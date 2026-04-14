テクノアの企業理念に基づく取り組み89項目を紹介する冊子『縁があった企業や人々を幸せにする経営』第4版を発行

株式会社テクノア縁があった企業や非飛地を幸せにする経営 第4版を発行

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、企業理念「縁があった企業や人々を幸せにする」を、業務・組織づくりの具体的な取り組みとして言語化した紹介冊子『縁があった企業や人々を幸せにする経営』の第4版を、2026年3月23日（月）に発行しました。2023年の初版発行以来、テクノアは改訂を重ねています。

■企業理念に基づく取り組みを「冊子」として残す

テクノアの企業理念は「縁があった企業や人々を幸せにする」です。

この理念は「社長は社員第一主義、社員はお客様第一主義」という考え方のもと、社員・取引先・地域社会それぞれへの具体的な姿勢として、日々の業務や組織づくりに落とし込まれています。

ただ言葉として掲げるだけでなく、「どのような行動として実践しているか」を記録・共有するために、テクノアは2023年より、この冊子を発行しています。

『縁があった企業や人々を幸せにする経営』第4版 表紙と目次

■89項目という形

本冊子は、テクノアが大切にしている考え方や、業務の進め方から組織づくり・社内コミュニティまで、実際に行っている活動を89項目にわたってまとめたものです。--たとえば「役員が社員を招くバースデー会食」「26組・延べ611人が参加する公認サークル活動」「外部セミナー受講費の全額負担」など、社員のやる気と成長を支える内容を収録しています。

冊子のインターネット上での一般公開は行っておらず、ご来社いただいた皆さまや、セミナー・会社見学会にご参加いただいた皆さまを中心に、一冊一冊を直接お渡ししています。累計発行部数は6,000部を超えています。

■改訂を続ける理由

テクノアの活動は日々進化しており、その記録を正確に残すために改訂を続けています。版を重ねるたびに内容の見直しも行い、初版の69項目から89項目へと増えています。

・第1版：2023年6月 69項目

・第2版：2024年6月 76項目

・第3版：2025年1月 80項目

・第4版：2026年3月 89項目

■テクノアの取り組みにご関心のある方へ

「テクノアの経営資源は、差別化された人財であると考えております。そのために、我々は学び続けます」 代表取締役 山崎 耕治 コメント

テクノアの代表取締役・山崎は、全国各地のセミナーや外部講演にも登壇し、企業理念と具体的な実践内容をお伝えする機会を設けています。

今後の登壇・セミナー情報は、テクノアの会社ホームページのお知らせでご確認いただけます。

▶ テクノア会社ホームページ 「お知らせ」： https://www.technoa.co.jp/news

■ お問い合わせ窓口

株式会社テクノア ブランディング戦略室

TEL 058-273-1445 FAX 058-273-9562

会社ホームページ：https://www.technoa.co.jp/

Eメール：technoa.pr@technoa.co.jp

株式会社テクノア

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：355名 (2026年4月1日現在)

URL：https://www.technoa.co.jp/



事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトウェアを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現を支援している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

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第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他の受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/



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