少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

ギリギリ絶滅図鑑・パンチパーマ編

唯一無二の髪型「パンチパーマ」の魅力を掘り下げる！元カープの山本浩二さん、津田恒実さんらから火がついたという広島のパンチパーマブーム！時代は移り変わり今やほとんど見る機会はなくなってしまった…。そんなパンチパーマを救うべく伝道師が登場、パンチの魅力を考えます！進化系パンチが流行に？コットンがもしパンチになったら？はじめてのパンチパーマに密着！

■きょんママのお悩み相談室も開店

■過去の放送はTVerで！

■スナックコットン ～公式SNSはこちら～

■番組概要

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番組名：スナックコットン 放送日時：4月16日（木）深夜0時21分～ 出演者：コットン（西村真二・きょん）／ザ・パンチ（パンチ浜崎）