液晶画面のキャラクターと直接指で触れあえる!? 第1弾は“サンリオキャラクターズ”コラボ“ぷに触感”液晶トイ「ぷにコミュ」（4種）2026年6月下旬発売 鞄につけて持ち運びやすいキーチェーン付きのミニサイズ

株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山彰夫／所在地：東京都葛飾区）は、液晶画面の中のキャラクターと直接触れ合っているかのように遊べる、“ぷに触感”液晶トイ「ぷにコミュ」を2026年6月から新たに展開します。

第１弾として“ぷにっ”としたサンリオキャラクターズとコラボレーションした「ぷにコミュ」 (全４種：ハローキティのぷにるんず・クロミのぷにるんず・シナモロールのぷにるんず・ポムポムプリンのぷにるんず 希望小売価格：各3,300円／税込)を、2026年6月下旬から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、一部のサンリオショップ、サンリオオンラインショップ、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等にて発売します。

本商品は、累計出荷数245万個を突破した新“触感”液晶お世話トイ「ぷにるんず」(※1)の”ぷにぷに”とした触感を、日常の中で幅広い世代にお楽しみいただけるよう、キーチェーン付きの持ち運びやすいサイズにした新シリーズです。 本商品は韓国、香港、台湾などアジア各地域でも順次展開していきます。



「ぷにコミュ」（4種）



「ぷにコミュ」は、本体側面の穴に指をいれ“ぷにぷに”触感のボタンを操作して、モノクロ液晶画面の中のキャラクターを直接触っているかのような不思議な感覚でお世話やミニゲームを楽しめます。 “ぷにっ”と押す感覚そのものを楽しめる“フィジェットトイ”の要素も魅力です。また、直径約5.5cmの本体にキーチェーンを付け、外出先でも持ち運びやすい仕様にしました。若い世代を中心に、鞄やポーチにお気に入りのアイテムを複数つけて持ち歩くトレンドが広がる中、勉強・部活・仕事など忙しい毎日の中でも、「すきま時間」に触って癒されてほしいという思いで開発しました。



さらに、オリジナルデザインのキーチェーンやぬいぐるみ、「ぷにコミュ ハローキティのぷにるんず」にオリジナルのシリコンカバーが付属したセットなどの関連玩具も同時発売します。「ぷにコミュ」シリーズは、“キャラクターとぷにぷにコミュニケーションが楽しめるシリーズ”として、今後もキャラクターコラボによる商品を企画予定です。

サンリオキャラクターズを「ぷにるんず」化

（※1）「ぷにるんず」シリーズについて

2021年7月に発売され、今年5周年を迎えます。「ぷにぷにした愛らしいキャラクターたち」「実際にキャラクターに触れ合っているかのような“デジタルとリアルが融合した”不思議な感覚」「思わず触りたくなる“ぷにぷに”触感」「触れる事で生まれるキャラクターへの愛着」などが新しい遊びとして好評で、2021年7月の発売から国内外シリーズ累計出荷数が245万個を突破しました（2026年3月時点）。そのほか、ぬいぐるみやフィギュアの展開など、多くの方にお楽しみいただけるコンテンツに成長しています。

「ぷにコミュ」 商品ポイント

■“ぷにぷに”とした触感に癒される

本体側面の穴に指を入れ “ぷにぷに”触感のボタンを左右に動かして“ぷにぷに”キャラクターをなでたり、ごはんをあげたり、おふろに入れたりとお世話をすることができます。デジタルの世界のキャラクターを実際に触っているような不思議な感覚が味わえます。





“ぷにぷに”触感

■ キーチェーン付きでいつでもどこでも持ち歩いて楽しめる

直径約5.5cmのミニサイズ（通常の「ぷにるんず」の約3分の2サイズ）のキーチェーン付きで、鞄やポーチに付けてお出かけ先にも持ち歩いて楽しんでいただけます。







持ち歩きやすいサイズ

■簡単操作！“ぷにぷに”ボタンを使ったお世話遊び

指で“ぷにぷに”ボタンを操作して、様々な遊びが楽しめます。「ごはん」「おふろ」などのお世話遊びに加え、キャラクターの着せ替えができる「クローゼット」機能や、 2 種類のミニゲーム（「ぷにっとなわとび」と「ぷにっとホイップ」）を搭載しています。お世話やミニゲームを通して、キャラクターの「推し度」や「まんぷく度」が上昇します。「推し度」がいっぱいになると、「推し度 MAX イベント」が発生して「おしゃれアイテム」などご褒美をもらえることがあります。







