026年4月16日 /PRNewswire/ -- 映像を中核とするAIoTソリューションおよびサービスの世界的プロバイダーのDahua Technologyは本日、低照度監視ソリューションの最新アップグレードであるWizColor 2.0を発表しました。新たに導入されたWizColor Xにより、本ソリューションは、厳しい照明条件下でも、より鮮明な映像、より正確な色再現、より高度なインテリジェント機能を実現します。





WizColor X：次世代の低照度モニタリング

WizColor 2.0の中核を成すWizColor Xは、低照度環境で光感度を大幅に高め、より豊かな色の階調とより精細なディテールを実現するよう設計されています。また、動く被写体の撮影および認識性能も高め、モーションブラーを効果的に低減します。

主な特長は以下のとおりです。

・UltraSight Lens： 超大口径のF0.8開口により、F1.0と比べて1.6倍の光を取り込むことが可能になり、優れた鮮明さと集光性能の向上を両立します。

・大画素サイズセンサー： 4μmのピクセルサイズにより、各ピクセルの受光面積は従来のWizColor技術と比べて1.9倍に拡大しています。

・AI-ISP 2.0：パラメーターを数十億規模に拡張し、トレーニングデータセットを数十万規模に拡大することで、モデル性能と動体認識性能を向上させます。また、参照フレームのセグメンテーションと動きの方向推定を活用して現在フレームのセグメンテーションを支援し、過酷な条件下でのモーションゴーストを低減します。

さらに、WizColor X - TiOC PROX Seriesには、光の屈折を最適化して鮮明度を高めるOptical Path Correction（OPC）技術が採用されています。デュアルマイクアレイとVoiceCatcher technologyを組み合わせることで、背景ノイズを低減し、集音範囲を拡大して、音響性能をさらに向上させます。

インテリジェントモニタリングの未来を切り開く

Dahua Technologyの製品マネジャー、Beryl Baiは次のように述べています。「WizColor 2.0は、低照度環境下でのフルカラーイメージングの向上に向けたさらなる一歩です。先進的な光学技術、AIによる画像処理、実用的な導入設計を組み合わせることで、当社はお客様が実環境でより信頼性が高く効率的なモニタリングを実現できるよう支援しています。」

工場、農場、駐車場、養魚池、住宅の中庭など幅広い環境向けに設計されたWizColor 2.0は、性能と導入のしやすさを両立します。

高度な画像アルゴリズム、革新的な光学設計、用途に応じた機能を統合することで、Dahuaは進化する業界ニーズに応える包括的なソリューションを提供し続けます。WizColor 2.0は、視認性と精度を高めるとともに、より安全で効率的かつ強靭なオペレーションを支援します。

WizColor 2.0の詳細については、こちらをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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