定期昇給の実施に関するお知らせ

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元）は、2026年４月の定期昇給における従業員の昇給率を平均 3.5％（能力評価により最大 32.6％）とすることとしましたのでお知らせします。

１． 企業価値・株主利益の向上に向けた取組み

当社は、「生産性向上による高付加価値化と持続的成長の実現」を経営の基本方針としており、人材を最も重要な経営資本の一つと位置づけています。

限られた経営資源の中で一律の賃上げを行うのではなく、企業価値の向上に直接的に貢献する人材や成長を牽引する人材に対して重点的な処遇改善を行うことが、中長期的な株主利益の最大化につながるものと考えています。

本年度の昇給においては、成果や能力評価に基づき、最大32.6％の昇給を実施するなど、個々の挑戦と貢献に報いる制度運用を行いました。これは、短期的なコスト増ではなく、将来の収益力強化を見据えた戦略的な人的投資の一環です。

当社は今後も、業績の拡大や生産性向上の成果を、段階的かつ継続的な処遇改善として従業員に還元することで、

・従業員満足度（ES）の向上

・組織全体の士気と競争力の強化

・企業価値および株主利益の向上

という好循環の確立を目指してまいります。

２． 2026年4月 定期昇給率

・平均：3.5％

・最高：32.6％（能力・成果評価による）

３． 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

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