「ごはん」







「おふろ」







「クローゼット」 「ミニゲーム」

■わくわくシーン（待ち受け画面）がランダムで表示！サブキャラクターや1日1回のサプライズ演出も

電源をつけると、毎回さまざまな「わくわくシーン」（待ち受け画面）がランダムで表示されます。「推し度」がたまると見られるシーンを含め全20種類以上あり、電源をつける度に「いまキャラクターは何をしているのかな？」と気になって思わず画面をつけたくなる、ワクワクする瞬間をお楽しみいただけます。また、1日1回遊ぶことができる「ぷにガチャ」(※2）や、ときどきプレゼントボックスが出てくる「さぷにゃいず」など、常に持ち歩いてつい触りたくなる様々な演出があります。

(※2)「ガチャ」「GACHA」は株式会社タカラトミーアーツの日本国登録商標です。







わくわくシーン（ランダム表示）







ぷにガチャ さぷにゃいず

商 品 概 要

商 品 名: 「ぷにコミュ」 (全4種)

（ハローキティのぷにるんず・クロミのぷにるんず・シナモロールのぷにるんず・ポムポムプリンのぷにるんず)

希望小売価格： 各3,300円 （税込）

商品内容： ぷにコミュ本体（モノクロ液晶）、取り扱い説明書

商品サイズ：（W）54.6 ㎜ ×（H）50.4 ㎜ ×（D）42.0 ㎜ （本体サイズ）

使用電池 ： LR-44型ボタン電池2個（※付属の電池はテスト用です。）







「ぷにコミュ」関連玩具のご紹介

◆◆◆「ぷにコミュ ぷにカバーセット ハローキティのぷにるんず」◆◆◆

「ぷにコミュ ハローキティのぷにるんず」に、ハローキティのぷにるんずをモチーフにしたシリコンカバーが付属したセットです。

希望小売価 格 ：4,800円 (税込)

商 品 サ イ ズ：（W）58.0㎜ x （H）55.7㎜ x （D）47.4㎜

商品内容： ぷにコミュ本体、ぷにカバー、取り扱い説明書

使用電池： LR-44型ボタン電池2個（※付属の電池はテスト用です。）



ぷにカバーセット（表）



ぷにカバーセット（裏）



◆◆◆「ぷにコミュ ぷにぬいキーチェーン」（全7種）◆◆◆

丸いフォルムとぷにぷにとした手触りが特徴のぬいぐるみキーチェーンです。鞄やポーチなどお好きな場所につけてお楽しみいただけます。「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「ハンギョドン」「チョコキャット」のキャラクター７種を展開します。

希望小売価格 ：各1,760円／税込

商 品 サ イ ズ：（W）80㎜ x （H）165㎜ x （D）55㎜

（サイズ例：ハローキティのぷにるんず）※商品によりサイズは多少異なります。



ぷにぬいキーチェーン（全7種）

◆◆◆「ぷにコミュ ぷにぬい」（全２種）◆◆◆

丸いフォルムとぷにぷにとした手触りが特徴のぬいぐるみです。

「ハローキティ」と「クロミ」のキャラクター２種を展開します。

希望小売価格：各3,080円／税込

商 品 サ イ ズ ：（W）150 ㎜ x（H）175 ㎜ x （D）110 ㎜

（サイズ例：ハローキティのぷにるんず）※商品によりサイズは多少異なります。





ぷにぬい（全2種）

＜ 共通事項＞

発 売 日：2026年6月下旬

対象年齢：６歳以上



取扱場 所 ： 全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、一部のサンリオショップ、サンリオオンラインショップ、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等

著作権表記：© ＴＯＭＹ © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670577

ホームページ：www.takaratomy.co.jp/products/punicommu/

商品動画：www.takaratomy.co.jp/products/punicommu/movie/



ぷにコミュ周辺アイテム一覧

