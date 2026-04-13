『カオスゼロナイトメア』コラボカフェ1日店長に大人気コスプレイヤー「伊織もえ」さん就任！本日よりイベント応募受付開始！

Smilegate, Inc., Megaport Branch

スマイルゲート・メガポート（以下、スマイルゲート）は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発するローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』（以下、『カオゼロ』）のサービス開始0.5周年を記念し、JR東日本グループeスポーツカフェ有限責任事業組合（株式会社JR東日本クロスステーション、株式会社ジェイアール東日本企画、JR東日本スポーツ株式会社）とRAGEが新たなeスポーツカルチャーを届ける複合施設「Cafe&Bar RAGE ST」にて開催されるコラボレーションカフェで、大人気コスプレイヤー「伊織もえ」さんが1日店長就任イベントを開催することをお知らせいたします。

■『カオゼロ』コラボカフェ1日店長に「伊織もえ」さんが就任！

4月22日でハーフアニバーサリーを迎える『カオゼロ』×「Cafe&Bar RAGE ST」コラボカフェにて、開催初日となる2026年4月22日(水)限定で、コスプレイヤーとして活躍する「伊織もえ」さんが1日店長に就任いたします！

当日は『カオゼロ』キャラクターのコスプレをした「伊織もえ」さんが店内に登場し、ご来場のお客様へコラボメニューの提供や撮影会などを実施予定です！ この日限りの特別なイベントとなること間違いなし！

ぜひ下記よりイベントにご応募ください！

■1日店長イベント開催概要

・開催日程：

第一部：2026年4月22日（水）16:30 ～ 18:30

第二部：2026年4月22日（水）19:00 ～ 21:00

・応募フォーム：https://forms.gle/447A6aiTJ5awdn3n7

・応募期間：2026年4月13日(月) 19:00～2026年4月19日(日) 23:59 迄

・開催場所：Cafe&Bar RAGE ST

（〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目28-2）

・アクセス：池袋駅東口改札外 いけふくろう正面階段上

※当選結果は、2026年4月20日(月)頃に当選された方のみにメールにてご連絡いたします。

※完全事前抽選制となりますので、当日の整理券の配布・キャンセル待ちのご案内はございません。

※その他、イベント詳細や注意事項につきましては、応募フォームをご確認ください。

■ ゲストプロフィール

・伊織もえ（いおりもえ）

グラビアアイドル、コスプレイヤー、ラジオパーソナリティ。1月24日生まれ、千葉県出身。B型。グラビアは2018年週刊ヤングジャンプの表紙でデビュー、現在までの表紙登場は60冊以上、FPSやMOBAを中心にゲームが好き。ホラーゲームでは意外に冷静な一面を見せる。

・公式X：https://x.com/iorimoe_five

・公式Instagram：https://www.instagram.com/moe_five/

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@iorimoe

【コラボカフェ開催概要】

期間：2026年4月22日（水）～ 5月7日（木）

開催店舗：Cafe&Bar RAGE ST

（〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目28-2）

アクセス：池袋駅東口改札外 いけふくろう正面階段上

営業時間（コラボカフェ期間中）：

[1F カフェ＆バーエリア]

日曜～木曜 / 10:00-22:00 金・土曜 / 10:00-23:00

※4/28（火）のみ10:00-23:00営業

[1F グッズエリア]

平日・土日祝 / 10：00-21：00

[2F PCプレイエリア]

日曜～木曜 / 10:00-22:00 金・土曜 / 10:00-23:00

※4/28（火）のみ10:00-23:00営業

店舗URL：https://www.cafebar-rage-st.com/

■ゲーム情報

タイトル：カオスゼロナイトメア

ジャンル：選択が導くカオスループRPG

対応機種：iOS / Android / PC

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

サービス開始日：2025年10月22日(水)

■ウェブサイト情報

公式サイト：https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

公式コミュニティ：https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp

公式X：https://x.com/CZN_Official_JP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP

スマイルゲート公式サイト：https://smilegate.com/jp/