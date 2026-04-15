HPのPC、プリンター、周辺機器の9製品がiFデザインアワード2026を受賞

株式会社 日本HP

株式会社 日本HP（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：岡戸 伸樹）は、HPの個人および法人向けプリンター、AI PC、ゲーミングPC、周辺機器の９製品が、優れたデザイン性と品質を評価するiFデザインアワード2026を受賞したことをお知らせします。

ハノーバー（独）を本拠地とするiF International Forum Designは、世界で最も長い70年以上の歴史を持つ独立したデザイン団体で、毎年優れたデザインを選出し「iFデザインアワード」を授与しています。129名のデザイン専門家が68 か国／地域から集まった10,000件を超える応募デザインを厳正に審査し、受賞製品が決定されます。

HPの受賞製品についての詳細は、iFの総合デザインポータルサイト「Winners & iF Ranking(https://ifdesign.com/ja/winner-ranking/winner-overview?awardId=2&find=HP&sort=random&yearId=0)」でご覧いただけます。

〈プリンター〉

HP Envyシリーズ プリンター（HP Envy 6120 / HP Envy 6520）

製品情報：https://jp.ext.hp.com/printers/personal/inkjet/envy6120/

https://jp.ext.hp.com/printers/personal/inkjet/envy6520/

HP Latex R530プリンター

製品情報：https://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/latex/r530/

HP DesignJet T870 A1大判プリンター

製品情報：https://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/designjet/t870/

〈PC〉

HP OmniBook Ultra 14 AI PC（Qualcomm / インテル）

製品情報：https://jp.ext.hp.com/notebooks/personal/omnibook_ultra_14_kg/

https://jp.ext.hp.com/notebooks/personal/omnibook_ultra_14_kd/

HP OmniStudio X 27 All-in-One PC

製品情報：https://jp.ext.hp.com/desktops/personal/omnistudio_x27_cs/

HP EliteBook X G2i 14 AI PC

製品情報：https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/elitebook_x_g2i_14/

HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC

製品情報：https://jp.ext.hp.com/prod/desktops/business/eliteboard_g1a_ngai/

OMEN MAX 16 ゲーミング ノートPC（インテル / AMD）

製品情報：https://jp.ext.hp.com/gaming/personal/omen_max_16_intel/

https://jp.ext.hp.com/gaming/personal/omen_max_16_amd/

〈周辺機器〉

HP Mini GaN Adapterミニアダプター

製品情報：ウェブサイト準備中



iFデザインアワードについて

iFデザインアワードは、1954年以来、国際的に権威のあるデザインアワードのひとつとして、またiFロゴは優れたデザインの証として広く認知されています。この賞は「プロダクト」「パッケージ」「ブランディング＆コミュニケーション」「サービスデザイン」「建築」「インテリア」「コンセプト」「UX（ユーザーエクスペリエンス）」「ユーザーインターフェース」の9つの分野で構成されています。すべての受賞デザインは、ifdesign.com で公開されています。

HPについて

HP Inc.（ニューヨーク証券取引所：HPQ）は、未来の働き方（Future of Work）を支援する世界的なテクノロジーリーダーです。180カ国以上で事業を展開し、ビジネスの成長とプロフェッショナルの充実した働き方を促進する、革新的なAI搭載デバイス、ソフトウェア、サービス、サブスクリプションを提供しています。