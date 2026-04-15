JR駅構内初出店「説明のいらない“うまさ”」を追求するジラフクレープ、2026年4月23日（木）JR大阪駅直結「エキマルシェ大阪」にオープン

株式会社ジラフホールディングス

株式会社ジラフホールディングス（本社：東京都港区芝大門2-2-1 ACN芝大門ビルディング6F、代表取締役：近藤将登）は、2026年4月23日（木）、JR大阪駅桜橋口すぐの駅ナカ商業施設「エキマルシェ大阪」に、「ジラフクレープ エキマルシェ大阪店」をオープンいたします。本出店は、ジラフクレープとしてJR駅構内店舗への初出店となります。

【ジラフクレープとは】

ジラフクレープ エキマルシェ大阪店 イメージパース

「説明のいらない“うまさ”を追求し、

食を通じて感動と笑顔の輪を世界中に広げる」

という理念のもと、

クレープという枠に収まりきらない商品体験を追求してきました。

私たちが目指しているのは、長い説明がなければ伝わらない商品ではありません。

説明のいらないうまさ！のチラシ- 一口食べた瞬間に「うまい」と感じてもらえること。- 思わず誰かに教えたくなること。- また食べたいと自然に思ってもらえること。

そのような、理屈を超えて伝わる体験価値こそが、ブランドの核だと考えています。

その象徴が、ジラフクレープ最大の特長である「サクサクもちもち」の新食感です。

軽やかな香ばしさと、噛むほどに感じるもっちり感。

この相反する魅力を両立させるため、素材選定、配合、焼成条件、商品設計、

オペレーションに至るまで、細部にわたり磨き込みを続けてきました。

【普通のクレープ店ではなく、“感動体験”を提供するブランドへ】

ジラフクレープのロゴ

ジラフクレープは、単にスイーツを販売するだけのブランドではありません。

私たちが提供したいのは、商品を通じた驚き、満足感、記憶に残る体験です。

見た目だけでは終わらない。価格だけで選ばれない。流行だけに依存しない。

その場限りの話題性ではなく、

「また食べたい」「誰かに勧めたい」と自然に思っていただける商品を目指しています。

今回オープンするエキマルシェ大阪店でも、生地そのものの魅力を感じられるメニューに加え、スイーツ系、食事系まで幅広いラインアップを展開してまいります。

【こだわりを支える自社開発のオリジナル自動クレープ焼器（ロボット）】

「Wクリームチョコ」「生苺Wクリームチョコ」「チーズドック」「抹茶白玉あずきパフェ」

ジラフクレープでは、自社開発のオリジナル自動クレープ焼器（ロボット）を導入しています。

キリンロボット画像

人の感性や経験を大切にしながらも、品質の再現性や安定性を高め、提供価値を維持するために、最新技術との融合にも取り組んできました。

私たちは、商品・サービスには『感動』と『感謝』が必要だと考えています。

一方で、外部環境の変化、人手不足、品質の均一化という現実に向き合うには、科学的な視点も不可欠です。

この両方から逃げずに向き合うことがジラフクレープの商品開発の根幹にあります。

【なぜ今、JR大阪駅なのか】

JR大阪駅は、西日本有数のターミナル駅であり、通勤・通学利用だけでなく、商業施設や観光エリアへのアクセス拠点として、国内外から多くの人が集まるハブ機能を持つ駅です。

今回の出店は、単なる新規出店ではなく、ジラフクレープのブランド価値をより広く伝えていくための重要な挑戦と位置づけています。

今回の出店先であるエキマルシェ大阪は、JR大阪駅桜橋口すぐの駅ナカ商業施設であり、西日本有数のターミナルであるJR大阪駅を利用する多くのお客様に向けて、日常使いから立ち寄り需要まで幅広く応える立地であり、ブランド認知を高めるうえでも非常に大きな意味を持つ場所です。

大阪は、地元利用だけでなく、国内外から人が集まる都市です。

その玄関口のひとつであるJR大阪駅直結施設への出店は、ジラフクレープの“説明のいらないうまさ”を、より多くの方に体感していただくための機会になると考えています。

【創業の背景にある想い】

大阪駅の画像

ジラフホールディングスが目指しているのは、店舗数だけを増やすことではありません。

本当に広げたいのは、食を通じて感動を届けるブランドであり、

その地域でお客様を笑顔にできる経営者です。

私たちは、単なる労働の場ではなく、現場経験を通じて知的労働へ、

そして将来的には経営者へと成長していける挑戦の場をつくりたいと考えています。

一つの店舗が、その地域で愛されるだけでなく、運営する人の人生の可能性まで広げていく。

この考え方が、ジラフクレープのフランチャイズ展開の土台にあります。

【今後の展開について】

今回のJR駅構内初出店は、ジラフクレープにとって大きな節目であると同時に、今後の全国展開をさらに加速させる起点になると考えています。

株式会社ジラフホールディングスでは今後、ブランド価値の向上とともに、全国で加盟店募集を強化してまいります。

この想いに共感してくださる方と、全国で挑戦したい。

あなたの地域のお客様の笑顔を、あなたに託したいと考えています。

【店舗概要】

加盟店募集の画像ジラフ 全国エリアマップ

店舗名：ジラフクレープ エキマルシェ大阪店

開業日：2026年4月23日（木）

所在地：JR大阪駅桜橋口すぐ「エキマルシェ大阪」F12区画

営業時間：10:00～23:00（L.O.23:00）

【ジラフクレープについて】

JR構内図（ジラフクレープ所在地の画像）JR構内図（ジラフクレープ所在地の画像）

ジラフクレープは、

「説明のいらない“うまさ”を追求し、食を通じて感動と笑顔の輪を世界中に広げる」

を理念とするブランドです。

厳選した素材と、自社開発のオリジナル自動クレープ焼器（ロボット）によって、

“感動とエンターテインメントを提供するクレープ”を実現。

サクサクもちもちの新食感を強みに、全国でブランド展開を進めています。

【会社概要】

会社名：株式会社ジラフホールディングス

代表者：代表取締役近藤将登

所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門2-2-1 ACN芝大門ビルディング6F

設立：2009年5月

事業内容：

・クレープ専門店「ジラフクレープ」の運営

・フランチャイズ本部運営

・飲食事業の企画、開発、運営

・オリジナル商品の企画、開発、販売

・ブランドプロデュースおよび店舗開発

・コンサルタント事業

コーポレートサイト：https://girafe-group.jp/

ブランドサイト：https://www.girafe-crepe.com/

FC募集ページ：https://fc.girafe-crepe.com/

店舗一覧ページ：https://girafe-crepe.com/shop_list/

ブランドストーリー／理念ページ：https://girafe-crepe.com/about/

【関連リンク】

・JR西日本による関連プレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001946.000095753.html

・株式会社ジラフホールディングス コーポレートサイト：

https://girafe-group.jp/

・ジラフクレープ ブランドサイト：

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・全国店舗一覧：

https://girafe-crepe.com/shop_list/

・フランチャイズ加盟募集ページ：

https://fc.girafe-crepe.com/

・ブランドストーリー／理念ページ：

https://girafe-crepe.com/about/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジラフホールディングス

広報担当：岩田

TEL：080-9831-0116

MAIL：girafe@girafe-group.jp

受付時間：11:00～17:00

コーポレートサイト：https://girafe-group.jp/

【本件に関するフランチャイズ加盟お問い合わせ先】

株式会社ジラフホールディングス

加盟開発担当：岩田

TEL：080-9831-0116

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