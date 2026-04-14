チームカラーを纏った特別な別注スニーカーが登場！SPERGA（スペルガ）とのコラボレーション商品を発売

静岡ブルーレヴズ株式会社

静岡ブルーレヴズでは、ラグビー界で初※となるイタリアの老舗スニーカーブランド「SUPERGA(https://superga.jp/)（スペルガ）」との別注スニーカーを発売します。（※当社調べ）

本モデルは、静岡ブルーレヴズならではのオリジナルディテールを取り入れた特別仕様。日常使いはもちろん、観戦時やスタジアムへの行き帰りにも映える一足に仕上げました。

SUPERGAの持つクラシックで洗練されたデザインと、静岡ブルーレヴズのアイデンティティが融合した本別注モデルは、ファンの皆さまはもちろん、普段使いのスニーカーとしても幅広い層に向けて、「応援グッズとしてだけでなく、日常の中で自然にチームを感じてほしい」そんな想いを込めた、ここでしか手に入らないコラボレーションモデルです。

商品概要

スペルガ コラボスニーカー 2750

【カラー】ホワイト

【サイズ】EUサイズ（日本サイズ）

35(22.5)／36(23)／37(23.5)／38(24)／39(25)／40(25.5)／41(26)／42(26.5)／43(27.5)／44(28.5)

【素材】アッパー：コットン、ソール：ラバー、シューアクセサリー：アクリル

【生産国】ベトナム

【販売価格】13,200円(税込)

【販売数量】限定150足

【付属品】シューズアクセサリー（ロゴ：2個、エンブレム：1個、レヴズくん：1個）

イタリア発のスニーカーブランド「SUPERGA（スペルガ）」による特別な別注モデルが登場。

SUPERGAの人気定番モデル「2750」をベースに、静岡ブルーレヴズならではのオリジナルディテールを取り入れた特別仕様。

静岡ブルーレヴズのチームカラーであるブルーとホワイトをイメージしたシューレースホール（紐通し部分）が、さりげなくも確かな存在感で、足元からチームへの想いを表現できます。

さらに本モデルには、オリジナルのシューズアクセサリーが付属。取り付け・取り外しが可能なため、シンプルなスタイルからアクセントの効いたアレンジまで、その日の気分やコーディネートに合わせて、自分だけの一足を楽しめます。観戦時はもちろん、日常使いにも取り入れやすいデザインで、応援する気持ちを自然にライフスタイルへ。

ここでしか手に入らない、静岡ブルーレヴズファン必見の特別モデルです。

販売スケジュール

オフィシャルオンラインショップ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/90761/table/108_1_5932e0920bd3af47ee27961fb9cbb7ff.jpg?v=202604150351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/90761/table/108_2_5244ecbc46fcee8e9fa63186553a4664.jpg?v=202604150351 ]オフィシャルオンラインショップ :https://service.shizuoka-bluerevs.com/s/sbr/page/goods?_ga=2.147110449.705914972.1776123477-1297403340.1761135756#/0SUPERGA（スペルガ）について



SUPERGAは1911年、イタリア・トリノで創業されたラバー製品メーカーを起源とするシューズブランドです。1925年に誕生した代表モデル「2750」は、世界遺産でもあるスペルガ聖堂の名を冠し、ブランドの原点となりました。1970年代以降はトップアスリートに支持され、1981年の全米オープン優勝を契機に世界的な評価を獲得。現在では100か国以上に展開し、ファッションとスポーツを融合したグローバルブランドとして進化を続けています。質にこだわり清潔感と品位から裏付けられた「美しさ」。年齢にとらわれず自由な発想や知的好奇心から得る「若々しさ」。時代/次代の本質的な「美しさ」と「若々しさ」を纏うこと、そしてその生活を豊かにすることを目的として、グローバルブランドとして今日も成長を続けています。

オフィシャルサイト :https://superga.jp/