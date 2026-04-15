伊豆・村の駅「たまご専門店TAMAGOYA」(所在地：静岡県三島市、運営：株式会社村の駅)では、抹茶フェアを開催中です！

今年は、丹那の豊かな自然が育てた、香り高い抹茶を使用したスイーツが登場。丹那地域は標高が高く、朝夕の寒暖差が大きく、これはお茶の旨みと香りを引きだす理想の環境ともいわれています。丹那茶ならではの深いコクと上品な渋みを活かしたパンケーキ・パフェ2種類をご用意しました。新茶の時期だけ味わえる「丹那の抹茶」を楽しむフェアで芳醇な抹茶の味わいをお楽しみください。

公式サイト： http://izu-tamagoya.com/





静岡抹茶フェア スイーツ各種 ※写真はイメージです





■商品詳細

◇丹那抹茶のお濃茶いちごパンケーキ

ふわふわのパンケーキと丹那の抹茶、そしていちごのコラボレーション。パンケーキ2段の間には黒ごまアイスが隠れています。丹那の抹茶ホイップは濃厚な味わいかつ、ほど良い甘さに仕上げています。ボリュームあるもちもち食感の抹茶大福とパンケーキの食感の違いや、より濃い抹茶の味わいをお楽しみいただけます。さらに甘酸っぱいいちごと栗の甘露煮・粒あんと共に味変もしたり、抹茶好きの方は抹茶ソースをかけてより一層濃い抹茶の味を堪能しながら最後のひと口までお楽しみいただけます。





丹那抹茶のお濃茶いちごパンケーキ ※写真はイメージです





価格 ：1,925円(税込)

アレルギー：卵・乳成分・小麦・大豆・ごま





◇丹那抹茶のご褒美パフェ

パフェグラス下から上まで丹那抹茶を堪能できるパフェに仕上げました。苺と白ワインのジュレ、抹茶の葛練り、日の出カスタード、パンケーキ、ホワイトチョコクランチ、苺、抹茶アイス、求肥、抹茶パウダー、黒ごまアイス、栗の甘露煮、さとり お濃茶ラングドシャ、粒あん、黒ごまのチュイルを、なんと14種の層として重ねています！





丹那抹茶のご褒美パフェ ※写真はイメージです





価格 ：1,540円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆・ごま





◇丹那抹茶のプチご褒美パフェ

苺と白ワインのジュレ、抹茶の葛練り、日の出カスタード、パンケーキ、ホワイトチョコクランチ、苺、抹茶クリーム、抹茶パウダー、黒ごまアイス、栗の甘露煮、さとり お濃茶ラングドシャの11種が重なり合う、ミニサイズながら満足感の高いプチパフェです。





丹那抹茶のプチご褒美パフェ ※写真はイメージです





価格：770円(税込)

アレルギー：卵・乳成分・小麦・大豆・ごま









■丹那茶について

静岡県の丹那(たんな)地域は標高が高く朝夕の気温差があり、岩山であることから土壌に石が多く水はけもよいため、お茶の栽培にとても適しているとされています。このような自然の恵みを受けた旨味とまろやかさがあり、渋みが少ない一番茶のみが丹那茶として販売されます。また肥料にはおからや地元の乳牛の堆肥を使用し、環境に配慮した「循環型農業」を行っております。





丹那茶について





■「たまご専門店 TAMAGOYA 」について

三島市の国道136号線沿いにあるたまご専門店TAMAGOYAは「伊豆・村の駅」の敷地内にございます。箱根西麓の大自然でのびのび育ったTAMAGOYAブランドの「日の出たまご」を中心に、たまごの美味しさを伝えるたまご専門店です。TAMAGOYAではcafeも併設しており、日の出たまごを使用したふわふわのパンケーキや王道の卵かけご飯を楽しめます。ほかにもお客様の目の前で仕上げのブリュレを行う「ブリュレパンケーキ」はcafeの１番人気メニューです。

お食事では、天城軍鶏を使用したとろとろの親子丼やオムライスもご用意しています。

また日の出たまごを使用したバームクーヘンや日の出たまごの黄身しか使用していない「きみのぷりん」等、贈り物にもおすすめの商品をご用意しています。

たまご専門店だから味わえるたまご料理とスイーツを楽しんでみませんか？





TAMAGOYAについて





■「たまご専門店 TAMAGOYA 」概要

店舗名 ： たまご専門店 TAMAGOYA

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

TEL ： 055-984-1217

営業時間 ： 9：00～17：00／cafebranch 9：30～17：00(L.O15：30)

公式サイト ： http://izu-tamagoya.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/izu_tamagoya/