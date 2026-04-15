レック株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：青木 光男)は、栄養ドリンクブランド『グロンサン』より、グロンサン用刃棒を2026年2月より発売いたしました。





グロンサン用刃棒





【開発の背景】

会食が多く、かつ体力に衰え、肝臓に負担がかかりやすくなってきた40～60代男性をメインターゲット層として肝臓の働きをサポートする成分を配合し、栄養不良に伴う二日酔いのだるさを改善することを狙い、「飲む前、後にも」使用できるドリンクタイプと錠剤タイプの商品開発をいたしました。





使用シーン





【製品特長】

・効能効果「栄養不良に伴う二日酔いのだるさの改善」

グロンサン用刃棒の強みは、二日酔いのだるさの改善の効能効果を訴求できる「指定医薬部外品」であることです。





・爽やかですっきりしたオレンジ風味(ドリンクタイプ)

グロンサン用刃棒(ドリンクタイプ)は、肝臓の働きを助けるグルクロノラクトンに加え、飲酒によって不足しやすいチアミン硝化物(ビタミンB1)、さらにアルコールの分解酵素の補酵素として働くニコチン酸アミド(ナイアシン)や色々な栄養成分を含むローヤルゼリーなどを有効成分として配合しています。





・ノンカフェインで寝る前でも飲みやすい(錠剤タイプ)

グルクロノラクトン、チアミン硝化物(ビタミンB1)に加え、肝臓の働きを助けるタウリンやアセトアルデヒドの代謝を促すL-システインを配合しています。









【発売日】

2026年2月1日(日)









【製品概要】

指定医薬部外品

販売名 ：グロンサンS

商品名 ：グロンサン用刃棒

容量 ：100mL

用法用量：成人(15歳以上)1日1回、1瓶(100mL)を服用する。

価格 ：オープン





指定医薬部外品

販売名 ：グロンサンS錠

商品名 ：グロンサン用刃棒 錠剤2日分

容量 ：2日分(6錠入)

用法用量：成人(15歳以上)1回3錠、1日1回水又はぬるま湯で服用する。

価格 ：オープン









【お問い合わせ窓口】

レック株式会社 お客様コールセンター

TEL：03-6661-9941









■会社概要

社名 ： レック株式会社

本社所在地： 〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー8F

代表取締役： 青木 光男

設立 ： 1983年3月

事業内容 ： 日用品の企画・製造・販売

HP ： https://www.lecinc.co.jp/