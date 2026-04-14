アメリカが仕掛けたイランとの戦争が、中国による台湾侵攻の展開に及ぼす影響を5つのフェーズごとにシミュレーションする『台湾有事の新シナリオ』ニューズウィーク日本版4/21号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2026/4/21号（4/14発売）

【編集長から】

米イラン戦争で「前提が変わった」と言われているのが台湾有事です。当初は米中双方が事態をエスカレートさせないため、慎重に「一手」を繰り出し合うという見立てが支配的でしたが、トランプ大統領の「エピック・フューリー（壮大な怒り）作戦」で、米軍がいきなり中国本土に全力で攻撃を降り注ぐ可能性が現実味を帯びています。中国軍も同様に、最初から全力で沖縄などの米軍基地を叩くことが可能ですが、現実的には台湾の「封鎖」で有事は始まる可能性が高い。そうなった場合、事態はどう展開して、最後に勝つのはどちらなのかーー。4月14日発売号の特集「台湾有事の新シナリオ」で、中国による台湾侵攻を5つのフェーズに分けてシミュレーションしました。（長岡）

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【Special Report】 台湾有事の新シナリオ

地域紛争の「大前提」を変えた米・イラン戦争が

台湾侵攻の展開に及ぼす影響をシミュレーション

東アジア｜米イラン戦争後の台湾有事シナリオ

地政学｜米中対立の外縁で戦争する無意味

ニューズウィーク日本版 2026/4/21号 特集

世界経済を人質にされたトランプ

イラン戦争｜ネタニヤフの甘言と自分の直感に頼って招いた「しくじり」

【Periscope】

TAIWAN｜それでも台湾世論の中国離れが止まらない

PAKISTAN｜停戦合意を導いたパキスタンの仲介力

VIETNAM｜書記長と国家主席兼務でベトナムは独裁化？

GO FIGURE｜トランプに批判的な教皇の好感度は

【Commentary】

視点｜アメリカ抜きで世界ができること──河東哲夫

外交｜米・イラン交渉はこう進展する──グレン・カール

欧州｜ハンガリーと偽りの選挙──スティーブン・ホームズ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

イラン攻撃は米市民にも大ダメージ──ロブ・ロジャース&パックン

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

ホルムズ海峡封鎖で始まる統制経済──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

「予定を教えて」とせがむ妻に困惑

【World Affairs】

分析｜イランが北朝鮮化する日

エネルギー｜今度の石油危機は70年代とは違う

中南米｜崖っぷちキューバの生存戦略

【Features】

米政治｜ヘグセスが米軍をキリスト教右派に染める時

社会｜AIと恋を語る時代の孤独の処方箋

【Life/Style】

Movies｜夢の再発見にエールを送る人生賛歌

Movies｜ハリウッドがリメークを連発する理由

Body｜あの人気映画が再び注目される訳

Health｜禁欲生活が長いと精子は劣化する？

AI｜ご用心、その小説の作者はAIかも

Work｜「やる気アピール」が裏目に出る職場の理不尽

Family｜きょうだい間の複雑な力学

Habits｜無理な朝型生活があなたの健康を損なう？

Drama｜ジャンルの境界なんてぶっ壊せ

ほか

★最新号データ

ニューズウィーク日本版2026/4/21号『台湾有事の新シナリオ』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

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